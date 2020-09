KartRider Rush+ seizoen 3 voegt nieuwe PvP kampioenschapsmodus toe

Geclassificeerde modus seizoen 3 trapt af met nieuwe karts, karakters, banen enzovoort!

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–De lang verwachte seizoen 3-update voor free-to-play racer voor mobiel KartRider Rush+ is nu live! Openend met een nieuw Ice Throne-thema, voegt de update de geheel nieuwe kampioenschapsmodus toe, plus nieuwe karts, karakters en nieuwe uitdagende banen.





De kampioenschapsmodus staat een beperkte tijd open, van 10 september tot en met 22 september. In deze modus kunnen racers hun vaardigheden testen in 4-tegen-4-matches tegen NPC-opponenten. Om de uiteindelijke kampioen te worden, moeten teams hun ‘ultimate skill’ gebruiken en 5 opeenvolgende matches winnen.

Met de seizoen-3-update zullen racers in staat zijn in stijl te rijden met nieuwe karts, waaronder White Knight, Iceball, Emperor’s New Car en andere, terwijl zij zich klaarmaken om de eindstreep te passeren in Ranked Mode seizoen 3 die vandaag wordt afgetrapt!

Een nieuw wekelijks intekenevent zal op 14 september starten. Spelers die elke dag inloggen kunnen rewards verdienen zoals K-Coins, Turbo Crystal, L-Decoder, Quick L- Badge en ‘Bluebird’-kart.

Nieuwe systeemupdates en verbeteringen zijn onder andere:

Soulmatesysteem: BFF’s met een verbond van 500 of meer kunnen een team vormen met een vriend om soulmates te worden en samen avonturen beleven om verschillende rewards te verdienen.

Racers kunnen een doorbraak bewerken voor lievelingen die maximumniveaus hebben bereikt, om hun prestatiecijfers te verhogen door het gebruiken van ‘Super Candy’, verkrijgbaar via Codes. Firecracker-item en Free Movement: Een nieuw voetzoekeritem is verkrijgbaar in de My Home- setting met vrienden om hun verbond te vergroten, terwijl Free Movement spelers in staat stelt om te bewegen op de achtergrond en gemakkelijker foto’s te maken.

Bovendien begint seizoen 3 Pass op 21 september met nieuwe seizoenskarakters, waaronder Prince Dao en meer verrassingskarts die spelers kunnen ontgrendelen via activiteiten terwijl ze seizoenspunten behalen.

Bezoek voor het downloaden van KartRider Rush+ de Apple App Store of Google Play en volg @KRRushPlus op Twitter voor de meest recente updates en informatie.

