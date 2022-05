La aplicación de impresión móvil sin contacto de Toshiba obtiene el Premio Stevie®

La aplicación móvil obtiene uno de los principales honores comerciales por ofrecer la mejor experiencia al cliente

LAKE FOREST, California–(BUSINESS WIRE)–Los Premios Stevie® afirman la reputación de innovación de Toshiba America Business Solutions al entregarle al fabricante el premio Stevie® de Bronce 2022 a la mejor experiencia del cliente.

Selecto honor por su innovación

Toshiba recibe uno de los honores más distintivos del mundo por su aplicación móvil eConnect TouchFree™, que brinda acceso de control remoto a las impresoras multifunción (MFP) e‑STUDIO™ de la empresa, reconocidas en el sector. Más de 230 profesionales de todo el mundo participaron en el proceso de evaluación para seleccionar a los ganadores del Premio Stevie de este año.

“Estamos muy contentos de poder organizar el primer banquete de los American Business Awards® desde 2019 y celebrar en persona los logros de un grupo tan diverso de organizaciones e individuos”, afirmó Maggie Miller, presidenta de los Premios Stevie. “Nuestros jueces se mostraron especialmente optimistas con la aplicación de impresión móvil de Toshiba, y creen que representa una innovación para los clientes de la empresa”.

eConnect TouchFree de Toshiba es ideal para escuelas y empresas, y está disponible para su uso en todas las plataformas de teléfonos inteligentes y tabletas de Apple® iOS y Android™. La aplicación refleja la interfase de usuario de la línea Office Collection e-STUDIO de la empresa en un dispositivo móvil y ofrece la misma funcionalidad que el panel frontal del sistema. Al aprovechar la tecnología de Equipo de Red Virtual (VNC), los usuarios pueden acceder a cualquier aplicación de Toshiba instalada, incluyendo Elevate™, la interfase de usuario personalizable de la empresa, que permite que empleados y departamentos automaticen el flujo de trabajo de rutina.

“¡El equipo de Toshiba está feliz de haber ganado uno de los principales premios empresariales del mundo!” aseguró Tony Venice, director de Comercialización de Productos de Toshiba America Business Solutions. “Las organizaciones de toda América realmente están adoptando la capacidad intuitiva y sin contacto de la aplicación para administrar las necesidades de impresión, escaneo, copiado y flujo de trabajo”.

Acerca de los Premios Stevie

Los premios Stevie se entregan en ocho programas: los Asia-Pacific Stevie Awards (Premios Stevie de la Región de Asia-Pacífico), los German Stevie Awards (Premios Stevie de Alemania), los Middle East & North Africa Stevie Awards (Premios Stevie de Medio Oriente y África del Norte), los American Business Awards®(Premios Comerciales de los EE. UU.), los International Business Awards®(Premios Comerciales Internacionales), los Stevie Awards for Women in Business (Premios Stevie para Mujeres de Negocios), los Stevie Awards for Great Employers (Premios Stevie para Empleadores Excelentes), y los Stevie Awards for Sales & Customer Service (Premios Stevie por las Ventas y Servicio al Cliente). Las competencias por los Premios Stevie reciben más de 12 000 inscripciones cada año de organizaciones de más de 70 países. Al distinguir a las organizaciones de todos los tipos y tamaños y a quienes las respaldan, los premios Stevie reconocen los desempeños extraordinarios en el mercado de trabajo de todo el mundo. Más información sobre los premios Stevie en http://www.StevieAwards.com.

Acerca de Toshiba America Business Solutions, Inc.

Toshiba America Business Solutions (TABS) es un proveedor de soluciones para el lugar de trabajo que ofrece una amplia cartera de productos de flujo de trabajo y gestión documental reconocidos por la industria para empresas de todos los tamaños en Estados Unidos, México y América del Sur y Central. TABS respalda las diversas necesidades de los profesionales de hoy a través de galardonadas impresoras multifunción e‑STUDIO™, impresoras de etiquetas y recibos, rotulación digital, servicios de impresión administrados y soluciones en la nube. Toshiba se centra continuamente en los clientes y las comunidades a las que sirve, tiene un compromiso con la sostenibilidad y ha sido reconocida como Empresa Sostenible de la lista Wall Street Journal Top 100. Para obtener más información, visite business.toshiba.com. Siga a TABS en Twitter, LinkedIn y YouTube.

