KartRider Rush+ bundelt krachten met Sonic The Hedgehog van SEGA!

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Toonaangevende game-ontwikkelaar en uitgever, Nexon, kondigt een wereldwijde samenwerking aan tussen twee geliefde franchises: het gratis te spelen mobiele kartracesensatie KartRider Rush+, en Sonic the Hedgehog, het meest iconische personage van SEGA, ontmoeten elkaar voor het eerst in een team van epische proporties!





De eigen Dao en Bazzi van KartRider vormen een duo met de snelste egel in het universum, Sonic, in een race om alle scherven te verzamelen! Eenmaal verzameld, kunnen scherven vervolgens worden ingewisseld voor exclusieve in-game-items. Door dagelijkse missies te voltooien in gloednieuwe evenementen met Sonic-thema, kunnen racers ook een tijdelijke Sonic-personagekart of een permanente Sonic-personagekart verdienen die voor onbepaalde tijd als een selecteerbare racer blijft!

Het tijdelijke evenement KartRider Rush+ X Sonic the Hedgehog loopt nu tot en met 30 juni. Blijf niet in het stof achter!

Ga voor meer informatie over de KartRider Rush+ X Sonic samenwerking naar kartrush.nexon.com en volg @KRRushPlus op Twitter.

Social media: Twitch / Facebook / Twitter / Instagram / YouTube / Discord

Persmateriaal: HIER

Over SEGA CORPORATION https://www.sega.co.jp/en/index.html

SEGA CORPORATION heeft zijn hoofdkantoor in Tokio, Japan, en is een wereldleider in interactief entertainment, zowel binnens- als buitenshuis. Het bedrijf biedt een verscheidenheid aan game-inhoud voor console, pc, draadloze apparaten, waaronder planning, ontwikkeling, verkoop en bediening, en amusementsmachines, waaronder planning, ontwikkeling en verkoop. Bovendien biedt het game-inhoud die is ontwikkeld door studio’s in landen over de hele wereld via wereldwijde uitgeverijen.

Over KartRider Rush+ https://kartrush.nexon.com

Gebaseerd op het populaire online gaming-fenomeen, KartRider, is KartRider Rush+ een gratis te spelen mobiel racespel dat alle race-actie van zijn naamgenoot levert op iOS- en Android-apparaten. Met prachtige 3D-graphics, biedt KartRider Rush+ spelers stoere circuits, krachtige karts en spelmodi, net als zijn online tegenhanger. Voor elk niveau, van beginnende racer tot driftkampioen.

Over Nexon America Inc. https://www.nexon.com

Nexon America Inc. is opgericht in 2005 en levert uitstekende gratis te spelen online game-expertise en live game-ondersteuning, waarbij het gebruik maakt van de sterke punten van NEXON Co., Ltd. (‘Nexon’) en deze toepast voor een uniek westers publiek. Nexon America heeft al meer dan een decennium consequent iconische franchises zoals MapleStory en Mabinogi ondersteund. Deze hebben records gebroken en spelers geboeid. Met nieuwe projecten in het verschiet, handhaaft Nexon America de baanbrekende en innovatieve geest van het moederbedrijf, door gebruik te maken van de benadering dat de speler op de eerste plek komt, terwijl het de best mogelijke gameplay-ervaringen voor de westerse markt ontwerpt.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Brian Klotz



Nexon America



[email protected]