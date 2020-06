IENTC Telecomunicaciones choisit VectorMax Corporation pour offrir la diffusion linéaire en direct sur IP avec la SVOD afin de soutenir sa croissance au Mexique

Inaugure une nouvelle ère de la multidiffusion vidéo à base logicielle

102 brevets mondiaux permettent de résoudre les contraintes matérielles en diffusant la vidéo sur l’infrastructure existante

Le logiciel révolutionnaire résout les problèmes des opérateurs dans des situations non économiquement viables précédemment

NEW YORK et QUERÉTARO, Mexique–(BUSINESS WIRE)–IENTC Telecomunicaciones, un fournisseur de service Internet et de télévision opérant sur le marché mexicain, a annoncé aujourd’hui le lancement de la plateforme IPTV clés en main de VectorMax qui fera office de logiciel pour prendre en charge son nouveau produit de télévision. Desservant le marché depuis plus de 10 ans, IENTC Telecomunicaciones propose un nouveau service élargissant son offre aux consommateurs, qui illustre le passage progressif de la diffusion télévisée à la livraison IP de la télévision linéaire en direct.

Cela marque le premier déploiement commercial d’une solution entièrement logicielle permettant aux opérateurs de passer de la télédiffusion à la distribution en ligne de la télévision linéaire en direct sans avoir à moderniser leur architecture réseau. Le logiciel met à profit 73 millions de dollars de R&D par des équipes du MIT, d’IBM Labs, de Bell Labs, de la DARPA et dans des projets MPEG connexes pour offrir la multidiffusion linéaire en direct grâce à une plateforme logicielle de multidiffusion, entièrement intégrée et clés en main pour les câblo-opérateurs, les opérateurs de télécommunications et les fournisseurs d’accès au haut débit.

« Les opérateurs doivent effectuer une transition et améliorer leurs expériences de divertissement pour rester pertinents et compétitifs », a déclaré Peter von Schlossberg, président mondial des produits chez VectorMax. « Nos opérateurs sont à la recherche de solutions pour fournir une expérience client de la diffusion linéaire en direct aux côtés des offres SVOD (vidéo à la demande par abonnement) de Netflix, Hulu, Amazon, Google, etc. VectorMax a développé une solution logicielle unique qui met à profit les infrastructures et réseaux existants pour fournir la diffusion linéaire en direct de haute qualité et d’autres services IP.

« La transition vers la distribution en ligne de la télévision linéaire en direct peut être déconcertante, mais la plateforme logicielle de VectorMax nous a permis de voir rapidement notre offre client ingérée et distribuée en multidiffusion par le logiciel de VectorMax. Les applications de lecteur multimédia en streaming sous notre propre marque sur Amazon FireTV, Roku, les décodeurs Android, les téléviseurs intelligents et iOS ont été mises en service en l’espace de quelques semaines. La stratégie de vente ‘show-me’ de VectorMax nous a permis de déterminer aisément qu’elles convenaient le mieux pour satisfaire aux demandes croissantes de nos clients », a affirmé Carlos Arguimbau, PDG d’IENTC.

La capacité de VectorMax à actionner des solutions technologiques et marketing avec un minimum de dérangement pour nos opérations existantes nous a assuré qu’il s’agissait d’une ressource importante pour explorer les nouvelles dynamiques de marché. Le produit final est une solution gagnant-gagnant à la fois pour IENTC et pour nos clients », a expliqué M. Arguimbau.

Le nouveau service +TV d’IENTC est conforté par une récente étude de Hub Entertainment Research. L’étude a révélé que le nombre moyen de services de télévision auxquels un téléspectateur a accédé en ligne aux États-Unis au cours des 24 derniers mois affichait une hausse de plus de 50 %. Ce nombre devrait suivre la même tendance à l’échelle globale. IENTC suit également les conclusions de Hub reflétant que les abonnés à la télévision à péage ayant utilisé un décodeur fourni par un opérateur pour regarder des services de streaming ont tendance à continuer de l’utiliser ; que 58 % font ainsi pour accéder à Netflix, 61 % pour Amazon et 57 % pour Hulu.

« Ces conclusions constituent une importante validation des efforts des fournisseurs pour regrouper des services de streaming en tant qu’autre moyen pour créer de la valeur avec les décodeurs et réduire le phénomène de cord-cutting », a expliqué M. von Schlossberg. « VectorMax a déployé notre plateforme en décembre, qui est déployée aujourd’hui sur une plus grande partie de la zone d’implantation d’IENTC au Mexique. Nous sommes stratégiquement positionnés pour aider les câblodistributeurs et les opérateurs de télécommunications à faire face à ce virage et à commercialiser de nouveaux services aussi facilement qu’actionner un interrupteur. Il est prévu que la plateforme de VectorMax soit installée chez d’autres clients à partir du troisième trimestre 2020. »

À propos de VectorMax Corporation

VectorMax invente des technologies améliorant l’efficacité de la distribution de vidéo IP sur de vastes réseaux imparfaits, entièrement développés, et permet l’évolution de la diffusion télévisuelle linéaire en direct vers la distribution en ligne sur réseau. La société détient 102 brevets mondiaux fondés sur des technologies de prestation de transport IP à base logicielle.

Soutenue par 73 millions de dollars de R&D et douze années de recherche et développement intensifs, menés par une équipe de développement avec des référence du MIT, d’IBM Labs, de Bell Labs, de la DARPA et MPEG, la société propose une plateforme de bout-en-bout complète, composée de multiples modules conçus pour travailler ensemble pour distribuer la télévision IP à des publics importants sur des réseaux loin d’être optimaux, dans des environnements à l’infrastructure et à la bande passante limitées. Le transporteur ne nécessite aucun autre composant de tiers pour ingérer, encoder, gérer et fournir l’expérience immersive qu’attendent les abonnés en 2020. Découvrez-en plus sur www.vectormax.com.

À propos d’IENTC Telecomunicaciones

IENTC Telecomunicaciones est une entreprise présente depuis plus de 10 ans dans le secteur des télécommunications et implantée dans la zone centrale du Mexique. Elle propose des connexions Internet à haut débit via son propre réseau en fibre optique, fournissant un service de premier ordre et une expérience client garantissant aux entreprises une connexion ininterrompue. IENTC possède la technologie la plus avancée disponible sur le marché, ce qui permet d’offrir d’autres services comme la téléphonie mobile, un PBX virtuel, l’Internet intelligent et des services de télévision. Découvrez-en plus sur ientc.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Bryen Aoyama



+1 (310) 403-2579



[email protected]