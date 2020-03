i2c élargit sa présence au Moyen-Orient et en Afrique suite à la forte demande pour son agilité de traitement

i2c désigne un vétéran du secteur des paiements en tant que directeur général pour la région MEA

REDWOOD CITY , Californie–(BUSINESS WIRE)–i2c Inc, un fournisseur leader de la technologie de paiement et d’Open banking, a annoncé aujourd’hui qu’il élargissait sa présence au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) pour répondre à la forte demande de la région pour ces solutions. i2c établit des partenariats avec des institutions de technologies financières ainsi que des gouvernements en utilisant sa technologie unique de traitement agile i2c et des API pour commercialiser rapidement des solutions innovantes de crédit, de débit, prépayées et multidevises.





Afin de soutenir le développement au Moyen-Orient et en Afrique, i2c a ajouté le poste de directeur général à son équipe en annonçant aujourd’hui la nomination du vétéran du secteur des paiements Aurangzaib Khan à Dubaï.

En effet, avant de rejoindre i2c, Khan était Vice-Président du développement des affaires gouvernementales pour Mastercard aux Émirats arabes unis et à Oman où il gérait les liens et l’engagement du gouvernement dans les secteurs de la politique et de la réglementation, et jouait un rôle principal dans la favorisation des initiatives commerciales pour augmenter les revenus. Au cours de de son mandat de huit années chez Mastercard, Khan a occupé d’autres positions, notamment le développement stratégique de banques, d’institutions financières et de commerçants à Dubaï et aux Émirats du Nord, il a également occupé le poste de directeur responsable du Pakistan et de l’Afghanistan où il fonda le bureau de Mastercard Pakistan, développa Mastercard pour qu’elle devienne l’un des plus grands réseaux au Pakistan et lança finalement le premier QR mondial.

i2c a récemment annoncé le soutien du service de paiement Apple Pay pour les détenteurs de cartes prépayées Najm qui n’est autre que l’une des premières mises en œuvre dans la région en partenariat avec son client Majid Al Futtaim Finance (MAF)/Najm. Cette mise en œuvre qui a pris uniquement 90 jours pour être commercialiser, a pour but de sensibiliser les gens en ce qui concerne les services i2c, la technologie agile mondiale et l’interface de programmation, ainsi que la réputation de fournir une sécurité supérieure en plus d’une disponibilité de 100%.

“J’étais bel et bien conscient de la présence d’i2c dans la région et de sa réputation bien méritée pour la réactivité des clients et pour la fourniture de l’innovation sur un marché extrêmement rapide. J’ai personnellement eu la chance d’expérimenter le fait de promouvoir le développement financier et socio-économique dans la région. Je suis persuadé que l’i2c est unique parmi les processeurs de paiements et dispose de tous les moyens pour piloter le marché. Je tiens également à ajouter que je suis ravi de rejoindre l’équipe d’i2c en ce moment historique », affirma Aurangzaib Khan.

“Nous sommes très heureux d’accueillir Aurangzaib à i2c. En effet, nous tenons à ajouter que Khan est un directeur des paiements expérimenté qui dispose des connaissances approfondies relatives à notre industrie, des liens établies avec les principaux acteurs et un bilan exemplaire d’exécution dans toute la région », a déclaré Jim McCarthy, Président de i2c Inc.

À propos de i2c Inc.

i2c Inc. promeut l’innovation dans le secteur mondial des paiements numériques et d’Open banking à l’aide d’une plateforme multifonctionnelle construite pour une infinité de possibilités. La technologie avancée de traitement d’« éléments constitutifs » offre une vaste gamme de solutions de crédit, de débit et de prépayée – toutes issues d’une seule plateforme SaaS mondiale. Cela permet aux clients de configurer d’une manière dynamique des solutions de paiement avec une flexibilité, une agilité et une performance sans égale tout en maintenant des paiements hautement sécurisés et fiables.

Fondée en 2001 et dont le siège social est situé à la Silicon Valley, la technologie d’i2c de nouvelle génération aide les organisations à favoriser la croissance des revenus, prendre de l’ampleur et s’adapter au changement, tout en soutenant des millions d’utilisateurs dans plus de 200 pays et territoires ainsi qu’à travers tous les fuseaux horaires. Visitez le site www.i2cinc.com et suivez-nous sur @i2cinc.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Jessica Kersey



Vice-Présidente, Communications Marketing



i2c Inc.



+1 650.480.5714



[email protected]