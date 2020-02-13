IDEMIA的生物特征活体检测解决方案荣获iBeta认证

IDEMIA的活体检测技术已通过独立的第三方呈现攻击检测(PAD)测试。这项技术可帮助客户减少身份欺诈，并改善远程处理流程体验。





法国库尔布瓦–(BUSINESS WIRE)–(美国商业资讯)–增强身份领域的全球领导者IDEMIA宣布，其活体检测技术已获得独立的第三方测试机构iBeta依照ISO/IEC 30107-3标准进行的1级和2级认证。

测试由独立的质量保证提供商iBeta进行，已于2019年12月完成。测试方法模拟了用户在生物特征验证系统中的注册，合法用户同意他们模样的照片和视频用于欺骗系统尝试（1级测试），以及使用更复杂的伪影，例如硅树脂、乳胶和塑料口罩（2级测试）。

测试人员无法利用任何呈现攻击访问系统，这意味着IDEMIA的活体检测技术实现了零攻击呈现分类错误率(APCER)。

IDEMIA的SmartBio®和WebBioServer® SDK利用活体检测技术，该技术使客户能够通过安卓和iOS移动应用程序，或者通过台式机或移动设备上的Web浏览器提供多渠道身份认证解决方案。

越来越多的银行、移动运营商及其他服务提供商面临向其客户提供远程数字化处理流程操作的压力。采用生物识别传感器的移动设备的大规模普及，以及广泛的全球宽带覆盖范围，使这种转变成为可能。

但是，远程处理流程对于欺诈者意味着通过呈现攻击来开设帐户的机会，这会发生在将被盗用的生物特征信息呈现给生物特征传感器时。常见的呈现攻击包括合法客户的伪造图像或视频、伪造的硅胶或明胶面罩，以及伪造的指纹。

呈现攻击检测(PAD)对于希望保护其数字化处理流程安全同时减少欺诈影响的服务提供商至关重要。PAD还帮助服务提供商遵守反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)法规，如果他们的流程被认为不足以准确打击欺诈，则可能遭到监管机构重罚。

IDEMIA是全球迄今为止仅有的两家获得2级活体检测认证的公司之一。

IDEMIA数字业事业部执行副总裁Muzaffar Khokhar表示：“IDEMIA以具备打造能够简化用户的数字化之旅和打击欺诈的尖端生物识别解决方案的能力而深感自豪。这项独立认证证明了我们的专业知识，并且将使我们能够为全球客户提供更完整的处理流程和反欺诈解决方案组合。”

IDEMIA的活体检测技术可通过SmartBio®和WebBioServer® SDK提供，并且是该公司创新数字身份平台的一部分。该平台是企业和服务提供商以安全、可靠和便捷的方式识别、管理和验证数字身份的强大解决方案。

iBeta是唯一获得NIST NVLAP认证的生物特征测试实验室（NVLAP测试实验室代码200962-0）。依照公认的国际标准ISO/IEC 17025:2017，iBeta开发了质量管理体系和生物识别测试程序，这些系统和程序由国家自愿实验室认可计划(NVLAP)独立审核，并进行了全面的技术评估。

查阅IDEMIA PAD 1级确认书(PDF)



查阅IDEMIA PAD 2级确认书(PDF)

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