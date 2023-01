Kartrider: Drift’s voorseizoen brengt Arcade-spanning naar Kartrace-fans op pc- en mobiele platforms

Gebaseerd op de fenomenaal succesvolle Kartrider-franchise in Azië, Kartrider: Drift Brengt gloednieuwe en intense race-actie naar het westerse publiek in een gemakkelijk te spelen, maar moeilijk te beheersen spel

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Vanaf vandaag, KartRider: Drift, Nexon’s langverwachte gratis te spelen kartrace partygame, is te downloaden en te spelen op pc- en mobiele platforms via Steam, Nexon Launcher, iOS App Store, en Google Play.





Tijdens het voorseizoen kunnen racers hun vaardigheden testen op heldere, kleurrijke circuits tegen pc- en mobiele racers uit de hele wereld, weergegeven in verbluffende Unreal-beelden® Engine 4 graphics.

Met unieke personages en karts hebben racers volledige controle over aanpassingsopties om zich volledig te uiten en in stijl over de finish te komen! Meer personages, karts, accessoires en emotes zijn vrij te spelen via de Racing Pass, waarmee racers verschillende dagelijkse uitdagingen en event-uitdagingen kunnen voltooien. Premium uitdagingen zijn ook beschikbaar bij aankoop van een Premium Racing Pas.

Racers worden getraind en uitgedaagd via een uniek Licentiesysteem in een reeks zorgvuldig ontworpen banen. In het speltype Time Attack kunnen racers hun vaardigheden testen om de top van de klassementen te bereiken.

KartRider: Drift brengt de diepgaande kartaanpassingen die pc- en mobiele spelers verwachten, terwijl het zowel recreatieve als doorgewinterde spelers races van arcade-kwaliteit biedt. Nu is het tijd voor spelers om het gaspedaal in te trappen – download KartRider: Drift en geef plankgas!

OPMERKING VOOR REDACTEUREN:



KartRider: Drift’s voorseizoen-lancering op 11 januari is alleen voor pc- (Steam, Nexon Launcher) en mobiele (iOS, Android) spelers.

Spelers op de PlayStation- en Xbox-console kunnen zich vanaf seizoen 1 aansluiten bij racers op de pc en mobiele telefoons (de lancering van S1 wordt later bekendgemaakt).

Nexon’s KartRider Rush+ mobiele racegame, gelanceerd in 2020, zal als een standalone titel blijven werken en deelt geen cross-play met KartRider: Drift.

Over Kartrider: Drift

KartRider: Drift is Nexon’s nieuwe multiplayer kartrace partygame, geïnspireerd op eerdere titels in de KartRider-franchise, met driftende race-actie en meerdere speltypen en uitgebreide kart- en personage-aanpassingen in verbluffende Unreal-animatie® Engine 4 graphics. Beschikbaar op Steam, de Nexon Launcher, mobiel (iOS en Android) tijdens het voorseizoen en met Xbox- en PlayStation-consoles die erbij komen aan de start van seizoen 1, KartRider: Drift biedt gratis te spelen, online cross-platform spelen en progressie om vrienden uit te dagen ongeacht het platform dat ze kiezen.

Gelanceerd in 2004, was de originele KartRider de eerste titel in Nexon’s legendarische kartrace-serie, en werd vervolgens enorm populair in Azië en daarbuiten, met meer dan 380 miljoen spelers in de negentien jaar sinds de release. Als franchise heeft KartRider een sterk merk gevestigd op de Aziatische markten en een enorme aanwezigheid van eSports in Azië, met een officiële competitie die in 2005 van start ging. Het blijft de langstlopende eSports-competitie tot nu toe.

Over Nexon America Inc.

Het in 2006 opgerichte Nexon America Inc. levert uitstekende expertise op het gebied van gratis te spelen online games en ondersteuning bij live games, waarbij de sterke punten van NEXON Co. (“Nexon”) worden gekozen en worden deze toegepast op een uniek westers publiek. Nexon America heeft meer dan tien jaar consequent iconische franchises in stand gehouden, zoals MapleStory en Mabinogi , die records hebben gebroken en spelers hebben geboeid. Met nieuwe projecten in het verschiet handhaaft Nexon America de pioniers- en innovatiegeest van het moederbedrijf, waarbij de speler voorop staat en de best mogelijke spelervaring voor de westerse markt wordt ontworpen.

