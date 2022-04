KartRider Rush+ schließt sich mit Sonic The Hedgehog von SEGA zusammen!

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Nexon, ein führender Entwickler und Publisher von Videospielen, kündigt die weltweite Zusammenarbeit zwischen zwei beliebten Franchises an: Das kostenlos spielbare mobile Kart-Rennspiel KartRider Rush+ und Sonic the Hedgehog, die bekannteste Spielfigur von SEGA, treffen in einem monumentalen Zusammenschluss erstmals aufeinander!





Dao und Bazzi von KartRider schließen sich Sonic, dem schnellsten Igel im gesamten Universum, an, um in einem Rennen sämtliche Scherben einzusammeln. Die gesammelten Scherben können dann gegen exklusive Spielgegenstände umgetauscht werden. Indem die Rennfahrer im Rahmen brandneuer Events mit Sonic-Themen tägliche Aufgaben erledigen, können sie sich einen nach der Figur Sonic gestalteten Kart ergattern, der entweder temporär oder permanent und unbefristet als auswählbares Element verfügbar sein wird!

Der befristete Event KartRider Rush+ X Sonic the Hedgehog läuft ab sofort bis zum 30. Juni. Sorgt also dafür, dass ihr nicht auf der Strecke bleibt!

Weitere Informationen über die Zusammenarbeit zwischen KartRider Rush+ und Sonic gibt es auf kartrush.nexon.com sowie unter dem Handle @KRRushPlus auf Twitter.

Soziale Medien: Twitch / Facebook / Twitter / Instagram / YouTube / Discord

Pressematerial: HIER

Über die SEGA CORPORATION https://www.sega.co.jp/en/index.html

Die SEGA CORPORATION mit Hauptsitz in der japanischen Hauptstadt Tokio ist ein weltweit führender Anbieter von interaktiver Unterhaltung für zu Hause und unterwegs. Das Unternehmen bietet eine Vielzahl an Spielinhalten für Konsolen, PCs und Mobilgeräte (inkl. Planung, Entwicklung, Absatz und Vertrieb) sowie Spielautomaten (inkl. Planung, Entwicklung und Absatz). Darüber hinaus stellt es über globale Publishing-Standorte Spielinhalte bereit, die von Studios in Ländern rund um die Welt entwickelt wurden.

Über KartRider Rush+ https://kartrush.nexon.com

KartRider Rush+ basiert auf dem beliebten Online-Videospielphänomen KartRider und ist ein kostenloses Kart-Rennspiel, das die gesamte Rennaktion seines Namensgebers auf iOS- und Android-Geräten bietet. Mit wunderschönen 3D-Grafiken bietet KartRider Rush+ Spielern robuste Strecken, Karts und Spielmodi – genau wie sein Online-Gegenstück – für alle Levels vom Rennanfänger bis zum Drift-Champion.

Über Nexon America Inc. https://www.nexon.com

Nexon America Inc. wurde 2005 gegründet und bietet herausragende kostenlose Online-Spielerfahrungen und Live-Spielsupport. Dabei werden die Stärken von NEXON Co., Ltd. („Nexon“), genutzt und für ein speziell westliches Publikum eingesetzt. Nexon America unterhält seit mehr als einem Jahrzehnt immer wieder legendäre Franchise-Systeme wie MapleStory und Mabinogi, die in der Folge Rekorde gebrochen und Spieler in ihren Bann gezogen haben. Mit neuen Projekten am Horizont behält Nexon America den Pionier- und Innovationsgeist seiner Muttergesellschaft bei, indem es den Player-First-Ansatz anwendet und gleichzeitig die bestmöglichen Spielerlebnisse für den westlichen Markt entwickelt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts

Brian Klotz



Nexon America



[email protected]