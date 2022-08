KonoSuba: Fantastic Days viert zijn eerste jubileum met een 4-sterren legendarisch festivalevenement

Nieuwe missies, evenementen en feestelijke beloningsbonussen staan de KonoFans te wachten!

Bovenop de royale pre-registratiebonussen die eerder deze maand werden aangeboden en als afsluiting van een werkelijk opmerkelijk jaar in de wereld van Axel, kunnen KonoFans een overvloed aan lonende activiteiten en geschenken verwachten voor hun doorgebrachte tijd in de game:

1e jubileum inlogbonus (23-08-2022 – 11-09-2022): Gratis 10x loterijticket, tot 3000 Quartz en meer!

(23-08-2022 – 11-09-2022): Gratis 10x loterijticket, tot 3000 Quartz en meer! Nieuwe hoofdmissie en nieuw hoofdverhaal (deel 2, hoofdstuk 8)

en (deel 2, hoofdstuk 8) Nieuw verhaalevenement : “Een duet met deze Crimson Demon Girl!” Spelers kunnen tijdens dit evenement het duet ‘Bad Apple’ (slechte appel) van Kazuma en Megumin ervaren Door deel te nemen aan evenementmissies kun je 3★ Lia (dancing announcer) gratis krijgen!

: “Een duet met deze Crimson Demon Girl!” Loting 1e jubileumticket (25-08-2022 – 4-9-2022): Tickets kunnen worden verkregen van het 1e jubileumticket aanwezigheidsevenement (16-08-2022 – 29-08-2022) Biedt kans op 100.000 Quartz, 4★ gegarandeerd ticket en meer!

(25-08-2022 – 4-9-2022): 1e jubileum gratis 10x Recruit (23-08-2022 – 3-9-2022): Tickets kunnen worden gekocht voor evenementen/campagnes voor het 1e jubileum Biedt een kans om gratis 1e jubileum-personages te krijgen

(23-08-2022 – 3-9-2022): 1e jubileum Legendary Adventurer Festival Recruit : Speciale leden 4★ Kazuma (fase voor twee) 4★ Megumin (zingende sensatie) Legendarische Adventurer Festival-leden 4★ Aqua (legendarische avonturier) 4★ Darkness (legendarische avonturier)

:

Gebaseerd op de populaire comedy-animeserie met dezelfde naam, werd KonoSuba: Fantastic Days wereldwijd gelanceerd op 19 augustus 2021, op iOS- en Android-apparaten, na een succesvolle release in Japan. De game focust zich op een middelbare scholier (Kazuma) die is gereïncarneerd in een fantasiewereld, waar hij wordt vergezeld door een nutteloze godin (Aqua), een explosiefanaat (Megumin) en een losgeslagen kruisvaarder (Darkness) in hun missie om de Devil King te bestrijden. De op anime gebaseerde mobiele titel volgt de originele verhaallijn en bevat gloednieuwe verhaalinhoud en exclusieve helden en heldinnen die speciaal voor de game zijn gemaakt. KonoFans hebben kunnen strijden als hun favoriete personages uit de anime, allemaal ingesproken door de originele Japanse acteurs, waaronder Jun Fukushima, Sora Amamiya, Rie Takahashi en Ai Kayano.

Vier het mee in de wondere, fantastische wereld van Axel!

KonoSuba: Fantastic Days wordt uitgegeven door Nexon in samenwerking met KonoSuba-uitgever Kadokawa en ontwikkeld door Sumzap.

Over KonoSuba: Fantastic Days konosuba.nexon.com

Gebaseerd op de populaire anime-serie, “KonoSuba: God’s Blessing on this Wonderful World!”, KonoSuba: Fantastic Days is een gratis te spelen personageverzameling RPG voor iOS en Android. Met fan-favoriete personages, waaronder Kazuma Satou, Aqua, Megumin en Darkness, volgt de game de verhaallijn van de originele roman en bevat specifieke personages die exclusief voor de game zijn gemaakt. Vorig jaar was de Japanse release van KonoSuba: Fantastic Days is een groot succes, met erkenning van spelers en geprezen door de KonoSuba-fans.

Over Nexon America Inc. https://www.nexon.com/

Nexon America Inc. is opgericht in 2005 en levert uitstekende gratis te spelen online game-expertise en live game-ondersteuning, waarbij het gebruik maakt van de sterke punten van NEXON Co., Ltd. (‘Nexon’) en deze toepast voor een uniek westers publiek. Nexon America heeft al meer dan een decennium consequent iconische franchises zoals MapleStory en Mabinogi ondersteund. Deze hebben records gebroken en spelers geboeid. Met nieuwe projecten in het verschiet, handhaaft Nexon America de baanbrekende en innovatieve geest van het moederbedrijf, door gebruik te maken van de benadering dat de speler op de eerste plek komt, terwijl het de best mogelijke gameplay-ervaringen voor de westerse markt ontwerpt.

