KartRider: Drift – primeira temporada chega ao PlayStation e Xbox com duas colaborações exclusivas

Os jogadores de console agora podem experimentar as emoções das corridas de kart multiplataforma e cross-play contra pilotos de PC e dispositivos móveis do mundo todo

LOS ANGELES (EUA)–(BUSINESS WIRE)–Pilotos de console, preparem-se! A ação de corridas de kart com derrapagens chega a ainda mais plataformas hoje, com a estreia da temporada 1 do KartRider: Drift, intitulada “Novo Mundo”. O KartRider: Drift da Nexon agora está disponível para baixar e jogar de graça nos consoles Xbox e PlayStation, desafiando os pilotos de PC (Steam, Nexon Launcher) e dispositivos móveis (Android, iOS) no mundo inteiro.





Como parte do lançamento da primeira temporada, a Nexon tem o prazer de anunciar duas colaborações especiais no jogo: KartRider: Drift x Porsche e KartRider: Drift x MapleStory, que oferecem aos jogadores uma experiência de corrida exclusiva por tempo limitado. Três veículos esportivos icônicos da Porsche – 718 Boxster conversível, 911 Turbo S Cabriolet e Macan GTS – estarão disponíveis como karts durante a temporada 1. Os pilotos que fizerem login durante a primeira temporada podem resgatar imediatamente o 718 Boxster, enquanto o kart Macan GTS pode ser conseguido ao atingir o nível 30 no passe de corrida. Logo após o início da temporada, os jogadores também poderão conhecer dois personagens da famosa franquia MapleStory da Nexon.

A temporada 1 está repleta de novas atualizações e recursos emocionantes, como oito novas pistas, os modos Item Grand Prix e Speed Grand Prix, novos karts e itens cosméticos (personagens, emotes, boosters e placas), além de um novo passe de corrida da temporada com os níveis normal e premium.

Os pilotos interessados em obter uma vantagem competitiva e conseguir o máximo desempenho de seus karts encontrarão muito o que comemorar no novo sistema de atualização que chega com a primeira temporada. Os jogadores de todas as plataformas podem não apenas personalizar a aparência de seus karts, mas também ajustá-los para aumentar sua classificação de comum a raro. Os resultados são estatísticas aprimoradas e melhor pilotagem.

Por último, a temporada 1 – “Novo Mundo” traz novas e generosas recompensas de login e recompensas de eventos diários para manter os pilotos colados no jogo.

Visite o canal KartRider: Drift do Twitch e vincule sua conta Nexon para receber itens exclusivos do Twitch, incluindo um decalque único, placa de carro e uma nova personagem, “Undercover Sophia”. Também siga-nos no TikTok para saber todas as novidades e informações sobre atualizações do jogo. O KartRider: Drift está disponível para baixar e jogar de graça no PlayStation, Xbox, Steam, Nexon Launcher, iOS App Store e Google Play.

Pilotos, liguem os motores! Preparar… Acelerar… Derrapar!

NOTAS AOS EDITORES:



O jogo de corrida para dispositivos móveis KartRider Rush+ da Nexon continuará funcionando como um título independente e não compartilhará cross-play com o KartRider: Drift.

Recursos: Trailer | Artwork | Kit de imprensa

Redes sociais: Twitter / TikTok / Twitch / Discord / YouTube / Instagram / Facebook

Sobre o KartRider: Drift

KartRider: Drift é o jogo de corridas de kart multijogador on-line da Nexon inspirado em títulos anteriores da franquia de sucesso KartRider, oferecendo ação em alta velocidade impulsionada por derrapagens, vários modos de jogo e profunda personalização de karts e personagens com gráficos impressionantes do motor Unreal®4. Disponível no Steam, Nexon Launcher, dispositivos móveis (iOS e Android), bem como nos consoles Xbox e PlayStation a partir da primeira temporada, o KartRider: Drift oferece jogabilidade multiplataforma on-line gratuita e progressão para desafiar seus amigos – independentemente da plataforma escolhida.

Lançado em 2004, o KartRider original foi o primeiro título da lendária série de corridas de kart da Nexon e, posteriormente, ganhou enorme popularidade na Ásia, acumulando mais de 380 milhões de jogadores durante os 19 anos desde o lançamento. Como franquia, o KartRider estabeleceu uma marca sólida nos mercados asiáticos e uma enorme presença em eSports na Ásia, com uma liga oficial inaugurada em 2005. Ela continua sendo a liga de eSports mais antiga até hoje.

Sobre a Nexon America Inc.

Fundada em 2006, a Nexon America Inc. oferece excelente experiência em jogos on-line gratuitos e suporte a jogos ao vivo, aproveitando os pontos fortes da NEXON Co., Ltd. (“Nexon”) e aplicando-os aos públicos exclusivamente ocidentais. A Nexon America manteve consistentemente franquias icônicas como MapleStory e Mabinogi por mais de uma década, que quebraram recordes e cativaram os jogadores. Com novos projetos no horizonte, a Nexon America mantém o espírito pioneiro e inovador de sua empresa-matriz, empregando sua abordagem de “primeiro o jogador”, enquanto projeta as melhores experiências de jogo possíveis para o mercado ocidental.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contacts

Brian Klotz, Nexon America



[email protected]