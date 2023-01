Hyatt verstärkt seine führende Position im Luxus-, Lifestyle- und Freizeitsegment im Jahr 2023 und darüber hinaus durch globale Rekord-Pipeline

Mit der geplanten Übernahme der Dream Hotel Group, der globalen Erweiterung der Caption by Hyatt Marke und organischem Wachstum des globalen Portfolios setzt Hyatt sein transformatives Wachstum fort

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) gab heute bekannt, dass die Hotelkette mit einer Rekord-Pipeline von rund 117.000 Zimmern zum Jahresende 2022 gut für ein anhaltendes transformatives Wachstum im Jahr 2023 und darüber hinaus aufgestellt ist. Dies gilt insbesondere, da fast jede vierte Pipeline-Immobilie als Lifestyle-Hotel gelten kann und 10 Prozent der bestehenden Basis der Hotels repräsentiert, die die Führungsposition von Hyatt in den Luxus-, Lifestyle- und Freizeitsegmenten stärken. Das erhebliche Wachstum dieser hochwertigen Immobilien im Portfolio von Hyatt erweitert abermals die starken Erfahrungswerte der Gäste, die die Kundenpenetration der World of Hyatt im Portfolio von Hyatt weiter vorantreiben können.

Ein bemerkenswerter Antrieb dieses Wachstums ist der angekündigte Asset-Light-Erwerb der Lifestyle-Hotelmarken und der Managementplattform der Dream Hotel Group, die voraussichtlich die Aufnahme etablierter Lifestyle-Hotelmarken – darunter die Dream Hotels, die Unscripted Hotels und das The Chatwal – in das Portfolio von Hyatt nach sich ziehen wird. Die Immobilien der Dream Hotel Group sind für ihre erlebnisorientierte Gastfreundschaft bekannt. Dazu zählen die Hotspot-Restaurants und die Nachtclubs, die aufgrund strategischer und unkonventioneller Programmgestaltung und Markenkooperationen errichtet wurden, gepaart mit anspruchsvollem Design, das zur Ausgewogenheit in der Substanz beiträgt. Mit der Akquisition wird die Hyatt Familie mehr als 600 neue Kollegen willkommen heißen, die tiefgreifende Fachkompetenz im Hinblick auf erlebnisorientierte Gastfreundschaft in das globale Portfolio an Lifestyle-Angeboten von Hyatt einbringen. Die Übernahme wird zudem die Markenpräsenz von Hyatt in Bezug auf strategische Reiseziele vergrößern, darunter Nashville, Hollywood, Las Vegas, South Beach, Saint Lucia, Doha und New York City. Außerdem kennzeichnet diese Expansion den Markteintritt verschiedener Marken von Hyatt wie das Catskills in New York und das Valle de Guadalupe in Mexiko.

Darüber hinaus ist die Caption by Hyatt Marke – die Design und Komfort eines gehobenen Lifestyle-Hotels mit der Flexibilität einer Select-Service-Anlage kombiniert – bereit für ein deutliches Wachstum im Anschluss an die erfolgreiche Eröffnung des Caption by Hyatt Beale Street Memphis im Jahr 2022. Die Marke wird voraussichtlich ihre Präsenz in Tennessee mit dem Caption by Hyatt Chattanooga in Zusammenarbeit mit der 3H Group (für 2024 erwartet) vergrößern. Mit den beiden Caption by Hyatt Roseville in Zusammenarbeit mit der LRE & Companies and American Hospitality Services, Inc. und der Caption by Hyatt Sacramento in Zusammenarbeit mit der Presidio Hotel Development LLC and 29th Street Capital (beide voraussichtlich im Jahr 2026) will das Unternehmen Kalifornien erschließen. Die Caption by Hyatt Marke erweitert ihre Präsenz international mit bereits zuvor angekündigten Immobilien, die im Jahr 2023 in China und Japan, 2025 in Vietnam und in den kommenden Jahren in Sydney eröffnet werden sollen. Die Caption by Hyatt Marke verknüpft die Fürsorge für Menschen und deren Unterbringung, um vielfältige Talente, Anbieter, Handwerker und Lieferanten zu integrieren – und die Diversität der Menschen in den Gemeinschaften zu feiern, in denen sich die Caption by Hyatt Hotels befinden.

„Aufgrund unserer intentionalen langfristigen Wachstumsstrategie und der engen Zusammenarbeit mit den Eigentümern kann Hyatt seit fünf Jahren ein branchenweit führendes organisches Netto-Zimmerwachstum vorweisen”, so Jim Chu, Executive Vice President und Chief Growth Officer bei Hyatt. „Eigentümer wollen mit uns zusammenarbeiten, weil wir über das nötige Know-how, eine gute Leistungsbilanz und eine optimale Positionierung in der Branche verfügen. Wir agieren global, sind jedoch flexibel genug, um persönliche Beziehungen aufzubauen, auf unsere gewonnenen Erfahrungen zurückzugreifen und mit Empathie zu führen.”

Neue Luxus-, Lifestyle- und Freizeitanlagen in wichtigen Märkten

Hyatt erwartet zusätzliches, organisches Wachstum bei seinen Luxus-, Lifestyle- und Freizeitangeboten, die über durchdachtes Design, innovative Nahrungsmittel und Getränke sowie persönlichen Service rund um den Globus verfügen.

Die Park Hyatt Marke wird voraussichtlich

– ihre Präsenz in Südafrika Ende 2023 mithilfe des Park Hyatt Johannesburg wiedererlangen und den Zugang zu Marokko mithilfe des Park Hyatt Marrakech ermöglichen, das luxuriöse Resort-Eleganz verbunden mit marokkanischem Charme bietet.

– mit dem Park Hyatt London River Thames nach London zurückkehren und im Jahr 2024 mit dem Park Hyatt Taipei (Taiwan), dem Park Hyatt Kuala Lumpur (Malaysia) und dem Park Hyatt Phu Quoc (Vietnam) in die Asien-Pazifik-Region expandieren.

Im Jahr 2023 wird die Andaz Marke neue Märkte betreten:

– Das Andaz Doha in Katar soll lokal inspiriertes Design und zeitgenössische Kunst auf ein neues Niveau heben, um seinen Gästen charakteristische Berührungspunkte und innovative Speiselokale wie beispielsweise ein südafrikanisches charakteristisches Restaurant und ein singapurisches Streetfood-Restaurant zu bieten.

– Das Andaz Pattaya Jomtien Beach in Thailand stellt einen üppigen und abgelegenen Strandpromenaden-Rückzugsort mit unzähligen Möglichkeiten für Gäste bietet bereit, um mit der lokalen thailändischen Kultur in Verbindung zu treten – von Ausflugsfahrten am Reiseziel bis hin zu authentischen gastronomischen, Wellness- und Familienaktivitäten.

– Das Andaz Mexico City Condesa, das die mexikanische Kultur mit ihrer traditionellen Architektur und ihrem fantasievollen Dekor verbindet, öffnete im Januar seine Tore.

– Das Andaz Macau, soll sich in einer der legendärsten und fortschrittlichsten Tagungs- und Event-Destinationen in Asien – Galaxy International Convention Center (GICC) – etablieren und mit mehr als 700 Zimmern und Suiten als größtes Andaz Hotel weltweit debütieren.

– Das Andaz Nanjing Hexi in der Region Greater China wird den eklektischen Geist des modernen Nanjing mit der langen Geschichte der erfolgreichen akademischen Kultur verbinden.

Die Boundless Collection und Independent Collection von Hyatt, die von gehobenen bis hin zu Luxus-Lifestyle-Marken reichen, weisen eine starke Pipeline an geplanten Eröffnungen in den Jahren 2023 und 2024 auf, darunter

– das Wachstum der Thompson Hotels Marke mit zwei stilvollen urbanen Oasen, die mit dem Thompson Palm Springs und dem Thompson Houston für ihr Debüt bereit sind.

– Die Erweiterung der Hyatt Centric Marke der erstklassigen Reisezielen, die ihre Gäste mit dem Zentrum des Geschehens verbinden. Zu den Erweiterungen zählen das Hyatt Centric Congress Avenue Austin, das Hyatt Centric Zhongshan Park Shanghai und das Hyatt Centric Xi’an Gaoxin.

– Das voraussichtliche Debüt der Destination by Hyatt Marke in Florida mit der charakteristischen, tiefgrünen 18-Loch Golfanlage Banyan Cay Resort & Golf in West Palm Beach sowie das The Grand Resort in Qingchengshan in der Asien-Pazifik-Region, China.

– Das geplante Debüt der JdV by Hyatt Marke in Rhode Island mit dem The Pell, einem dynamischen, küstennahen Hotel im Zentrum von Aquidneck Island in Middletown und einem in Goa gelegenen Hotel mit der voraussichtlichen Eröffnung des Ronil, des auf einer Küstenregion von 1,6 Morgen in Baga (Indien) errichteten Hotels.

– Die voraussichtliche Eröffnung des NUMU Boutique Hotel als Teil von The Unbound Collection by Hyatt, in San Miguel de Allende (Mexiko).

Einführung von erstklassigen All-Inclusive-Marken rund um den Globus

Hyatt verfügt weltweit über eines der größten Portfolios an Luxus-All-Inclusive-Resorts, darunter eine starke Pipeline mit geplanten Eröffnungen im Jahr 2023 mit Unterstützung durch das Wachstum der bulgarischen populären Schwarzmeerreiseziele und der jüngsten Eröffnung von Secrets Impression Resorts & Spas. Dies ist eines der ersten Produkte seiner Art, das entwickelt wurde, um ein Höchstmaß an Luxus-All-Inclusive-Serviceleistungen und Einrichtungen bereitzustellen. Diese persönliche Boutique-Serie nur für Erwachsene bietet außergewöhnliche, persönliche Erfahrungen, einen Butler-Service und kuratierte Gastronomie, um die Erwartungen der Gäste weit zu übertreffen. Diese neuerliche Erweiterung der Hotelreihe feierte im Dezember 2022 die Eröffnung der Secrets Impression Moxché Playa del Carmen und begrüßt nun seine zweite Anlage, das Secrets Impression Isla Mujeres später in diesem Jahr.

Select-Service-Wachstum in Top-Urlaubszielen, die Familien und Urlaubsreisende anziehen

Mit mehr als 400 Hyatt Place und nahezu 130 Hyatt House Anlagen in erstklassigen Destinationen rund um den Globus erweitern die Select-Service-Marken von Hyatt kontinuierlich ihren Kundenstamm, um Alleinreisende und Familien anzuziehen, die ein entspannendes, nahtloses Hotelerlebnis suchen. Die Hyatt House Marke erfuhr kürzlich eine Aktualisierung, um alle Reiseanlässe, kurz- oder langfristig, zu feiern. Reisende, die in einem der weltweit vertretenen Hyatt House Hotels übernachten, sollen sich wie zuhause fühlen, unabhängig davon, ob es sich dabei um einen Familienausflug, ein Treffen mit Freunden oder die Verlängerung einer Geschäftsreise handelt.

Hyatt erlebt voraussichtlich in den kommenden Jahren weltweit beeindruckende Erweiterungen durch die Hyatt Place und Hyatt House Anwesen, darunter in bedeutenden zukünftigen Freizeit-Hotspots und Geschäftsreisezielen in den Vereinigten Staaten und Kanada. Beispiele dafür sind das Hyatt House Traverse City (Michigan), das Hyatt House Bozeman (Montana), das Hyatt Place Cape Canaveral (Florida), das Hyatt House Roseville (Kalifornien), das Hyatt Place Toronto – Downtown/Jarvis Street (Ontario) und Hyatt Place Mississauga – Airport Corporate Centre (Ontario). Darüber hinaus vollziehen die Marken im Jahr 2023 voraussichtlich ihre internationalen Markteintritte in Guyana und Estland.

Weitere Informationen über Hyatt Hotels finden Sie unter www.hyatt.com.

Der Begriff „Hyatt“ wird in dieser Pressemitteilung aus zweckdienlichen Gründen verwendet und bezieht sich auf die Hyatt Hotels Corporation und/oder auf eines oder mehrere der damit verbundenen Unternehmen.

