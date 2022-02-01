LambdaTest新增人工智慧支援的整合式測試智慧，以此升級其Playwright自動化測試體驗

隨著Playwright越來越受歡迎，此次的新增功能將幫助數位化企業作出更有效的決策

印度諾伊達和舊金山–(BUSINESS WIRE)–(美國商業資訊)–智慧全通路數位化體驗測試雲平臺LambdaTest宣布，已在其Playwright測試雲產品中增加了人工智慧(AI)支援的先進測試智慧功能。透過這項新功能，LambdaTest現在使企業能夠更深入地瞭解其測試執行過程，並幫助他們有效簡化品質保證過程。

LambdaTest一直在努力增強其Playwright自動化測試雲，而測試智慧功能便是其新增功能。過去一季期間，LambdaTest已經新增了多項功能，如瀏覽器擴充測試、根據IP的地理位置測試和Playwright組件測試。客戶將很快可以利用Playwright在實際Android設備上進行測試。

LambdaTest共同創辦人兼產品負責人Mayank Bhola表示：「測試智慧是企業數位化轉型的核心。隨著Playwright在商業領域的採用率日益提高，我們非常高興能幫助客戶更深入直覺地查看其測試情況，使他們能夠更快地發現問題，並最佳化測試流程。我們正在不斷努力升級公司的自動化產品，以適應當今數位時代不斷增長的測試需求。採用Playwright自動化雲端的客戶將很快能夠在Android的真實設備上進行測試。不久之後我們還將發布更多功能。我們的目標是確保我們的企業測試平臺能夠完成類似測試執行這樣的繁重任務，讓用戶可以集中精力完成其他任務。」

LambdaTest還宣布針對企業推出數位化體驗測試雲。該產品將帶來一流的全方位測試執行與協調平臺，結合富有洞察力的測試分析和可自訂部署選項——公有雲、單一租戶或內部部署，使企業能夠加速數位化轉型。

此外，微軟董事長兼執行長Satya Nadella最近在班加羅爾舉行的2023年微軟未來就緒技術高峰會(Microsoft Future Ready Technology Summit)上發表了主題演講。他表示：「LambdaTest對於測試自動化的作用類似Kubernetes對於容器協調的作用。LambdaTest能夠圍繞測試自動化創造更高水準的效率，使人們能夠真正專注於測試而非測試協調。」

如需瞭解更多詳情，請造訪：https://www.lambdatest.com/playwright-testing

關於LambdaTest

LambdaTest是一個智慧化的統一數位化體驗測試雲平臺，透過加快測試執行速度，幫助企業大幅縮短產品上市時間，確保發布品質，並加速數位化轉型。130多個國家的1萬多家企業客戶和200多萬使用者依靠LambdaTest來滿足其測試需求。

持續測試雲

LambdaTest的持續測試雲使企業能夠快速地測試和部署其Web和行動應用程式的變化，速度提升高達70%，有助於加速開發過程，並縮短產品上市時間。

跨瀏覽器測試雲

我們的跨瀏覽器測試雲使用戶能夠在各種瀏覽器、作業系統和設備上測試其網站和Web應用程式。透過即時測試、回應式設計測試和偵錯工具等功能，它使開發人員能夠確保其網站和Web應用程式與不同的瀏覽器相容，從而提供順暢的用戶體驗。

實際設備雲

使用實際設備雲，測試人員/開發人員可在其行動應用程式上線之前及早發現漏洞。透過LambdaTest的實際設備測試雲，團隊可在其應用程式發布到正式作業環境之前測試未處理的錯誤、使用者介面/使用者體驗(UI/UX)、效能和功能。這些團隊還可在極為廣泛的行動和OTT設備（iOS、Android、iPad、Amazon Fire TV、Roku TV和Apple TV）上進行測試。

AI支援的視覺回歸雲

確保應用程式的佈局、設計和功能持續保持一致，對於提供視覺上毫無瑕疵的數位化體驗至關重要。LambdaTest的視覺回歸雲確保了企業的Web應用程式的視覺外觀和功能保持一致且無差錯，從而最終能改善數位化體驗和提高業務績效。在向客戶發布應用程式之前，團隊可及早發現視覺UI漏洞。測試人員/開發人員可在3,000多種瀏覽器和實際設備的組合中執行自動化的視覺回歸測試，以識別視覺偏差。

AI支援的整合式測試智慧

測試執行洞察對於數位化轉型至關重要，因為它們能夠為企業提供對發布品質和趨勢的更深刻見解。透過分析測試執行資料，LambdaTest的整合式測試智慧(Integrated Test Intelligence)為企業提供了對模式和趨勢的洞察力，使企業能夠針對未來開發做出明智的決定，並提高應用程式的品質。這可以使開發團隊獲得詳細且可操作的測試執行資料，並彌合資料、洞察力和行動之間的鴻溝，以便更快地做出更好的決策。

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