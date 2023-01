Kartrider: Drift anuncia una pretemporada que acerca la emoción arcade a los aficionados a las carreras de karts en PC y plataformas móviles

Sobre la base de la exitosa franquicia asiática Kartrider, Kartrider: Drift ofrece una nueva e intensa acción de carreras al público occidental en un juego sencillo pero difícil de dominar.

LOS ÁNGELES–(BUSINESS WIRE)–A partir de hoy, KartRider: Drift, el esperado videojuego de carreras de karts gratuito de Nexon, está disponible para descargar y jugar en PC y plataformas móviles a través de Steam, Nexon Launcher, iOS App Store y Google Play.





Durante la pretemporada, los jugadores podrán poner a prueba su destreza en circuitos brillantes y coloridos contra pilotos de PC y móviles de todo el mundo, con impresionantes gráficos Unreal® Engine 4.

Con personajes y karts únicos, los pilotos podrán controlar todas las opciones de personalización para expresarse al máximo y cruzar la línea de meta con estilo. Con el «Racing Pass» se pueden desbloquear más personajes, karts, accesorios y emoticonos, con los que se pueden completar diferentes desafíos diarios y desafíos de eventos. Los desafíos Premium también están disponibles con la compra de un «Premium Racing Pass».

Para entrenar y desafiar a sus contrincantes, los pilotos utilizan un sistema de licencias único en una serie de circuitos meticulosamente diseñados. En el modo contrarreloj, los corredores pueden poner a prueba sus habilidades para estar en lo más alto de la clasificación.

KartRider: Drift ofrece la enorme variedad de personalización de karts que esperan los jugadores de PC y móviles, además de emociones de carreras de calidad arcade tanto para jugadores ocasionales como experimentados. Ha llegado el momento de pisar el acelerador: descargue KartRider: Drift y ¡a quemar neumáticos!

El lanzamiento de la pretemporada de KartRider: Drift el 11 de enero es exclusivo para jugadores de PC (Steam, Nexon Launcher) y móviles (iOS, Android).

Los jugadores que utilicen consolas Playstation y Xbox podrán unirse a los corredores de PC y móviles a partir de la primera temporada o S1 (el lanzamiento de la S1 se anunciará más adelante).

El juego de carreras para móviles KartRider Rush+ de Nexon, lanzado en 2020, seguirá funcionando como título independiente y no comparte partidas cruzadas con KartRider: Drift.

Acerca de Kartrider: Drift

KartRider: Drift es el nuevo videojuego multijugador de carreras de karts de Nexon, inspirado en las anteriores entregas de la franquicia KartRider. Ofrece acción a raudales con múltiples modos de juego y una gran personalización de karts y personajes con unos gráficos impresionantes de Unreal® Engine 4. Disponible en Steam, Nexon Launcher, dispositivos móviles (iOS y Android) durante la pretemporada y en consolas Xbox y PlayStation desde el lanzamiento de la primera temporada, KartRider: Drift ofrece una modalidad de juego gratuita, multiplataforma en línea y progresión para desafiar a los amigos independientemente de la plataforma que elijan.

Presentado en 2004, el KartRider original fue el primer título de la legendaria serie de carreras de karts de Nexon, que posteriormente consiguió una enorme popularidad en Asia y fuera de sus fronteras, acumulando más de 380 millones de jugadores durante los diecinueve años transcurridos desde su lanzamiento. Como franquicia, KartRider ha establecido una marca sólida en los mercados asiáticos y una enorme presencia en los deportes electrónicos en Asia, con una liga oficial que comenzó en 2005. Sigue siendo la liga de «eSports» más longeva hasta la fecha.

Acerca de Nexon America Inc.

Fundada en 2006, Nexon America Inc. ofrece una experiencia excepcional en videojuegos gratuitos en línea y soporte de juegos en vivo, con los puntos fuertes de NEXON Co., Ltd. («Nexon») y su adaptación al público occidental. Ltd. (“Nexon”) y los aplica a un público exclusivamente occidental. Durante más de una década, Nexon America ha mantenido franquicias icónicas como MapleStory y Mabinogi, que han batido récords y fascinado a los jugadores. De cara al futuro, Nexon America mantiene el espíritu pionero e innovador de su casa matriz, aplicando su enfoque “el jugador es lo primero” y diseñando las mejores experiencias de juego posibles para el mercado occidental.

