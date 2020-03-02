Jim McCarthy加入i2c擔任總裁

支付領域資深高階主管和金融科技顧問將支援i2c的全球快速成長





加州紅木市–(BUSINESS WIRE)–(美國商業資訊)–支付與開放銀行科技的 一流提供商i2c Inc.今天宣佈任命Jim McCarthy為公司總裁。Jim McCarthy向i2c執行長兼創辦人Amir Wain彙報工作，負責與客戶、合作夥伴和潛在客戶合作的i2c各團隊的工作。他將駐i2c矽谷總部工作。

McCarthy是業界資深人士，擁有20多年金融服務業經驗，涵蓋支付和開放銀行產業所有利害關係者。最近，他曾擔任許多矽谷金融科技初創公司的策略顧問和顧問。

McCarthy在Visa工作了18年，曾擔任銷售、風險與認證、消費者信貸、數位產品、產品創新和支付等方面的高階職位。在最後擔任Visa創新與策略性合作夥伴關係執行副總裁期間，他負責Visa產品和科技藍圖的開發以及創新工作，並領導策略性合作夥伴關係的業務發展。在Visa任職期間，他負責引進3D Secure和Visa Token Service，並已成為業界標準，也為Apple Pay®的推出貢獻心力。

Jim McCarthy表示：「當我在Visa領導創新與策略性合作夥伴關係時，我有機會親眼目睹全球支付領域發生的創新活動。但是我不得不說，我從未見過像i2c單一全球管理平臺那樣強大、靈活、可靠的平臺，該平臺可以支援信貸、轉帳、儲值和借貸產品。憑藉其獨特的以人為中心的體系結構、『建置組塊』能力、數百種API和19年以來的100%可用性，該平臺無與倫比。我很高興加入該團隊並為i2c的成功貢獻力量。」

i2c Inc.創辦人兼執行長Amir Wain表示：「我們欣然歡迎Jim加入i2c團隊。他帶來支付產業與創新方面的深厚知識，以及與客戶聯繫並建立長期有效夥伴關係的可靠能力。Jim非常符合i2c的創新文化和對客戶成功的承諾。」

關於i2c Inc.

i2c Inc.為無限可能而建構的多功能平臺，可為金融服務機構驅動創新的全球數位支付與開放銀行業務。先進的「建置組塊」處理技術是其核心業務，可從單一的全球SaaS平臺提供大量的信貸、轉帳和儲值解決方案。這使得客戶能夠以無與倫比的靈活性、敏捷性和性能動態地配置支付解決方案，同時保持高度安全可靠的支付。

i2c成立於2001年，總部位於矽谷，其下一代科技可協助組織促進收入成長、擴大規模並適應變化，同時為200多個國家和地區以及所有時區的數百萬用戶提供支援。請造訪www.i2cinc.com並透過@i2cinc關注我們。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Jessica Kersey



行銷通訊副總裁



i2c Inc.



+1 650.480.5714



[email protected]