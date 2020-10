La croissance mondiale du streaming musical en ligne a ralenti au T2 2020

Le marché continue à croître chaque année, mais le taux de croissance a chuté par rapport au trimestre précédent

Les recettes mondiales du streaming musical en ligne ont enregistré une baisse de 2 % en glissement trimestriel, mais ont augmenté de 13 % en glissement annuel au T2 2020 pour atteindre 6,7 milliards de dollars, selon les dernières conclusions de Counterpoint Research. Il s'agit de la toute première baisse des recettes en glissement trimestriel alors que le streaming musical n'avait jusqu'alors connu qu'une progression continue de trimestre en trimestre. Les abonnements payants ont augmenté de 29 % en glissement annuel contre 35 % en glissement annuel au T1.





L’analyste de recherche Abhilash Kumar a déclaré : « La croissance a connu un ralentissement au T2 et les recettes ont enregistré une baisse séquentielle pour la première fois, et ce, pour plusieurs raisons. Les plateformes de streaming musical ont proposé des réductions et fait baisser le prix des abonnements payants afin de retenir les clients ou éviter qu’ils n’optent pour un abonnement gratuit. Les recettes publicitaires ont par ailleurs fléchi étant donné que de nombreuses entreprises ont réduit leurs dépenses en raison de la COVID-19. Les podcasts en tous genres sont cependant parvenus à garder leurs adeptes, compensant ainsi une partie des pertes. »

En ce qui concerne les utilisateurs mensuels actifs (MAUs ou monthly active users), c’est Tencent Music (et ses filiales QQ Music, Kuwo et Kugou) qui a occupé le haut du tableau au T2 2020 avec 26 % de parts de marché, suivie de Spotify et de YouTube Music avec respectivement 12 et 10 % de parts de marché. En matière d’abonnements payants, c’est cependant Spotify qui mène la danse avec 34 % de parts, devançant Apple Music (21 %) et Amazon Music (15 %).

Et M. Kumar d’ajouter : « La plateforme de médias sociaux et la mise à disposition gratuite de musique aident Tencent Music à conserver sa première place sur le plan des utilisateurs mensuels actifs. C’est pour des raisons similaires que YouTube Music figure également dans le top 3. Spotify a quant à elle pu compter sur une solide présence de sa marque, des offres attrayantes, une innovation permanente en matière de développement produit et une mise en avant des podcasts. L’offre d’abonnement gratuit pendant six mois dans 52 pays a de son côté permis à Apple Music de se maintenir. »

Le secteur du streaming musical n’a pratiquement ressenti aucun des effets néfastes de l’épidémie de COVID-19 au T1. En fait, les heures de streaming ont augmenté étant donné que les gens étaient confinés chez eux. Le marché a enregistré un ralentissement de croissance au début du T2, induit par la baisse séquentielle des recettes directes et publicitaires. La croissance a ensuite lentement amorcé son retour fin juin. Nous pensons que celle-ci retrouvera son niveau pré-épidémique au T4 2020.

Notre dossier complet « Global Online Music Streaming Market Tracker, Q2 2020 » est téléchargeable ici.

