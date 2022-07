MojeID est le premier service à utiliser les normes FIDO permettant d’accéder à l’ensemble des services numériques eIDAS de l’UE

La clé GoTrust Idem est la première clé de sécurité certifié par l’Alliance d’Identification rapide en ligne (Fast IDentity Online, FIDO) capable d’accéder au service MojeID du gouvernement tchèque, et aux services d’Identification électronique et de confiance pour les transactions par voie électronique (Electronic IDentification Authentication and trust Services, eIDAS) au sein de l’UE permettant d’assurer un degré élevé de sécurité.

Aujourd’hui, GoTrustID Inc. (GoTrust) a annoncé que ses clés Idem, assorties de la certification de sécurité niveau 2 FIDO2, étaient utilisées en République tchèque par le service MojeID de l’Association CZ.NIC pour fournir le plus haut niveau de sécurité eIDAS aux transactions numériques dans toute l’UE. S’appuyant sur les normes et le programme de certification FIDO, MojeID est devenu le premier service d’identification électronique reconnu par le Règlement eIDAS. Il s’agit d’une avancée remarquable qui profite aux citoyens tchèques en leur permettant d’utiliser une technologie résistante au phishing.





Les clés Idem étant qualifiées comme un dispositif d’identification à haut niveau de confiance, elles peuvent également être utilisées pour des dispositifs de niveau inférieur, ce qui signifie que les clés Idem peuvent accéder à tout type de transaction eIDAS. Les clés Idem de GoTrust sont munies d’interfaces USB de type-A, type-B et NFC-USB. Toutes les clés Idem fonctionnent sur Chromebook, MAC, Windows, et les téléphones iOS et Android. Les iPhones et téléphones Android sont pris en charge grâce à l’interface NFC. En prime, la clé Idem peut être utilisée pour accéder à divers environnements commerciaux. Les clés Idem sont étanches avec un indice de protection IP68 et sont disponibles dans les deux principaux magasins en ligne de la République tchèque.

L’avantage d’utiliser la norme FIDO est que les clés Idem fonctionnent n’importe où avec n’importe quel type de service Internet, sans qu’il y ait besoin de télécharger de pilote ou de logiciiel tiers (middleware). Le service d’identité MojeID fourni par CZ.NIC est autorisé par le ministère de l’Intérieur tchèque à accéder aux services gouvernementaux en ligne et à tous les services en ligne conformes à l’eIDAS au sein de l’UE.

La clé GoTrust Idem est aujourd’hui la seule clé de sécurité FIDO disponible sur le marché à pouvoir répondre aux exigences d’assurance élevée de l’eIDAS et fonctionner sur chaque appareil de l’ensemble des utilisateurs. « Nous avons été ravis de trouver exactement la clé de sécurité FIDO dont nous avions besoin pour obtenir l’accréditation eIDAS High », a commenté Ondřej Filip, Président de CZ.NIC.

GoTrustID Inc. (GoTrust) est la société pionnière de l’authentification multifacteur (Multi-Factor Authentication, MFA) sans mot de passe, par le biais d’une plate-forme, pour les objets utilisés au quotidien par les salariés : badge intelligent, clé USB ou téléphone. Notre mission est de créer une connexion simple et sécurisée n’importe où, n’importe quand. Grâce à chacun des authentificateurs et serveurs certifiés par FIDO, la Plate-forme d’authentification de GoTrust permet à tout employé de devenir son propre identifiant pour se connecter sans effort à son ordinateur, aux systèmes de’lentreprise et aux services proposés sur le cloud. GoTrustID détient dix-neuf brevets internationaux, dont six brevets américains.

https://www.gotrustid.com/

CZ.NIC, z. s. p. o., est une association d’intérêts moraux fondée en 1998. L’association compte actuellement 117 membres. Une activité clé de l’association est la gestion du registre des noms de domaine pour le domaine CZ. Une autre de ces activités est la prestation des technologies connexes au service MojeID, et le soutien à des projets propices à l’infrastructure Internet en République tchèque.

