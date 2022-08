KonoSuba: Fantastic Days comemora seu primeiro aniversário com um Legendary Festival 4 estrelas

Novas missões, eventos e bônus de recompensa comemorativos estão à espera dos KonoFans!

LOS ANGELES, Califórnia–(BUSINESS WIRE)–KonoSuba: Fantastic Days, o jogo móvel gratuito de RPG da Nexon, vai comemorar por duas semanas seu primeiro aniversário. Depois de batalharem nos últimos 12 meses para derrotar o vilão Devil King, nossos heróis aplicados conquistaram o direito de comemorar em eventos de festival com excelentes brindes e recompensas.





Além dos generosos bônus de pré-inscrição oferecidos no início deste mês e encerrando um ano realmente incrível no mundo de Axel, os KonoFans podem esperar muitas atividades e brindes como recompensa pelo tempo que dedicam ao jogo:

Bônus de login do 1. aniversário (23/8 a 11/9): Sorteio de 10 tickets gratuitos, até 3.000 Quartz e muito mais!

(23/8 a 11/9): Sorteio de 10 tickets gratuitos, até 3.000 Quartz e muito mais! Nova missão principal e nova história principal (Parte 2, Capítulo 8)

e (Parte 2, Capítulo 8) Novo evento de história : “Um dueto com essa garota endiabrada de azul!” Os jogadores podem experimentar durante esse evento o “Bad Apple”, um dueto entre Kazuma e Megumin Participar nas missões do evento pode conferir Lia 3★ (Dancing Announcer) grátis!

: “Um dueto com essa garota endiabrada de azul!” Sorteio de tickets de 1.º aniversário (25/8 a 4/9): Os tickets podem ser adquiridos no evento de presente de tickets do 1.º aniversário (16 a 29/8) Oferece uma chance de ganhar 100.000 Quartz, Guaranteed Ticket 4★ e muito mais!

(25/8 a 4/9): 10 recrutas gratuitos de 1.º aniversário (23/8 a 3/9): Os tickets podem ser adquiridos nos evento e campanhas relacionados do 1.º aniversário Oferece uma chance de ganhar gratuitamente personagens do 1.º aniversário

(23/8 a 3/9): Recruta do Legendary Adventurer Festival de 1.º aniversário : Membros especiais Kazuma 4★ (cenário para dois) Megumin 4★ (sensação de canto) Membros do Legendary Adventurer Festival Aqua 4★ (Legendary Adventurer) Darkness 4★ (Legendary Adventurer)

:

Baseado na bem-sucedida série de anime de comédia com o mesmo nome, KonoSuba: Fantastic Days foi lançado mundialmente em 19 de agosto de 2021 para dispositivos iOS e Android depois de um lançamento de sucesso no Japão. O jogo tem como personagem principal o estudante secundarista Kazuma, reencarnado em um mundo de fantasia onde se une a uma deusa inútil (Aqua), uma fanática por explosões (Megumin) e uma guerreira insana (Darkness) em sua missão para combater Devil King. Seguindo o enredo original, o título móvel baseado em anime apresenta uma nova história, heróis e heroínas exclusivos criados especificamente para o jogo. Os KonoFans podem batalhar com seus personagens favoritos do anime, todos dublados pelos atores japoneses originais, entre eles, Jun Fukushima, Sora Amamiya, Rie Takahashi e Ai Kayano.

Venha comemorar no fantástico mundo de Axel!

KonoSuba: Fantastic Days é editado pela Nexon em parceria com a Kadokawa, editora de KonoSuba, e desenvolvido pela Sumzap.

Para se manter atualizado sobre KonoSuba: Fantastic Days, acesse a página do título no Google Play ou na App Store, e siga @PlayKonoSuba no Instagram e no Twitter para conhecer as últimas novidades!

