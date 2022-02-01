LambdaTest推出移动应用程序性能分析工具

以分析工具为指导，企业能够显著解决其移动应用程序的性能问题，为用户提供流畅的使用体验

印度诺伊达和美国旧金山–(BUSINESS WIRE)–(美国商业资讯)–智能化的全渠道数字化体验测试云平台LambdaTest推出一系列新功能，使企业能够测试其移动应用程序的性能。

使用LambdaTest先进真实设备云的客户可测试CPU使用量、内存(RAM)使用量、电池使用情况、热辐射、渲染/帧速率、网络使用情况以及应用程序启动时间等性能指标。

例如，CPU负责执行移动设备中的所有操作，单个应用程序CUP使用率较高可能会影响其他正在运行的服务，同时也会导致电池耗电量增加。现在，企业能够识别异常区域并解决相关问题，以提高应用程序的效率。

同样，内存使用指标——会话期间系统所占内存、应用程序所占内存以及可用内存（均以MB为单位）——将帮助开发团队识别可能导致内存泄漏的应用程序区域。随着时间的推移，这些泄漏会使应用程序占用更多内存，从而导致性能下降或出现崩溃。

“数字化优先的客户希望用户从其应用程序中获得最佳体验，不仅仅局限于应用程序内的体验。这些精通技术的客户密切关注电池使用情况、热辐射、CPU以及内存使用量等指标。人们只需查看苹果或谷歌应用商店上的评论，就可以了解追踪这些指标的重要性。LambdaTest的目标是为企业提供一系列可帮助其进行正确测试的功能，最终为其终端用户带来出色的数字化体验，”LambdaTest联合创始人兼产品负责人Mayank Bhola说。

LambdaTest最近还宣布推出面向企业的数字体验测试云。该产品将带来一流的全方位测试执行与编排平台，结合富有洞察力的测试分析和可定制部署选项——公共云、单一租户或内部部署，使企业能够加速数字化转型。

如欲了解更多信息，请访问：https://www.lambdatest.com/support/docs/appium-app-performance-analytics

关于 LambdaTest

LambdaTest是一个智能化的统一数字体验测试云平台，通过加快测试执行速度，确保高质量的发布以及加速数字化转型，帮助企业大幅缩短上市时间。遍布130多个国家的10,000多家企业客户和200多万用户依托LambdaTest来满足自身测试需求。

持续测试云

LambdaTest 的持续测试云使企业能够快速测试和部署其网络和移动应用程序的变化，速度提升高达 70%，这有助于加速开发过程，并缩短产品的上市时间。

跨浏览器测试云

我们的跨浏览器测试云使用户能够在各种浏览器、操作系统和设备上测试其网站和网络应用程序。借助实时测试、响应式设计测试和调试工具等功能，使得开发人员能够确保其网站和网络应用程序与不同的浏览器兼容，从而提供完美的用户体验。

真实设备云

借助真实设备云，测试人员/开发人员可以在他们的移动应用程序上线之前及早发现漏洞。借助 LambdaTest 的真实设备测试云，团队可以在他们的应用程序发布到生产环境之前测试未处理的错误、用户界面和用户体验（UI/UX）、性能和功能。团队还可以在极为广泛的移动和 OTT 设备（iOS、Android、iPad、Amazon Fire TV、Roku TV 和 Apple TV）上进行测试。

AI 技术视觉回归云

确保应用程序的布局、设计和功能持续保持一致，对于提供视觉上完美的数字体验至关重要。LambdaTest 的视觉回归云确保企业的网络应用程序的视觉外观和功能保持一致且无差错，从而最终能改善数字体验和业务绩效。团队在向客户发布应用程序之前，能够及早发现视觉 UI 漏洞。测试人员/开发人员可以在 3,000 多种浏览器和真实设备的组合上运行自动视觉回归测试，以识别视觉偏差。

AI 技术集成式测试智能

测试执行洞察对于数字化转型至关重要，因为能够为企业提供对发布质量和趋势的更深刻见解。通过分析测试执行数据，LambdaTest 的集成式测试智能为企业提供了对模式和趋势的洞察力，使企业能够针对未来开发做出明智的决策，并提高应用程序的质量。这可以使开发团队获得详细且可操作的测试执行数据，并缩小数据、洞察力和行动之间的差距，以便更好、更快地做出决策。

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