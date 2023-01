Kartrider: Drift traz a emoção do arcade aos fãs de corridas de kart no PC e em plataformas móveis

Baseado na franquia de grande sucesso da Ásia, Kartrider: Drift oferece uma nova e intensa ação em alta velocidade para o público ocidental em um jogo fácil de jogar, mas difícil de dominar.

A partir de hoje, KartRider: Drift, o aguardado jogo gratuito de corridas de kart da Nexon, está disponível para download em PC e plataformas móveis via Steam, Nexon Launcher, iOS App Store e Google Play.





Durante a pré-temporada, os pilotos podem testar sua coragem em pistas coloridas e brilhantes contra oponentes de PC e dispositivos móveis do mundo inteiro, com gráficos impressionantes renderizados no Unreal® Engine 4.

Com personagens e karts únicos, os pilotos têm controle total sobre as opções de personalização para se expressar totalmente e cruzar a linha de chegada com estilo! É possível desbloquear mais personagens, karts, acessórios e emotes através do “Racing Pass”, onde os pilotos têm a opção de completar diferentes desafios diários e desafios de eventos. Os desafios Premium também estão disponíveis com a compra de um “Premium Racing Pass”.

Os pilotos são treinados e desafiados por meio de um sistema de licença exclusivo em uma série de circuitos meticulosamente projetados. No modo “Time Attack”, os pilotos podem testar suas habilidades para chegar ao topo das tabelas de classificação.

KartRider: Drift oferece uma profunda personalização dos karts, algo esperado por jogadores de PC e dispositivos móveis, ao mesmo tempo em que oferece corridas emocionantes com um toque de arcade para jogadores casuais e experientes. Chegou o momento de pisar fundo no acelerador – baixe KartRider: Drift e mostre quem manda nas pistas!

KartRider: Drift – O lançamento da pré-temporada em 11 de janeiro é apenas para jogadores de PC (Steam, Nexon Launcher) e dispositivos móveis (iOS, Android).

Os jogadores de Playstation e Xbox poderão se juntar aos pilotos de PC e dispositivos móveis a partir da 1ª temporada (o lançamento será anunciado em breve).

O jogo de corrida para celulares KartRider Rush+ da Nexon, lançado em 2020, continuará funcionando como um título independente e não compartilha cross-play com o KartRider: Drift.

Sobre o Kartrider: Drift

KartRider: Drift é o novo jogo multiplayer de corridas de kart da Nexon, inspirado em títulos anteriores da franquia KartRider, oferecendo ação em alta velocidade impulsionada por derrapagens e apresentando vários modos de jogo e profunda personalização de karts e personagens em impressionantes gráficos no Unreal® Engine 4. Disponível no Steam, Nexon Launcher e dispositivos móveis (iOS e Android) durante a pré-temporada, e com os consoles Xbox e PlayStation se unindo ao lançamento da 1ª temporada, KartRider: Drift oferece jogabilidade multiplataforma on-line gratuita e progressão para desafiar seus amigos – independentemente da plataforma escolhida.

Lançado em 2004, o KartRider original foi o primeiro título da lendária série de corridas de kart da Nexon e, posteriormente, ganhou enorme popularidade na Ásia, acumulando mais de 380 milhões de jogadores durante os 19 anos desde o lançamento. Como franquia, KartRider estabeleceu uma marca sólida nos mercados asiáticos e uma enorme presença em eSports na Ásia, com uma liga oficial inaugurada em 2005. Ela continua sendo a liga de eSports mais antiga até hoje.

Sobre a Nexon America Inc.

Fundada em 2006, a Nexon America Inc. oferece excelente experiência em jogos on-line gratuitos e suporte a jogos ao vivo, aproveitando os pontos fortes da NEXON Co., Ltd. (“Nexon”) e aplicando-os aos públicos exclusivamente ocidentais. A Nexon America manteve consistentemente franquias icônicas como MapleStory e Mabinogi por mais de uma década, que quebraram recordes e cativaram os jogadores. Com novos projetos no horizonte, a Nexon America mantém o espírito pioneiro e inovador de sua empresa-matriz, empregando sua abordagem de “primeiro o jogador”, enquanto projeta as melhores experiências de jogo possíveis para o mercado ocidental.

