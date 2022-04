La société The Estée Lauder Companies élit un nouveau membre à son conseil d’administration

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE : EL) a annoncé aujourd’hui qu’Arturo Nuñez a été élu membre de son conseil d’administration et qu’il a également rejoint le comité d’audit de la société, à compter du 25 avril 2022 pour chacune de ces fonctions. M. Nuñez est directeur du marketing de Nu Holdings Ltd. (« Nubank »), une plateforme bancaire numérique dont le siège se trouve au Brésil et qui a des clients au Brésil, au Mexique et en Colombie.

« Nous souhaitons la bienvenue à Arturo Nuñez et sommes très heureux qu’il rejoigne notre conseil d’administration », a déclaré William P. Lauder, président exécutif. « Arturo possède un bagage commercial international impressionnant avec une expérience orientée vers le consommateur acquise de par son poste actuel chez Nubank et ses postes précédents chez Apple, Nike et la NBA. Nous espérons que notre conseil d’administration bénéficiera des perspectives utiles d’Arturo sur le marketing créatif, le commerce de détail moderne, la technologie innovante et l’image de marque des consommateurs, notamment la connexion avec des consommateurs diversifiés ».

M. Nuñez, 55 ans, est le CMO de Nubank depuis juin 2021. Avant de rejoindre Nubank, il a fondé AIE Creative, une société de branding et de marketing, et de 2014 à 2018, il occupé le poste de directeur marketing pour l’Amérique latine d’Apple Inc. De 2007 à 2014, M. Nunez a occupé divers postes de marketing chez NIKE, Inc. dont celui de vice-président mondial du marketing du basket-ball, et de 1999 à 2007, il a occupé divers postes à la National Basketball Association (« NBA ») dont celui de vice-président, directeur général de la NBA Amérique latine et de la communautñé hispanique aux États-Unis. M. Nuñez est diplômé de la Florida A&M University.

M. Nuñez est un administrateur de catégorie I (son mandat expire en novembre 2024). Le conseil d’administration de The Estée Lauder Companies Inc. compte désormais 16 administrateurs, en comptant M. Nuñez.

