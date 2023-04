LambdaTest ajoute des fonctionnalités plus intuitives à HyperExecute, sa plateforme d’orchestration de tests de bout en bout

De nouvelles fonctionnalités telles que la planification et l’archivage de tâches, l’historique détaillé des tests et la prise en charge de Tricentis Tosca sont désormais disponibles sur HyperExecute

NOIDA, Inde et SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–LambdaTest, plateforme intelligente en nuage de test d’expérience numérique omnicanale, a ajouté quantité de nouvelles fonctionnalités à sa plateforme d’exécution et d’orchestration de tests de bout en bout, HyperExecute. Les utilisateurs peuvent désormais obtenir les informations les plus exhaustives et assurer une meilleure prise de décision tout en augmentant la vélocité des versions grâce à HyperExecute.

Grâce au framework et au langage agnostique de HyperExecute, les équipes d’AQ et de développement peuvent désormais passer de « comment tester » à « que tester ». Cette solution s’accompagne également d’options de déploiement flexibles.

Désormais, avec la nouvelle fonctionnalité « historique des tests », les testeurs obtiendront un historique complet de l’exécution des tests sur la façon dont un scénario de test particulier s’est comporté au cours des 20 dernières exécutions. Cela permet aux équipes de déterminer si l’échec d’un scénario de test a de la valeur ou s’il a échoué fréquemment, en donnant ainsi une information importante sur le scénario de test.

Pour ce qui est des tâches, grâce à la « planification des tâches », les utilisateurs peuvent simplement diriger HyperExecute vers les tâches qui doivent être exécutées à l’heure de leur choix et laisser HyperExecute s’occuper du reste. Les équipes peuvent définir plusieurs planifications pour un projet. Enfin, avec l’archivage de tâches, les équipes de développement peuvent archiver les tâches qui ne sont pas importantes tout en pouvant s’y reporter plus tard.

HyperExecute a également ajouté le support pour Tricentis Tosca. Dans le but de distribuer leurs cas de test Tosca, les utilisateurs peuvent configurer le projet via HyperExecute et exécuter les listes d’exécution directement depuis la plateforme HyperExecute. HyperExecute crée des environnements de test JAT pour les scripts et est capable de les distribuer automatiquement pour être exécutés en parallèle.

« La technologie évolue rapidement et les clients attendent des entreprises plus de rapidité dans l’innovation. Cependant, la vélocité des tests de logiciels reste un obstacle. Aujourd’hui, les entreprises ont besoin d’une plateforme d’exécution et d’orchestration des tests en continu qui soit rapide, fiable, sécurisée et évolutive. La réponse, c’est HyperExecute. Nous cherchons continuellement à améliorer HyperExecute. Notre objectif est de devenir l’autoroute numérique de référence pour les tests », a déclaré Mayank Bhola, cofondateur et responsable produit, LambdaTest. « Nous avons également actualisé les aspects du produit. Grâce aux fonctionnalités ajoutées, HyperExecute sera en mesure de faire davantage le gros du travail, ce qui libèrera les AQ et les développeurs qui pourront passer plus de temps à exécuter d’autres tâches importantes ».

LambdaTest a également annoncé le lancement de ses tests d'expérience numérique en nuage pour les entreprises. Cette offre permettra aux entreprises d'accélérer leur transformation numérique en fournissant une plateforme d'exécution et d'orchestration de tests à 360 degrés, la meilleure de sa catégorie, associée à des analyses de tests perspicaces et à des options de déploiement personnalisables : nuage public, titulaire unique ou sur site.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site suivant : https://www.lambdatest.com/hyperexecute

À propos de LambdaTest

LambdaTest est un nuage intelligent de tests unifiés de l’expérience numérique qui permet aux entreprises de réduire considérablement le délai de commercialisation grâce à l’exécution plus rapide des tests, en garantissant des versions de qualité et une transformation numérique accélérée. Plus de 10 000+ entreprises clientes et plus de 2+ millions d’utilisateurs dans plus de 130 pays+ font confiance à LambdaTest pour leurs besoins en matière de tests.

Continuous Testing Cloud (Tests continus en nuage)

Le système de test continu en nuage de LambdaTest permet aux entreprises de tester et de déployer rapidement les modifications apportées à leurs applications web et mobiles, et ce jusqu’à 70 % plus rapidement, permettant ainsi d’accélérer le processus de développement et de réduire les délais de mise sur le marché.

Cross-browser Testing Cloud (Test multi-navigateurs en nuage)

Notre système de test multi-navigateurs en nuage permet aux utilisateurs de vérifier leurs sites et applications web sur de nombreux navigateurs, systèmes d’exploitation et équipements. Avec des fonctionnalités telles que les tests en temps réel, les tests de conception réactive et les outils de débogage, il permet aux développeurs de garantir que leurs sites et applications web sont compatibles avec différents navigateurs, assurant ainsi une expérience utilisateur sans faille.

Real Device Cloud (Appareils réels en nuage)

Grâce à Real Device Cloud, les testeurs/développeurs sont en mesure de déceler les erreurs avant que leurs applications mobiles ne soient mises en production. Le Real Devices Testing Cloud de LambdaTest permet aux équipes de tester les anomalies non gérées, l’interface et l’expérience utilisateur, les performances et les fonctionnalités de leurs applications avant de les mettre en production. Les équipes peuvent également effectuer des tests sur le plus grand nombre d’appareils mobiles et OTT (iOS, Android, iPad, Amazon Fire TV, Roku TV et Apple TV).

AI-powered Visual Regression Cloud (Régression visuelle en nuage alimentée par l’IA)

La cohérence de la mise en page, du graphisme et des fonctionnalités des applications est fondamentale pour garantir des expériences numériques visuellement parfaites. La régression visuelle de LambdaTest garantit la cohérence et l’absence d’erreurs dans l’apparence visuelle et les fonctionnalités des applications web des entreprises, améliorant ainsi l’expérience numérique et les performances. Les équipes disposent rapidement d’informations sur les erreurs visuelles de l’interface utilisateur avant même de diffuser leurs applications auprès des clients. Les testeurs/développeurs peuvent exécuter des tests de régression visuelle automatisés sur plus de 3000 combinaisons de navigateurs et d’appareils concrets afin d’identifier les divergences visuelles.

Intelligence de test intégrée alimentée par l’IA

Les données issues de l’exécution des tests sont essentielles à la transformation numérique, car elles fournissent aux entreprises une vision plus précise de la qualité des versions et des tendances. Par l’analyse des données d’exécution des tests, l’intelligence de test intégrée de LambdaTest offre aux entreprises un aperçu des modèles et des tendances permettant de prendre des décisions éclairées sur le développement futur et d’améliorer la qualité des applications. Les équipes de développement disposent dès lors de données détaillées et exploitables sur l’exécution des tests et sont en mesure de réduire l’écart entre les données, la compréhension et l’action afin d’améliorer et d’accélérer la prise de décision.

