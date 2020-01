JBL viert 100 miljoen verkochte hoofdtelefoons en kondigt intrede in de gamingcategorie aan

JBL QUANTUM-headsets geven gamers een voorsprong op de concurrentie in de explosieve gamingsector door middel van exclusieve audiotechnologieën

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)–HARMAN International Industries, een volledige dochteronderneming van Samsung Electronics Co. Ltd., gericht op geconnecteerde technologieën voor de automobiel-, consumenten- en bedrijfsmarkt, kondigt zijn intrede in de gamingsector aan via technologisch geavanceerde, veelzijdige headsets die gaming-ervaringen naar nieuwe hoogten stuwen. De stap bouwt voort op het leiderschap van JBL in de wereldwijde hoofdtelefooncategorie als het op twee na grootste merk ter wereld*.





Gedreven door een passie voor innovatie, een toewijding aan het leveren van legendarisch PRO-geluid en een gebruikersgerichte benadering van ontwerp die uniek is in de branche, heeft JBL een reputatie opgebouwd voor het aanbieden van de nieuwste geavanceerde technologieën voor hoofdtelefoongebruikers over de hele wereld. Als onderdeel van de baanbrekende groeistrategie betreedt JBL de bloeiende videogamebranche met de lancering van de JBL Quantum-serie van zeven headsets, de allereerste JBL-hoofdtelefoons die exclusief voor gamers zijn gemaakt.

“JBL heeft een bewezen staat van dienst als het gaat om het ontmoeten van klanten waar ze zijn, terwijl het bedrijf voorziet waar ze vervolgens naartoe willen. Zo is JBL het snelst groeiende hoofdtelefoonmerk ter wereld geworden,” aldus Dave Rogers, President, Lifestyle Audio bij HARMAN. “Met onze technologische expertise en gebruikersgerichte visie hebben we de mogelijkheid om een belangrijke bijdrage te leveren aan de gamingindustrie en tegelijkertijd het leiderschap van JBL op de hoofdtelefoonmarkt verder te verbeteren.”

Op het snijvlak van audiotrends

Al meer dan 70 jaar combineert JBL een gedurfde visie op de toekomst met de passie en het talent van ingenieurs en ontwerpers over de hele wereld om voorop te blijven lopen op het gebied van geluidsinnovatie. JBL heeft een reputatie als het gaat om het voorspellen van de volgende grote doorbraak in de ontwikkeling van hoofdtelefoons, zoals de draadloze revolutie, de waterdicht-trend, de opkomst van ruisonderdrukkingstechnologie, en was een van de eersten die het potentieel van stembesturing onderkende. De resultaten spreken voor zich: in de afgelopen vijf jaar is JBL omhooggeschoten naar de top van de lijsten als het snelst groeiende hoofdtelefoonmerk ter wereld, dat tot nu toe meer dan 100 miljoen stuks heeft verkocht en één tevreden nieuwe JBL-klant per seconde heeft toegevoegd. Volgens Futuresource Consulting heeft JBL in dezelfde periode zijn marktaandeel met 11x zien stijgen van <1% in (2014) tot 10% in K1-K3 2019.

Nu richt JBL zijn aandacht op een nieuwe grens: de gamingindustrie.

Een groeiende markt rijp voor innovatie

Met een wereldwijd publiek van 2,4 miljard mensen is videogaming vandaag een van de snelst groeiende entertainmentsectoren. De vooruitgang in cloud computing, spraakgestuurde technologie en virtual reality is vermengd met de convergentie van media, entertainment en IT om deze sector, die ooit een niche-industrie was, aanzienlijk uit te breiden. De videogames van vandaag de dag zijn levensechter dan ooit, en als het erom gaat om de ervaring echt meeslepend te maken, is geluid een cruciaal element. Met inzicht in de vitale rol die hoofdtelefoons spelen – vooral het belang dat nauwkeurigheid daarbij speelt – heeft JBL de QUANTUM ontwikkeld, de ultieme serie gaming-headsets met revolutionaire JBL QuantumSOUND Signature-technologie die meeslepende audiokwaliteit en uiterste nauwkeurigheid levert voor een echt concurrentievoordeel.

Het QUANTUM-effect

Zoals elke gamer wel weet, scheidt de nauwkeurigheid van het geluid de winnaars vaak van de verliezers. Het nemen van de juiste beslissing kan volledig afhangen van de beoordeling waar een geluid vandaan komt en hoe dichtbij het is. Dat is de reden waarom de JBL Quantum gaming headset-serie voorzien is van de nieuwste JBL QuantumSURROUND™ geluidstechnologie, een veel bredere, realistische ruimtelijke soundstage om de filmische game-immersie van de volgende generatie te vergemakkelijken. Het paradepaardje JBL QUANTUM ONE is gebouwd met exclusieve JBL QuantumSPHERE 360™-technologie, met eigen algoritmen en geïntegreerde headtracking-sensoren waarmee gamers geluiden en bewegingen om hen heen kunnen horen als nooit tevoren. JBL QUANTUM -headsets zijn gekalibreerd om geschikt te zijn voor de oren van elke gebruiker en beschikken over de geavanceerde HARMAN X 3D-technologie voor geluid dat zo helder en fascinerend is dat gebruikers het gevoel hebben dat ze zich midden in de game bevinden.

Bij het ontwikkelen van de ultieme gaming-headsets was het motto van JBL: ‘go big or go home’. JBL wijdde er meer middelen, onderzoek, gegevens en technische expertise aan dan elke andere speler in de industrie. Met passie en toewijding hebben de akoestische engineeringteams van wereldklasse van JBL de meest nauwkeurige soundscape gedefinieerd die ooit voor de sector is gecreëerd. Het ontwerp werd getest en opnieuw getest met gamers over de hele wereld, wat uiteindelijk heeft geleid tot de meest geavanceerde voorspellende algoritmen die tegenwoordig beschikbaar zijn voor gaming-headsets.

“De totale markt voor gaming-headsets zal naar verwachting een sterke groei van 19% CAGR in verkoopwaarde doormaken, met een waarde van $ 2,8 miljard in 2023,” stelde Luke Pearce, Research Analyst bij Futuresource Consulting. “Gezien de opkomst van cloud- en abonneegames, de release van consoles van de volgende generatie en de aandacht voor meeslepende audio, evenals de invloed van het snel groeiende e-sportkijkerspubliek, is er een echte kans voor JBL om zijn positie als belangrijke hoofdtelefoonspeler te versterken en tegelijkertijd te zorgen voor een substantiële toegevoegde waarde voor de gamingmarkt.”

Over HARMAN

HARMAN (harman.com) ontwerpt en maakt verbonden producten en oplossingen voor autofabrikanten, consumenten en ondernemingen over de hele wereld, inclusief verbonden autosystemen, audio- en visuele producten, oplossingen voor bedrijfsautomatisering; en diensten die het Internet der Dingen ondersteunen. Met toonaangevende merken zoals AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®, Lexicon®, Mark Levinson® en Revel® wordt HARMAN bewonderd door audiofielen, muzikanten en de entertainmentlocaties waar ze over de hele wereld optreden. Meer dan 50 miljoen auto’s op de weg vandaag zijn uitgerust met HARMAN-audio en verbonden autosystemen. Onze softwarediensten ondersteunen miljarden mobiele apparaten en systemen die verbonden, geïntegreerd en beveiligd zijn op alle platforms, van werk en thuis tot auto en mobiel. HARMAN heeft ongeveer 30.000 werknemers in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië in dienst. In maart 2017 werd HARMAN een volledige dochteronderneming van Samsung Electronics Co., Ltd.

