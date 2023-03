Imperial Dade Canada accentue sa présence à Toronto avec l’acquisition d’Action Paper & Packaging

Une 62e acquisition pour cet important distributeur d’emballages alimentaires et de produits d’entretien et d’assainissement

Jersey City, NJ et Scarborough, Ontario–(BUSINESS WIRE)–Imperial Dade, un important distributeur d’emballages alimentaires, de papiers impression et de produits d’entretien, a annoncé aujourd’hui l’acquisition d’Action Paper & Packaging (« Action » ou « l’entreprise »). Cette transaction constitue une 62e acquisition pour Imperial Dade sous la direction de Robert et Jason Tillis, respectivement président et directeur général d’Imperial Dade. Les modalités financières de cette transaction privée n’ont pas été divulguées. Imperial Dade maintient l’orientation stratégique qu’elle a adoptée il y a plus de 15 ans, soit de poursuivre sa croissance de manière organique et selon un processus rigoureux d’acquisitions.

Fondée il y a plus de 30 ans, Action est un important distributeur de produits de papier, de fournitures d’emballage, d’équipements de manutention et de divers produits de nettoyage, d’entretien et de sécurité. L’équipe de direction, composée de Nick Shaw, de Ken Apple et de Bill Belben, a toujours insufflé une culture axée sur le client, ce qui a permis à l’entreprise de prospérer et de bâtir au fil des ans de solides relations. Grâce à la plateforme bien établie d’Imperial Dade Canada, les clients d’Action bénéficieront du même service attentionné et d’une sélection de produits et de solutions encore plus vaste.

« Je souhaite la bienvenue à l’équipe d’Action au sein de la grande famille d’Imperial Dade. Les valeurs de cette entreprise s’accordent avec celles d’Imperial Dade et nous sommes très heureux de nous associer à elle pour cette prochaine phase de croissance », affirme Jason Tillis, directeur général d’Imperial Dade. « L’engagement d’Action envers ses clients et ses partenaires et sa culture axée sur la famille d’abord en font un nouveau membre remarquable de notre organisation », ajoute Stéphane Lapointe, président d’Imperial Dade Canada.

« Imperial Dade est un chef de file dont la culture d’entreprise est solidement établie et qui offre un service de qualité qui se démarque : nous sommes donc très heureux de nous joindre à eux. Nous croyons que sous la gouverne de Bob, de Jason et de Stéphane, ce partenariat renforcera nos relations avec les clients et les fournisseurs », précise Nick Shaw, directeur général d’Action Paper & Packaging.

À propos d’Imperial Dade

Fondée en 1935, Imperial Dade sert plus de 90 000 clients à travers l’Amérique du Nord. Depuis l’arrivée en poste du président Robert Tillis et du directeur général Jason Tillis en 2007, la société a connu une solide croissance à la fois organique et par le biais d’acquisitions pour devenir un chef de file dans le domaine de la distribution d’emballages alimentaires, d’emballages industriels et de produits et d’équipements d’entretien. Pour obtenir plus d’informations, rendez-vous sur www.imperialdade.com.

Contacts

Contact pour les médias

Imperial Dade



Paul Cervino



201 437-7440 poste 2302