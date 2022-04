KartRider Rush+ s’associe à Sonic The Hedgehog de SEGA !

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Nexon, développeur et éditeur de jeux vidéo, annonce une collaboration mondiale entre deux franchises bien-aimées : la sensation mobile jeu libre (free-to-play) de course de kart KartRider Rush+, et Sonic the Hedgehog (Sonic le Hérisson), le personnage le plus emblématique de SEGA, qui se rencontrent pour la première fois dans une collaboration aux proportions épiques !





Les très populaires Dao et Bazzi de KartRider font équipe avec Sonic, le hérisson le plus rapide de l’univers, dans une course pour collecter tous les shards (éclats) ! Une fois collectés, les shards peuvent être échangés contre des objets exclusifs dans le jeu. En accomplissant des quêtes quotidiennes lors de nouveaux épisodes inspirés par Sonic, les pilotes peuvent également gagner un kart de personnage Sonic temporaire ou un kart de personnage Sonic permanent qui restera indéfiniment sélectionnable !

La compétition KartRider Rush+ X Sonic the Hedgehog à durée limitée s’étendra jusqu’au 30 juin. Ne vous laissez pas distancer !

Pour en savoir plus sur la collaboration entre KartRider Rush+ X Sonic , consultez kartrush.nexon.com et suivez @KRRushPlus sur Twitter pour plus d’informations.

A propos de SEGA CORPORATION

Basée à Tokyo, au Japon, SEGA CORPORATION, est un leader mondial du divertissement interactif aussi bien à la maison qu’à l’extérieur. La société propose une variété de contenus de jeux pour consoles, PC, appareils sans fil, en assurant leur planification, développement, vente et exploitation, ainsi que des machines de divertissement, an assurant leur planification, développement et vente. En outre, elle distribue dans le monde entier des contenus de jeu que des studios déployent par le biais de bases d’édition mondiales.

À propos de KartRider Rush+

Basé sur le jeu phénomène en ligne, plébiscité, KartRider, KartRider Rush+ est un jeu gratuit de course de kart sur mobile, offrant les mêmes poussées d’adrénaline que son homologue sur des appareils iOS et Android. Doté d’images en 3D exceptionnelles, KartRider Rush+ offre aux joueurs un grand nombre de pistes, de karts et de modes de jeu, à l’instar de son homologue en ligne, prenant en charge tous les niveaux, des novices aux champions.

À propos de Nexon America Inc.

Fondée en 2005, Nexon America Inc. produit des jeux gratuits en ligne, de grande qualité, et offre un support de jeu en direct. L’entreprise tire parti des atouts de NEXON Co., Ltd. (« Nexon ») pour les appliquer à un public occidental. Depuis plus d’une décennie, Nexon America soutient en continu des franchises emblématiques telles que MapleStory et Mabinogi qui suscitent l’engouement des joueurs et battent des records de popularité. Forte de ses nouveaux projets en préparation, Nexon America fait preuve de l’esprit pionnier et innovant de sa maison-mère, avec son approche axée sur le joueur, tout en concevant les meilleures expériences de jeu possible pour le marché occidental.

