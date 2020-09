KartRider Rush+ Saison 3 offre un nouveau mode de championnat PvP

Le mode Classé de la saison 3 démarre avec de nouveaux karts, de nouveaux personnages, de nouvelles pistes et plus encore !

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–La très attendue mise à jour proposée dans le cadre de la Saison 3 du jeu de course gratuit KartRider Rush+ est enfin là ! La mise à jour, qui démarre avec le thème inédit d’Ice Throne comprend un tout nouveau Mode Championnat, plus de nouveaux karts, de nouveaux personnages et de nouvelles pistes stimulantes.





Le Mode Championnat est disponible pour une durée limitée, du 10 au 22 septembre. Les coureurs peuvent y tester leurs compétences dans des matchs à 4 contre 4 en défiant des personnages non-joueurs (non-player character, NPC). Pour remporter le titre de Champion incontesté, les équipes doivent utiliser leur Compétence ultime et gagner 5 courses d’affilée.

Grâce à la mise à jour de la Saison 3, les coureurs pourront concourir avec style à bord de nouveaux karts comme les White Knight, Iceball, Emperor’s New Car, et d’autres, tandis qu’ils s’apprêteront à franchir la ligne d’arrivée dans la version de la Saison 3 en mode Classé, disponible dès aujourd’hui !

Un nouvel événement de connexion hebdomadaire débutera le 14 septembre. Les joueurs qui se connecteront tous les jours pourront gagner des récompenses de type K-Coins, Turbo Crystal, L-Decoder, Quick L-Badge et le kart « Bluebird ».

Parmi les nouvelles mises à jour et les améliorations du système, il convient de citer :

Soulmate System (système âme sœur) : Les meilleurs amis pour toujours (BFF) dont le lien ou score Bond sera égal ou supérieur à 500 pourront faire équipe avec un ami pour devenir Soulmates et vivre ainsi des aventures ensemble afin de gagner diverses récompenses.

Pet Breakthrough System (système de progression des animaux domestiques) : Les coureurs pourront faire progresser les animaux ayant atteint le niveau maximum pour améliorer leurs statistiques en utilisant le « Super Candy » obtenu via des Codes.

Pétard et Free Movement (libre circulation) : Un nouveau pétard peut être acheté et utilisé au niveau de « My Home » avec des amis pour augmenter leur score Bond, tandis que Free Movement permet aux joueurs de se déplacer dans l'arrière-plan pour prendre des photos plus facilement.

En outre, le Pass Saison 3 débutera le 21 septembre avec de nouveaux personnages saisonniers, dont Prince Dao et des karts surprises supplémentaires que les joueurs pourront débloquer grâce à diverses activités, au fur et à mesure qu’ils gagneront des points tout au long de la saison.

Pour télécharger KartRider Rush +, rendez-vous sur l’Apple App Store ou Google Play, et suivez @KRRushPlus sur Twitter pour être au courant des dernières mises à jour et informations.

À propos de KartRider Rush+ https://kartrush.nexon.com

Basé sur le jeu phénomène en ligne, ultra populaire, KartRider, KartRider Rush+ est un jeu gratuit de course de kart sur mobile, offrant les mêmes actions de course que son homologue sur des appareils iOS et Android. Doté d’images en 3D exceptionnelles, KartRider Rush+ offre aux joueurs un grand nombre de pistes, de karts et de modes de jeu, à l’instar de son homologue en ligne, prenant en charge tous les niveaux, des novices aux champions.

À propos de Nexon America Inc. http://www.nexon.com

Fondée en 2005, Nexon America Inc. propose des jeux gratuits en ligne, de grande qualité et un support de jeu en direct, en tirant parti des atouts de NEXON Co., Ltd. (« Nexon ») pour les appliquer à un public occidental. Depuis plus d’une décennie, Nexon America soutient en continu des franchises emblématiques telles que MapleStory et Mabinogi qui suscitent l’engouement des joueurs et battent des records de popularité. Forte de ses nouveaux projets en préparation, Nexon America fait preuve de l’esprit pionnier et innovant de sa maison-mère, avec son approche axée sur le joueur, tout en concevant les meilleures expériences de jeu possible pour le marché occidental.

