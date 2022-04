KartRider Rush+ une forças com Sonic the Hedgehog da SEGA!

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–A Nexon, importante desenvolvedora e editora de jogos, anunciou uma colaboração global entre duas franquias de sucesso: o jogo móvel livre de corrida de kart sensação KartRider Rush+ e Sonic the Hedgehog, o mais emblemático personagem da SEGA, juntos pela primeira vez em uma equipe de proporções épicas.





Dao e Bazzi de KartRider entram na pista com Sonic, o mais rápido ouriço do universo, em uma corrida para coletar todos os fragmentos pelo caminho. Os fragmentos coletados podem então ser trocados por itens exclusivos no jogo. Ao completarem missões diárias em novos eventos com o tema Sonic, os corredores também podem ganhar um kart temporário de Sonic ou um kart permanente do mesmo personagem que vai estar para sempre como uma opção de corredor selecionável.

Mas o evento KartRider Rush+ X Sonic the Hedgehog não vai durar para sempre. Ele só vai estar disponível até 30 de junho. Não coma poeira!

Saiba mais sobre a colaboração KartRider Rush+ X Sonic em kartrush.nexon.com e siga @KRRushPlus no Twitter.

Sobre a SEGA CORPORATION https://www.sega.co.jp/en/index.html

Sediada em Tóquio, Japão, a SEGA CORPORATION é líder mundial em entretenimento interativo dentro e fora de casa. A empresa oferece diversos conteúdos de jogos para console, PC, dispositivos sem fio (o que inclui planejamento, desenvolvimento, vendas e operações) e máquinas de fliperama e entretenimento (o que inclui planejamento, desenvolvimento e vendas). Além disso, ela fornece conteúdo de jogo desenvolvido por estúdios de vários países por meio de bases de edição globais.

Sobre KartRider Rush+ https://kartrush.nexon.com

Baseado no fenômeno de jogo on-line KartRider, KartRider Rush+ é um jogo móvel livre de corrida de kart que proporciona toda a ação de corrida de seu título original em dispositivos iOS e Android. Com belíssimos gráficos em 3D, KartRider Rush+ oferece aos jogadores pistas excelentes, karts e modos de jogo, assim como o título on-line, e garante diversão para jogadores de todos os níveis, de iniciantes a campeões da velocidade.

Sobre a Nexon America Inc. https://www.nexon.com

Fundada em 2005, a Nexon America Inc. oferece excelente experiência de jogos on-line gratuitos e suporte a jogos ao vivo, aproveitando os pontos fortes da NEXON Co., Ltd. (“Nexon”) e aplicando-os para audiências exclusivamente ocidentais. A Nexon America tem mantido franquias emblemáticas como MapleStory e Mabinogi por mais de uma década, títulos que vêm batendo recordes e conquistando jogadores. Com novos projetos no horizonte, a Nexon America mantém o espírito pioneiro e inovador de sua matriz, empregando sua abordagem de colocar o jogador sempre em primeiro lugar e projetando as melhores experiências de jogabilidade possíveis para o mercado ocidental.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

