Infogain powołuje dwóch nowych członków Rady Dyrektorów

Anita Lynch i John Strain dołączają do Rady Dyrektorów.

LOS GATOS, stan Kalifornia–(BUSINESS WIRE)–Infogain, amerykański lider w dziedzinie usług inżynierii oprogramowania i platform cyfrowych zorientowanych na człowieka, poinformował dzisiaj o powołaniu Anity Lynch i Johna Straina.

„Z wielką radością witamy Anitę i Johna w naszej Radzie Dyrektorów, gdyż oboje wnoszą do niego swoje bogate doświadczenie – powiedział Ayan Mukerji, dyrektor generalny Infogain. – Wiedza Anity w zakresie danych i analityki będzie niezwykle pomocna w procesie wprowadzania sztucznej inteligencji do każdego aspektu naszej działalności, z kolei dorobek Johna w zakresie sprzedaży detalicznej i konsumenckiej jest kluczowy w procesie rozszerzania zasięgu usług związanych z inżynierią platform cyfrowych”.

Lynch może się poszczycić ponad 25-letnim doświadczeniem w pracy dla znanych marek, takich jak Disney, Yahoo, Apple, Amazon i Bain. Ostatnio pełniła funkcję dyrektora ds. danych w New Relic i jest jedną z pierwszych Afroamerykanek, które objęły to stanowisko w C-suite spółki publicznej. Obecnie zajmuje stanowisko niezależnego dyrektora w Altimeter Growth (NYSE: AGCB) oraz jest strategicznym doradcą założycieli, aniołów biznesu i inwestorów typu venture capital w zakresie danych i strategii sztucznej inteligencji. Znana ze swojego pionierskiego podejścia do przywództwa, Lynch otrzymała nagrodę za technologiczną, innowacyjną i społeczną działalność Culture Shift Award przyznawaną przez Culture Shift Labs w Dolinie Krzemowej w 2022 r. i została uznana za jedną ze 100 najbardziej wpływowych kobiet w biznesie przez San Francisco Business Times w 2020 r.

Shashank Singh, członek Rady Dyrektorów Infogain i partner w Apax, oświadczył: „Gruntowna wiedza Anity w zakresie technologii i danych dodatkowo wzmacnia skład naszej Rady Dyrektorów, ponieważ Infogain rozpoczyna działania zmierzające do umocnienia pozycji lidera, jako światowej klasy firma technologiczna w dziedzinie platform cyfrowych”.

Dysponujący ponad 30-letnim doświadczeniem, Strain był dyrektorem ds. cyfrowych i technologicznych w The Gap, Inc. (NYSE: GPS), gdzie kierował wprowadzeniem zintegrowanego programu lojalnościowego dla różnych marek, dodając prawie 20 milionów użytkowników w mniej niż rok. Wcześniej pełnił funkcję wiceprezesa i dyrektora ds. cyfrowych i technologicznych w Williams-Sonoma Inc., międzynarodowej sieci handlowej, w której ponad 50% przychodów pochodziło ze sprzedaży cyfrowej pięciu marek.

„Niezmiernie cieszymy się, że możemy powitać Johna w Radzie Dyrektorów Infogain. Jego rozległe doświadczenie w zakresie biznesu cyfrowego, strategii e-commerce i operacji doskonale współgra z pozycją Infogain jako kluczowego gracza w dziedzinie transformacji inżynierii cyfrowej” – skomentował Rohan Haldea, członek Rady Dyrektorów Infogain i partner w Apax Partners.

Strain sprawuje urząd niezależnego dyrektora w spółce Leslie’s, Inc. (NASDAQ: LESL), która jest głównym sprzedawcą detalicznym artykułów do basenów i spa. Ponadto zasiada w radzie doradczej Santa Clara University Leavey School of Business’ Retail Management Institute.

Infogain

Infogain jest platformą cyfrową skoncentrowaną na człowieku i firmą zajmującą się inżynierią oprogramowania z Doliny Krzemowej. Projektuje wyniki biznesowe dla firm z listy Fortune 500 i cyfrowych tubylców w branży technologii, opieki zdrowotnej, ubezpieczeń, podróży telekomunikacji i handlu detalicznego. Przyspiesza transformację opartą na doświadczeniu w dostarczaniu platform cyfrowych, wykorzystując technologie takie jak chmura, mikrousługi, automatyzacja, IoT i sztuczna inteligencja. Infogain jest ekspertem w dziedzinie integracji wielu chmur w zakresie wszystkich dostawców chmur hiperskalowych – Microsoft Azure, Google Cloud Platform i Amazon Web Services.

Infogain, spółka portfelowa Apax Funds, posiada oddziały w Kalifornii, Waszyngtonie, Teksasie, Wielkiej Brytanii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Singapurze oraz centra usług w Seattle, Dallas, Houston, Montevideo, Krakowie, Noidzie, Bengaluru, Pune, Gurgaonie i Bombaju. Więcej informacji znajduje się na stronie www.infogain.com.

