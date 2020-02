IDEMIA reçoit la certification iBeta pour sa solution biométrique « Liveness Detection »

La technologie « Liveness Detection » (détection du vivant) empêche l’usurpation d’identité des consommateurs et améliore l’expérience de leur enregistrement à distance. Conçue par IDEMIA, elle a réussi haut la main les tests indépendants de détection d’attaques lorsqu’ils présentent leur visage (PAD1).





COURBEVOIE, France–(BUSINESS WIRE)–IDEMIA, leader mondial de l’Identité Augmentée, annonce ce jour que sa technologie « Liveness Detection » vient de se voir décerner la certification Niveau 1 et Niveau 2 par iBeta, organisme indépendant de certification biométrique – conformément à la norme ISO/IEC 30107-3.

Réalisés par iBeta, les tests, qui se sont achevés en décembre 2019, ont consisté à simuler l’ouverture d’un compte à distance/en ligne (ou l’enregistrement à distance/en ligne d’un utilisateur), impliquant une identification biométrique (ou s’appuyant sur cette dernière). Les utilisateurs de ce système ont consenti préalablement à ce que leur image en photo et en vidéo (tests de niveau 1) soit utilisée ainsi que des moyens plus sophistiqués (tels que des masques en silicone, en latex et en plastique – tests de niveau 2), afin de tenter de tromper le système.

Le système n’a jamais pu être attaqué par les testeurs, ce qui signifie que la solution « Liveness Detection » d’IDEMIA a atteint un taux d’erreur (APCER2) nul (0 %).

Cette technologie est utilisée à la fois dans les SDK SmartBio® et WebBioServer® d’IDEMIA et permet aux clients de proposer des solutions multicanales de vérification d’identité au moyen d’applications Android et iOS ou par navigateur sur des appareils de bureau ou mobiles.

Les banques, les opérateurs mobiles et autres prestataires de services sont de plus en plus enclins à proposer à leurs clients une expérience d’enregistrement dématérialisé ou en ligne et à distance. L’adoption massive des terminaux mobiles dotés de capteurs biométriques, associée à la démocratisation du haut débit dans le monde entier, a rendu cette évolution possible.

Cependant, l’enregistrement à distance donne aussi la possibilité à des usurpateurs à s’approprier une identité pour ouvrir un compte, en soumettant des informations biométriques simulées. Les attaques les plus courantes sont réalisées à l’aide d’une fausse image ou vidéo d’un véritable client, de faux masques en silicone ou en gel et de fausses empreintes digitales.

La détection d’attaques (PAD*) est d’une importance cruciale pour les prestataires de services qui souhaitent sécuriser leurs processus [de vérification d’identité en ligne/ou d’ouverture de compte à distance/ou d’enregistrement en ligne ou d’enregistrement à distance) tout en limitant le nombre de fraudes. Elle permet également aux entreprises de se conformer aux réglementations de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, qui prévoient souvent des sanctions lourdes lorsque les autorités estiment que leurs processus ne sont pas suffisamment efficaces dans la lutte contre la fraude.

À ce jour, IDEMIA est l’une des deux seules entreprises dans le monde à avoir obtenu la certification « Liveness Detection » de Niveau 2.

« IDEMIA est fier de sa capacité à concevoir des solutions biométriques de pointe capables de simplifier l’expérience numérique de l’utilisateur et de lutter contre la fraude », déclare Muzaffar Khokhar, Vice-Président exécutif de l’activité Digital chez IDEMIA. « Cette accréditation indépendante démontre notre expertise et va nous permettre de proposer à nos clients du monde entier une gamme plus complète de solutions de vérification d’identité à distance et de lutte contre la fraude. »

La technologie « Liveness Detection » d’IDEMIA est disponible dans le cadre des SDK SmartBio® et WebBioServer® et fait partie intégrante de la plate-forme innovante d’identité numérique du Groupe. Destinée aux entreprises et aux prestataires de services, cette plate-forme constitue une solution puissante d’identification, d’authentification et de gestion du cycle de vie des identités numériques offrant sécurité, confiance et praticité.

iBeta, seul organisme indépendant de test accrédité NIST NVLAP (code de laboratoire de test NVLAP 200962-0), a développé un système de gestion de la qualité et des procédures de tests biométriques qui ont fait l’objet d’un audit indépendant par l’organisme NVLAP (National Voluntary Laboratory Accreditation Program) dans le cadre d’une évaluation technique complète conforme à la norme internationalement reconnue ISO/IEC 17025:2017.

Voir la lettre confirmant l’obtention par IDEMIA du PAD Niveau 1 (en anglais) (PDF)



Voir la lettre confirmant l’obtention par IDEMIA du PAD Niveau 2 (en anglais) (PDF)

Pour plus d’informations sur la plate-forme et les technologies d’identités numériques d’IDEMIA, rendez-vous sur https://www.idemia.com/fr/identite-digitale-pour-les-entreprises

