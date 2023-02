KartRider: Drift racet zijn inaugurele seizoen binnen met onthulling van cross-playdatum voor consoles

Nieuwe gameplay-trailer toont de lol en de aanpassing van KartRider: Drift



Online race-actie in Season One: New World vanaf 8 maart

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–KartRider: Drift, de volledig gratis te spelen kartracetitel van Nexon, heeft vandaag de datum van zijn Season One aangekondigd waarop consoles aan de online racemix toegevoegd kunnen worden. Huidige pc- en mobiele voorseizoenracers op Steam, Nexon Launcher, Android en iOS kunnen het binnenkort opnemen tegen Xbox- en PlayStation-spelers van over de hele wereld in spannende races vol drift. Volledige platformonafhankelijke cross-play is beschikbaar wanneer Season One ‘New World’ op 8 maart arriveert. Season One brengt ook opwindende nieuwe content met zich mee: gloednieuwe circuits en racemodi, een seizoensthema, dagelijkse spelerbeloningen en evenementen, plus vele andere verbeteringen.





KartRider: Drift is niet zo eenvoudig als het lijkt! De gemakkelijk te leren, moeilijk te beheersen game biedt verschillende spelmodi die zijn ontworpen om nieuwe en ervaren racers te trainen en uit te dagen:

In de itemmodus worden verschillende offensieve en defensieve items (zoals schilden, barricades en nitro-boosts) verzameld die vervolgens strategisch kunnen worden ingezet om andere racers op de baan te helpen of te hinderen in een poging om als eerste over de finish te komen.

worden verschillende offensieve en defensieve items (zoals schilden, barricades en nitro-boosts) verzameld die vervolgens strategisch kunnen worden ingezet om andere racers op de baan te helpen of te hinderen in een poging om als eerste over de finish te komen. Snelheidsmodus stelt de driftvaardigheden van de racer op de proef met onbeperkte arcade-races en geen items om racers te vertragen. De snelste racer claimt de trofee op het podium!

stelt de driftvaardigheden van de racer op de proef met onbeperkte arcade-races en geen items om racers te vertragen. De snelste racer claimt de trofee op het podium! Het licentiesysteem is een reeks cursussen die zijn ontworpen om de moed van een racer te testen en het vaardigheidsniveau van een speler te verhogen. Door licentie-uitdagingen te voltooien, ontgrendel je unieke speleritems zoals karts, personages en extra circuits.

is een reeks cursussen die zijn ontworpen om de moed van een racer te testen en het vaardigheidsniveau van een speler te verhogen. Door licentie-uitdagingen te voltooien, ontgrendel je unieke speleritems zoals karts, personages en extra circuits. In de Time Attack-modus kunnen soloracers hun vaardigheden tot het uiterste drijven om bovenaan het klassement te komen.

Met een duizelingwekkende reeks unieke personages en karts hebben KartRider: Drift-spelers volledige controle over aanpassingsopties om zich volledig uit te drukken en in stijl over de finish te komen! Meer personages, karts, accessoires en emotes kunnen worden ontgrendeld via de standaard Racing Pass, waarmee racers verschillende dagelijkse uitdagingen en evenementuitdagingen kunnen voltooien. Nieuwe premium uitdagingen en beloningen zijn ook beschikbaar bij aankoop van een Premium Racing Pass.

Hoewel KartRider: Drift zich nog in het voorseizoen bevindt, blijft het verbeteringen toevoegen en aanpassingen maken aan de centrale game-ervaring op basis van feedback van spelers in een komende game-update van 15 februari. Updatedetails zullen beschikbaar zijn op de KartRider: Drift-site naarmate de datum nadert.

Zorg ervoor dat je de officiële Twitter en TikTok volgt voor het laatste nieuws en informatie over game-updates.KartRider: Drift kan nu worden gedownload en gespeeld op Steam, Nexon Launcher, iOS App Store en Google Play, en kan op 8 maart worden gedownload via PlayStation en Xbox stores.

Blijf niet aan de start staan – download KartRider: Drift en start JOUW race!

Alle spelersvoortgang die is verdiend tijdens het voorseizoen van KartRider: Drift wordt overgedragen naar Season One. De mobiele racegame

KartRider Rush+ van Nexon, gelanceerd in 2020, blijft werken als een op zichzelf staande titel en deelt geen cross-play met KartRider: Drift.

Over KartRider: Drift

KartRider: Drift is Nexons multiplayer kartrace-partygame, geïnspireerd op eerdere titels in de fenomenaal succesvolle KartRider-franchise, die door drift aangedreven race-actie levert, met meerdere spelmodi en diepgaande kart- en karakteraanpassing in verbluffende Unreal® ® Engine 4-graphics. KartRider: Drift is beschikbaar op Steam, de Nexon Launcher, mobiel (iOS en Android) tijdens het voorseizoen en met Xbox- en PlayStation-consoles bij de lancering van Season One. De game biedt free-to-play, online platformonafhankelijk spelen en progressie om vrienden uit te dagen, ongeacht het platform dat ze kiezen.

De originele KartRider werd gelanceerd in 2004. Het was de eerste titel in Nexons legendarische kartraceserie en werd vervolgens enorm populair in Azië en daarbuiten, met meer dan 380 miljoen spelers in de negentien jaar sinds de release. Als franchise heeft KartRider een sterk merk opgebouwd op Aziatische markten en een enorme eSports-aanwezigheid in Azië, met een officiële competitie vanaf 2005. Het blijft de langstlopende eSports-competitie tot nu toe.

Over Nexon America Inc.

Nexon America Inc., opgericht in 2006, levert uitstekende gratis te spelen online game-expertise en live game-ondersteuning, door gebruik te maken van de sterke punten van NEXON Co., Ltd. (‘Nexon’) en deze toe te passen op een uniek westers publiek. Nexon America houdt iconische franchises zoals MapleStory en Mabinogi, die records hebben gebroken en spelers hebben geboeid, al meer dan een decennium consequent in stand. Met nieuwe projecten in het verschiet handhaaft Nexon America de pioniers- en innovatieve geest van het moederbedrijf, waarbij de speler centraal staat, terwijl het de best mogelijke gameplay-ervaringen voor de westerse markt ontwerpt.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

