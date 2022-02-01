LambdaTest為其端對端測試編排平臺HyperExecute增加更多直觀功能

HyperExecute現提供作業調度、作業歸檔、詳細測試歷史記錄及Tricentis Tosca支援等新功能

印度諾伊達和美國舊金山–(BUSINESS WIRE)–(美國商業資訊)–智慧全管道數位體驗測試雲端平臺LambdaTest為其端對端測試執行和編排平臺HyperExecute增加了多項新功能，讓用戶可以透過HyperExecute獲得更深入的洞察資訊，提升決策品質，同時提高發佈速度。

HyperExecute與框架和語言無關，因此QA和開發團隊可以把關注點從「如何測試」轉向「測試什麼」，並擁有靈活的部署選項。

現在，透過新的「測試歷史記錄」功能，測試人員可以就特定測試用例在過去20次執行中的行為獲得完整的歷史測試執行上下文資訊。這有助於團隊確定測試用例的失敗測試是否有價值，或者失敗是否是常態，從而掌握關於該測試用例的重要資訊。

在「作業」方面，「作業調度」讓用戶能夠輕鬆地把HyperExecute定向到需要在指定時間執行的作業，而把剩餘的工作交給HyperExecute來完成。團隊可以為專案設置多個調度計畫。最後，開發人員可以使用「作業歸檔」來歸檔不重要的作業，甚至可以在以後參考。

HyperExecute還增加了對Tricentis Tosca的支援。用戶可以在分配Tosca測試用例時通過HyperExecute設置專案，然後直接從HyperExecute平臺運行執行列表。HyperExecute為腳本創建即時測試環境，並能夠自動分配它們，以實現並行運行。

LambdaTest聯合創始人兼產品負責人Mayank Bhola表示：「技術正在高速發展，客戶期待著企業能夠更快地推出創新，而軟體測試速度是其中一個障礙。企業需要一種快速、可靠、安全、可擴展的持續測試執行和編排平臺，而HyperExecute提供了所有答案。我們正在不斷研究提升HyperExecute的方法。我們的目標是成為軟體測試的首選數位高速公路。此外，我們為產品提供了全新的體驗。有了這些新增功能，HyperExecute將能夠承擔更多繁重任務，節省QA和開發人員的時間，讓他們能夠更好地利用這些時間處理其他重要任務。」

LambdaTest同時宣佈推出面向企業的數位體驗測試雲。該產品提供了業界領先的360度測試執行和編排平臺，配合富於洞見的測試分析資料和可自訂的部署選項，包括公共雲、單租戶或本地部署，從而協助企業加速數位化轉型。

如需進一步瞭解詳情，請造訪：https://www.lambdatest.com/hyperexecute

關於 LambdaTest

LambdaTest是一個智慧統一數位體驗測試雲端平臺，透過更快的測試執行來協助企業大幅縮短產品上市時間、確保高品質發佈和加速數位化轉型。130多個國家/地區的超過1萬家企業客戶和200萬使用者信賴LambdaTest來滿足其測試需求。

持續測試雲

LambdaTest 的持續測試雲使企業能夠快速地測試和部署其 Web 和行動應用程式的變化，速度提升高達 70%，有助於加速開發過程，並縮短產品上市時間。

跨瀏覽器測試雲

我們的跨瀏覽器測試雲使用戶能夠在各種瀏覽器、作業系統和設備上測試其網站和 Web 應用程式。透過即時測試、回應式設計測試和偵錯工具等功能，它使開發人員能夠確保其網站和 Web 應用程式兼容不同的瀏覽器，從而提供順暢的用戶體驗。

實際設備雲

使用實際設備雲，測試人員/開發人員可在其行動應用程式上線之前及早發現漏洞。透過 LambdaTest 的實際設備測試雲，團隊可在其應用程式發布到正式作業環境之前測試未處理的錯誤、使用者介面/使用者體驗（UI/UX）、效能和功能。這些團隊還可在極為廣泛的行動和 OTT 設備（iOS、Android、iPad、Amazon Fire TV、Roku TV 和 Apple TV）上進行測試。

AI 支援的視覺回歸雲

確保應用程式的佈局、設計和功能持續保持一致，對於提供視覺上毫無瑕疵的數碼化體驗至關重要。LambdaTest 的視覺回歸雲確保了企業的 Web 應用程式的視覺外觀和功能保持一致且無差錯，從而最終能改善數碼化體驗和提高業務績效。在向客戶發布應用程式之前，團隊可及早發現視覺 UI 漏洞。測試人員/開發人員可在 3,000 多種瀏覽器和實際設備的組合中執行自動化的視覺回歸測試，以識別視覺偏差。

AI 支援的整合式測試智能

測試執行洞察對於數碼化轉型至關重要，因為它們能夠為企業提供對發布品質和趨勢的更深刻見解。透過分析測試執行資料，LambdaTest 的整合式測試智能 (Integrated Test Intelligence) 為企業提供了對模式和趨勢的洞察力，使企業能夠針對未來開發做出明智的決定，並提高應用程式的品質。這可以使開發團隊獲得詳細且可操作的測試執行資料，並彌合資料、洞察力和行動之間的鴻溝，以便更快地作出更好的決策。

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