Kraken renforce l’accès à la cryptomonnaie avec le lancement de la nouvelle application mobile Kraken dans toute l’Europe

La première plateforme d’échange de cryptomonnaies en Europe franchit une étape majeure pour populariser la cryptomonnaie

LONDRES–(BUSINESS WIRE)–Kraken a annoncé aujourd’hui le lancement de la nouvelle application mobile Kraken pour répondre à la demande croissante des clients cherchant une méthode extrêmement sécurisée et conviviale pour investir dans les cryptomonnaies.





La nouvelle application Kraken signifie que Kraken, la plus large plateforme d’échange de cryptomonnaies en Europe en termes de volumes des opérations en euros, peut désormais fournir une offre complète pour les investisseurs à tous les niveaux — du débutant au plus avancé. Conjointement aux applications Pro et Futures, qui fournissent aux clients professionnels des fonctionnalités d’opérations avancées, la nouvelle application Kraken livre une expérience en cryptomonnaie centrée sur les consommateurs en priorisant la sécurité.

La nouvelle application Kraken est désormais disponible dans le monde entier, y compris dans 42 régions européennes. Avec son interface intuitive et son expérience utilisateur fluide, l’application permet à quiconque d’acheter et de vendre en toute sécurité plus de 50 actifs numériques de premier plan en quelques minutes seulement. L’application, qui comprend une prise en charge de cartes de crédit et de débit afin de minimiser les délais de dépôt, utilise les données des prix en temps réel et des outils haut de gamme pour permettre aux clients de consulter facilement les marchés et d’analyser les investissements lorsqu’ils sont en déplacement.

Jeremy Welch, vice-président des produits a commenté : « L’année passée, nous avons observé une demande très importante pour les actifs de cryptomonnaie ainsi qu’une accélération de la numérisation de la finance. En tant que leader du marché sur la région, Kraken a été vivement encouragée par l’intérêt accru constaté en Europe, foyer de certains des projets les plus innovants du secteur de la cryptomonnaie. »

« La mission de Kraken consiste à promouvoir l’adoption de la cryptomonnaie dans le monde, » a ajouté M. Welch. « L’Europe ayant des taux de pénétration des smartphones et de la culture numérique parmi les plus élevés au monde, l’application Kraken est une étape majeure vers l’introduction du potentiel révolutionnaire de la cryptomonnaie pour absolument tout le monde. Pour nous, cela témoigne de notre engagement à rendre la cryptomonnaie plus accessible. »

Kraken est l’une des plateformes les plus anciennes et les plus fiables pour négocier les cryptomonnaies. Avec une sécurité sans équivalent, une liste croissante d’actifs pris en charges et d’offres de produits innovants, Kraken propose certains des meilleurs services liés à la cryptomonnaire sur un site unique. Depuis son lancement en octobre, l’application Kraken Pro fournit aux courtiers professionnels tout un ensemble d’outils avancés de négociation des cryptomonnaies auxquels il est possible d’accéder facilement depuis n’importe quel appareil mobile.

La nouvelle application Kraken signifie que quiconque souhaite entrer dans le monde de la cryptomonnaie peut facilement créer et vérifier un nouveau compte, et commencer à effectuer des achats de cryptomonnaies depuis son téléphone mobile en quelques minutes seulement.

Vous pouvez télécharger la nouvelle application Kraken pour Android sur Google Play ou pour iOS sur l’Apple App store. Pour en savoir plus, veuillez visiter notre page FAQ ici.

À propos de Kraken

Basée à San Francisco, Kraken est la plus large plateforme d’échange d’actifs numériques au monde en termes de volumes et de liquidités en euros. Les clients de Kraken négocient plus de 50 actifs numériques et 7 monnaies fiduciaires différentes, parmi lesquelles EUR, USD, CAD, GBP, JPY, CHF et AUD. Fondée en 2011, Kraken est la première plateforme d’échange d’actifs numériques dont les données de marchés sont affichées sur le Terminal Bloomberg et l’une des première à proposer des échanges au comptant avec une marge, des marchés réglementés de produits dérivés et des services d’indexation. Plus de 5 millions de négociants, institutions et autorités du monde entier font confiance à Kraken.

Kraken est soutenu par des investisseurs parmi lesquels figurent notamment Hummingbird Ventures, Blockchain Capital et Digital Currency Group. Pour plus d’informations sur Kraken, veuillez consulter le site www.kraken.com.

L’application mobile Retail est désormais disponible dans le monde entier, dont 42 régions européennes : Andorre, Autriche, Belgique, Saint-Barthélemy, Suisse, Chypre, Allemagne, Danemark, Estonie, Espagne, Finlande, France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Guyane, Guernesey, Gibraltar, Groenland, Guadeloupe, Grèce, Irlande, Île de Man, Italie, Jersey, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Lettonie, Monaco, Monténégro, Martinique, Malte, Pays-Bas, Norvège, Saint-Pierre et Miquelon, Portugal, Réunion, Suède, Slovénie, Slovaquie, Saint-Marin, Saint-Siège (Vatican), Mayotte.

Pour l’instant, l’application n’est pas encore disponible pour les ressortissants des pays suivants : États-Unis, Japon, Cuba, Iran, Corée du Nord, Syrie.

