LambdaTest與LinkedIn合作，在LinkedIn Learning平臺上提供測試自動化專業認證課程

LambdaTest在LinkedIn Learning平臺上獨家提供測試自動化專業認證課程，學員能向業界知名專家學習測試自動化技術和科學

印度諾伊達和舊金山–(BUSINESS WIRE)–(美國商業資訊)–領先的數位化體驗測試雲端平臺LambdaTest已與LinkedIn合作，在LinkedIn Learning平臺上獨家提供LambdaTest測試自動化專業認證(LambdaTest Test Automation Professional Certificate)課程，以踐行其支援測試和品質保證(QA)社群的使命。

透過該專業認證課程，學員將獲得涵蓋各種工具和最佳實務在內的測試自動化基本知識。微軟技術專案經理Meaghan Lewis將為學員帶來精彩的講解。

更重要的是，課程學習結束後，學員將能夠在各自的工作中實作和最佳化測試自動化。要獲得LambdaTest測試自動化專業認證，學員必須完成學習途徑中的所有課程和內容，並通過最後的考試。順利通過考試後，學員可立即獲得認證，並在LinkedIn上展示認證。

LinkedIn Learning全球內容策略資深總監Dan Brodnitz表示：「我們很高興能與LambdaTest合作，為客戶和學員提供更多值得信賴的技能提升途徑，並將LambdaTest測試自動化專業認證的受眾擴大到全球超大型人才市場。」

參加LambdaTest 測試自動化專業認證課程的LinkedIn Learning學員可免費試用LambdaTest平臺，從而能夠獲得實務體驗，並驗證課程中的概念。

LambdaTest營運長Maneesh Sharma表示：「全球企業都在實施測試自動化，以確保提升用戶的數位化體驗。學習測試自動化技術將為學員開闢各種職業途徑。我們願意免費開放LambdaTest平臺，使學員能夠獲得實務經驗。很高興能發揮自身優勢，幫助成千上萬的學員實現其職業目標。」

LambdaTest最近宣布針對企業推出數位化體驗測試雲。該產品提供同類一流的全方位測試執行與協調平臺，結合富有洞察力的測試分析和可自訂的部署選項，使企業能夠加速數位化轉型。

此外，微軟董事長兼執行長Satya Nadella在班加羅爾舉行的2023年微軟未來就緒技術高峰會(Microsoft Future Ready Technology Summit)上發表了主題演講。他表示：「LambdaTest對於測試自動化的作用類似Kubernetes對於容器協調的作用。LambdaTest能夠圍繞測試自動化創造更高水準的效率，使人們能夠真正專注於測試而非測試協調。」

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關於LambdaTest

LambdaTest是領先的數位化體驗測試雲，致力於幫助開發人員和測試人員更快地交付程式碼。130多個國家的1萬多家企業客戶和200多萬使用者仰賴LambdaTest來滿足其測試需求。

LambdaTest平臺為客戶在其DevOps (CI/CD)生命週期的不同階段提供安全、可擴充和富有洞察力的測試協調：

● 跨瀏覽器測試雲

透過LambdaTest測試執行平臺，用戶可在3000多種不同的瀏覽器、實際設備和作業系統環境中執行手動和自動測試。該平臺可幫助開發人員測試網站、Web應用程式和原生應用程式，無需安裝或維護內部實驗室（包括虛擬機器、實際設備、仿真模擬器或模擬器）。

● 實際設備測試雲

透過LambdaTest的實際設備測試雲，使用者可在原生、Web和混合應用程式發布到正式作業環境之前測試未處理的錯誤、使用者介面/使用者體驗(UI/UX)、效能和功能。支援在極為廣泛的行動和OTT設備（iOS、Android、iPad、Amazon Fire TV、Roku TV和Apple TV）上進行測試。透過貫穿整個行動應用程式開發生命週期的跨職能團隊順暢協作，用戶可在更短的開發週期內發布高品質的行動應用程式，從而快速實現創新和擴充。

● 持續測試雲 – HyperExecute

一個以IP為主導的新一代雲端測試執行與協調平臺，幫助企業以更快的速度執行端對端自動化測試，從而縮短產品上市時間，並提供高品質的數位化體驗。HyperExecute可縮短70%的測試執行時間，並能實現零失誤。

● 視覺化回歸測試雲

透過LambdaTest，只需輕點一下滑鼠，即可執行回歸測試。該產品可比較從兩個不同的瀏覽器中截取的應用程式網頁截圖，以查看/偵測任何視覺上的偏差。也可透過在支援3000多種不同桌面和行動環境的雲端執行自動化指令碼，來提高瀏覽器覆蓋率。

● 大規模測試智慧

測試執行洞察對於數位化轉型至關重要，因為它們能夠為企業提供對發布品質和趨勢的更深刻見解。透過分析測試執行資料，LambdaTest的整合式測試智慧(Integrated Test Intelligence)為企業提供了對模式和趨勢的洞察力，使企業能夠針對未來開發做出明智的決定，並提高應用程式的品質。

如需瞭解更多資訊，請造訪：https://lambdatest.com

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