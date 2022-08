KonoSuba: Fantastic Days célèbre son premier anniversaire avec un festival légendaire 4 étoiles

De nouvelles quêtes, divers événements, et des bonus de récompense festifs attendent les KonoFans !

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–KonoSuba: Fantastic Days, le RPG mobile gratuit de Nexon, donne le coup d’envoi d’une célébration sur deux semaines en l’honneur du premier anniversaire du jeu. Après avoir combattu pendant les douze derniers mois pour vaincre le vilain Devil King, nos courageux héros ont bien mérité de célébrer leur victoire dans un festival-événement proposant des cadeaux et des récompenses de luxe !





Outre les généreux bonus de préinscription, proposés au début du mois, et pour couronner une année véritablement remarquable dans le monde d’Axel, les KonoFans peuvent s’attendre à des activités et cadeaux gratifiants en abondance pour leur temps consacré au jeu :

Bonus de connexion du 1er Anniversaire (du 23 août au 11 septembre) : 10 tickets de tirage gratuits, jusqu’à 3 000 Quartz, et plus encore !

(du 23 août au 11 septembre) : 10 tickets de tirage gratuits, jusqu’à 3 000 Quartz, et plus encore ! Une nouvelle quête principale et une nouvelle histoire principale (Partie 2, chapitre 8)

et (Partie 2, chapitre 8) Nouvel événement dans le scénario : « Un duo avec cette diablesse pourpre ! » Les joueurs peuvent découvrir le duo « Pommes pourries » de Kazuma et Megumin, pendant cet événement La participation aux missions événementielles vous permet d’obtenir gratuitement Lia 3★ (la présentatrice dansante) !

: « Un duo avec cette diablesse pourpre ! » Tirage des tickets du 1er Anniversaire (du 25 août au 4 septembre) : Les tickets peuvent être obtenus à l’occasion de l’événement intitulé Cadeau de tickets du 1er Anniversaire (du 16 août au 29 août) Offre une chance de gagner 100 000 Quartz, tickets 4★ garantis, et plus encore !

(du 25 août au 4 septembre) : 10 recrutements gratuits du 1er Anniversaire (du 23 août au 3 septembre) : Les tickets peuvent être obtenus lors des événements/campagnes liés au 1er Anniversaire Offre une chance d’obtenir gratuitement des personnages du 1er Anniversaire

(du 23 août au 3 septembre) : Festival de recrutement d’aventurier légendaire du 1er Anniversaire : Membres spéciaux Kazuma 4★ (Scène pour deux) Megumin 4★ (Sensation du chant) Membres du festival de l’aventurier légendaire Aqua 4★ (Aventurier légendaire) Darkness 4★ (Aventurier légendaire)

:

Basé sur la série anime comique phare éponyme, KonoSuba : Fantastic Days a été lancé dans le monde entier le 19 août 2021, sur les appareils iOS et Android, après une sortie réussie au Japon. Le jeu met en scène un lycéen (Kazuma) réincarné dans un monde fantastique où il est rejoint par une déesse inutile (Aqua), un fanatique de l’explosion (Megumin), et un croisé déséquilibré (Darkness), dans sa quête pour combattre le Devil King. Faisant suite au scénario original, le titre mobile basé sur l’anime propose une nouvelle histoire mettant en scène des héros et héroïnes exclusifs créés spécialement pour le jeu. Les KonoFans ont pu se battre dans la peau de leurs personnages favoris de l’anime, tous doublés par les acteurs japonais originaux, notamment Jun Fukushima, Sora Amamiya, Rie Takahashi et Ai Kayano.

Venez faire la fête dans le monde merveilleux et fantastique d’Axel !

KonoSuba: Fantastic Days est édité par Nexon en partenariat avec Kadokawa, l’éditeur de KonoSuba, et est développé par Sumzap.

Pour rester informés sur KonoSuba: Fantastic Days, rendez-vous sur Google Play ou l’App Store, et ne manquez pas de suivre @PlayKonoSuba sur Instagram et Twitter pour les toutes dernières infos !

À propos de KonoSuba: Fantastic Days konosuba.nexon.com

Basé sur la série anime populaire « KonoSuba: God’s Blessing on this Wonderful World! » (KonoSuba : Sois béni monde merveilleux !), KonoSuba: Fantastic Days (KonoSuba : Les jours fantastiques) est un jeu de rôle gratuit pour iOS et Android, doté de toute une collection de personnages. Mettant en vedette des personnages prisés par les fans, notamment Kazuma Satou, Aqua, Megumin et Darkness, le jeu suit le scénario d’origine et comprend également des personnages sur mesure, créés exclusivement pour le jeu. L’an dernier, le lancement japonais de KonoSuba: Fantastic Days a rencontré un grand succès, recevant des éloges des joueurs et de la communauté de fans de KonoSuba.

À propos de Nexon America Inc. https://www.nexon.com/

Fondée en 2005, Nexon America Inc. produit des jeux gratuits en ligne, de grande qualité, et offre un support de jeu en direct. L’entreprise tire parti des atouts de NEXON Co., Ltd. (« Nexon ») pour les appliquer à un public occidental. Depuis plus d’une décennie, Nexon America soutient en continu des franchises emblématiques telles que MapleStory et Mabinogi, qui suscitent l’engouement des joueurs et battent des records de popularité. Forte de ses nouveaux projets en préparation, Nexon America a le même esprit pionnier et d’innovation que sa maison-mère, avec son approche axée sur le joueur, et conçoit les meilleures expériences de jeu possible pour le marché occidental.

