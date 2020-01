Im umfangreichen Content-Update zu MapleStory M nimmt der legendäre Held „Shade“ den Kampf auf

Das Update beinhaltet Level-Up-Events und eigene Events zur Feier des Chinesischen Neujahrsfests

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–MapleStory M, das mobile Online-Free-to-Play-MMO für iOS und Android, läutet das neue Jahr mit dem bisher größten Update ein – der Vorstellung des legendären Helden Shade und einer Reihe zeitlich begrenzter Events.





Als einer der am meisten gefeierten Helden in der Welt von Maple ist Shade einer von sechs Helden, die der grausamen Herrschaft des Schwarzen Magiers, dem größten Widersacher in MapleStory, ein Ende setzten. Shade , der letzte der Helden, der Teil des Universums von MapleStory M wird, ist ein Pirat mit gewaltiger Kraft, der die Haupt- und Nebenwaffen von Knuckles und Fox Mables führt, um Feinde zu vernichten. Er wurde wiedergeboren und untersucht nun mithilfe der Geisterwelt, ob an den Gerüchten über eine Rückkehr des Schwarzen Magiers etwas dran ist.

Das Update beinhaltet verschiedenste Events zur Feier des neuen Helden, Shade , und des Chinesischen Neujahrsfests! Ab heute starten aufregende Level-Up-Events, darunter:

Event für schnelleres Leveln von Shade: Bis zum 24. Februar erhalten Spieler, die ein bestimmtes Level erreichen, zusätzliche In-Game-Items, die für das Level-Up eines spezifischen Charakters nützlich sind.

Bis zum 24. Februar erhalten Spieler, die ein bestimmtes Level erreichen, zusätzliche In-Game-Items, die für das Level-Up eines spezifischen Charakters nützlich sind. Boost-Event für Shade: Bis zum 10. Februar kann jeder Shade-Charakter von Level 3 bis 100 bei jedem Level-Up um drei Level aufgewertet werden.

Bis zum 10. Februar kann jeder Shade-Charakter von Level 3 bis 100 bei jedem Level-Up um drei Level aufgewertet werden. Login-Belohnungsevent zur Feier von Shade: Spieler, die sich ab heute bis zum 22. Januar einloggen, erhalten ein besonderes Geschenk, um das Level eines Charakters pro Konto aufzuwerten.

Spieler, die sich ab heute bis zum 22. Januar einloggen, erhalten ein besonderes Geschenk, um das Level eines Charakters pro Konto aufzuwerten. Helden-M-Events: Bis zum 11. Februar finden vier verschiedene Arten von Events zu Ehren der sechs legendären Helden statt. Jeder Charakter oder Spieler dieser sechs Helden erhalten Items, um die Erfahrung voranzubringen und um die Attribute ihrer Charaktere zusätzlich anzupassen.

Neben den Level-Up-Events gibt es jede Menge Events rund um das Chinesische Neujahrsfest, darunter:

7-tägiges Teilnahmeevent zum Chinesischen Neujahrsfest: Spieler, die sich vom 20. Januar bis zum 3. Februar einloggen und am Event teilnehmen, erhalten Teilnahmebelohnungen in Form von Items, über die ihre Charaktere Erfahrungspunkte bekommen.

Spieler, die sich vom 20. Januar bis zum 3. Februar einloggen und am Event teilnehmen, erhalten Teilnahmebelohnungen in Form von Items, über die ihre Charaktere Erfahrungspunkte bekommen. Erfolgsevent zum Chinesischen Neujahrsfest: Vom 20. Januar bis zum 3. Februar sammeln Spieler einzigartige Münzen, um Belohnungen zu erhalten, darunter auch ein Item, um die Starforce-Verstärkung zu unterstützen, oder ein Item zur Charakteranpassung oder für einen EXP-Boost.

Mehr Infos zu MapleStory M gibt es auf der Seite in Google Play oder im App Store und folge @PlayMapleM auf Twitter, um keine Neuigkeiten zu verpassen.

Über MapleStory M smarturl.it/110rng

MapleStory M, das am 24. Juli 2018 weltweit eingeführt wurde, bringt die nostalgische Welt des Side-Scrolling-MMORPG MapleStory auf Mobilgeräte und bietet die gleichen unzähligen Anpassungsmöglichkeiten, immersiven Storylines und epischen Boss-Raids, die Fans von der epischen Reihe erwarten. MapleStory M ist in 140 Ländern und 9 Sprachen verfügbar und erreichte 10 Millionen Downloads innerhalb der ersten 100 Tage nach dem weltweiten Start.

Über Nexon America Inc. http://www.nexon.net/corporate/about-nexon/

Nexon America, eine Tochtergesellschaft der NEXON Co., Ltd. („Nexon“) (3659.TO), ist ein weltweit führender Anbieter von Online-Spielen mit mehr als 80 Live-Spielen in über 190 Ländern. Nexon America führte Mikrotransaktionen und das Free-to-Play-Geschäftsmodell im westlichen Markt ein und verfügt über unübertroffene globale Fachkompetenz bei anspruchsvollen Live-Game-Betrieben, der Pflege von Spieler-Communitys und der Fortführung von Titeln über Jahre oder gar Jahrzehnte hinweg. Nexon ist an der Börse von Tokio notiert und wurde 2017 in den Aktienindex Nikkei 300 aufgenommen.

