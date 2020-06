IENTC Telecomunicaciones seleciona a VectorMax Corporation para o fornecimento de serviço linear ao vivo via IP com SVOD para apoiar o crescimento no México

Inaugura uma nova era de vídeo via multicast com base em software

Cento e duas patentes globais solucionam as restrições de hardware ao oferecer vídeo através da infraestrutura existente

Software revolucionário soluciona problemas para operadoras, onde antes não era economicamente viável

NOVA YORK e QUERÉTARO, México–(BUSINESS WIRE)–IENTC Telecomunicaciones, uma provedora de serviços de internet e televisão que atua no mercado mexicano, anunciou hoje o lançamento da plataforma de IPTV de fácil utilização da VectorMax, como o software para apoiar o seu novo produto de televisão. Atendendo ao mercado há mais de 10 anos, o novo serviço da IENTC Telecomunicaciones, que aumente a sua oferta ao consumidor, reflete a crescente mudança da televisão aberta para a transmissão via IP da TV linear ao vivo.

Isso marca a primeira implantação comercial de uma solução completa de software, o que possibilita às operadoras fazer a transição da entrega de televisão por difusão para a entrega on-line de televisão linear ao vivo, sem precisar atualizar sua arquitetura de rede. O software se beneficia dos US$ 73 milhões em pesquisa e desenvolvimento de equipes de projetos relacionados ao MIT, IBM Labs, Bell Labs, DARPA e MPEG para oferecer transmissão linear ao vivo via multicast como uma plataforma de software multicast pronta para o uso, totalmente integrada para operadoras de cabo, telecomunicações e provedores de acesso de alta velocidade.

“As operadoras precisam fazer a transição e apoiar suas experiências de entretenimento para permanecer relevantes e competitivas”, disse Peter von Schlossberg, presidente de Produtos Globais da VectorMax. “Nossas operadoras estão à procura de soluções para oferecer uma experiência ao vivo linear ao lado das ofertas de SVOD (Subscrição de Video On Demand) da Netflix, Hulu, Amazon, Google etc. A VectorMax desenvolveu uma solução de software exclusiva que capitaliza sobre a infraestrutura e redes existentes para oferecer transmissão linear ao vivo de alta qualidade e outros serviços via IP.

“A transição para a entrega on-line linear ao vivo pode ser assustadora, mas a plataforma de software da VectorMax nos permitiu ver rapidamente nossa oferta ao consumidor ingerida e entregue em multicast pelo software da VectorMax. Nossos próprios aplicativos de Streaming Media Player de marca na Amazon Fire TV, Roku, Android STB, Smart TVs e iOS estavam disponíveis em poucas semanas. A estratégia de vendas do tipo “mostre-me” da VectorMax nos permitiu determinar facilmente que eles eram a melhor opção para atender às crescentes exigências de nossos clientes”, disse Carlos Arguimbau, CEO da IENTC.

A capacidade da VectorMax de executar soluções tecnológicas e de marketing com o mínimo de interrupção em nossas operações existentes, nos garantiu que a empresa era um recurso importante para navegar pelas novas dinâmicas do mercado. O produto final é uma vantagem tanto para a IENTC quanto para os nossos clientes”, disse Arguimbau.

O novo serviço de +TV da IENTC é reforçado por um estudo recente da Hub Entertainment Research. O estudo constatou que o número médio de serviços de televisão acessados on-line por espectadores nos EUA nos últimos 24 meses refletiu um aumento de mais de 50%. Esse número deve representar a tendência global. A IENTC também acompanha as descobertas da Hub, que refletem que os assinantes da TV paga, que usaram um decodificador fornecido pela operadora para assistir aos serviços de streaming, tendem a continuar usando isso; 58% acessam o Netflix, 61% para a Amazon e 57% para o Hulu.

“Estas descobertas são uma validação importante dos esforços dos provedores para agregar serviços de streaming como outra maneira de criar valor no decodificador e reduzir o corte dos cabos”, disse von Schlossberg. “A VectorMax implantou nossa plataforma em dezembro, que agora se expande para uma área mais ampla da presença da IENTC no México. Estrategicamente, estamos posicionados para ajudar as empresas de cabo e de telecomunicações a lidar com essa mudança e a comercializar novos serviços com a mesma facilidade com que se aperta um botão. A plataforma da VectorMax tem previsão de lançamento para outros clientes a partir do terceiro trimestre de 2020”.

Sobre a VectorMax Corporation

O pioneirismo das tecnologias da VectorMax, que aumentam a eficiência na transmissão de vídeo por IP em redes em grande escala, totalmente desenvolvidas e imperfeitas, soluciona a evolução da televisão de transmissão linear ao vivo para entrega on-line na rede. A empresa detém 102 patentes no mundo inteiro, que são baseadas em tecnologias de transmissão por transporte IP com base em software.

Com o apoio dos US$ 73 milhões investidos em pesquisa e desenvolvimento e doze anos de pesquisa e desenvolvimento intensivos, realizados por uma equipe de desenvolvimento com credenciais do MIT, IBM Labs, Bell Labs, DARPA e MPEG, a empresa oferece uma plataforma completa de ponta a ponta, composta por vários módulos projetados para funcionar juntos para o fornecimento de IPTV para públicos em grande escala em redes abaixo do ideal em ambientes com infraestrutura de banda limitada e restrita. A operadora não exige nenhum outro componente de terceiros para ingerir, codificar, gerenciar e oferecer a experiência imersiva que os assinantes de 2020 esperam. Descubra mais em www.vectormax.com.

Sobre a IENTC Telecomunicaciones

A IENTC Telecomunicaciones é uma empresa com mais de 10 anos no setor de telecomunicações, localizada na região central do México. Com internet de alta velocidade, oferecida por sua rede própria de fibra ótica, a IENTC proporciona o melhor serviço da categoria e uma experiência do cliente que garante que os negócios estejam sempre conectados. A IENTC possui a tecnologia mais avançada disponível no mercado, o que possibilita a oferta de serviços adicionais, como serviços de telefonia móvel, PBX virtual, Internet inteligente e televisão, entre outros. Descubra mais em ientc.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

