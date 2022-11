Hyatt segue estratégia asset-light com planos de comprar o grupo Dream Hotel

A compra expandirá a oferta de hotéis exclusivos de estilo de vida Hyatt com um portfólio de marca em rápido crescimento focado em experiências gastronômicas vibrantes e vida noturna

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–A empresa de hotéis Hyatt (NYSE: H) e o grupo Dream Hotel anunciaram um acordo para uma afiliada do Hyatt adquirir a marca de hotel de estilo de vida e a plataforma de gerenciamento do grupo Dream Hotel, incluindo Dream Hotels, Chatwal Hotels e Unscripted Hotels, com propriedades em alguns dos mercados hoteleiros mais proeminentes do mundo nas Américas, na Europa e Ásia.





Após o fechamento, a Hyatt pagará um preço base de compra de US$ 125 milhões, com até US$ 175 milhões adicionais nos próximos seis anos, à medida que as propriedades entrarem no pipeline e forem abertas. Prevê-se que as taxas de administração estabilizadas associadas ao preço de compra base de US$ 125 milhões sejam de aproximadamente US$ 12 milhões e, na medida em que o preço de compra contingente de US$ 175 milhões seja pago, as taxas de administração estabilizadas adicionais deverão chegar a aproximadamente US$ 27 milhões. O preço de compra base total mais o preço de compra contingente representam um múltiplo de aquisição atraente na casa de um dígito alto nos lucros estabilizados projetados.

As propriedades do Dream Hotel Group são conhecidas por suas experiências gastronômicas e de vida noturna vibrantes, incluindo restaurantes badalados, locais luxuosos de entretenimento e casas noturnas exclusivas construídas em colaborações estratégicas com líderes inovadores e premiados do setor. A aquisição ampliará a presença da marca Hyatt nos principais mercados, incluindo Nashville, Hollywood, South Beach, Durham, vários locais na cidade de Nova York e um em Catskills. Os contratos assinados representam destinos estratégicos adicionais, incluindo Las Vegas, Santa Lúcia e Doha.

“Temos um enorme respeito pelo que o fundador do Dream Hotel Group, Sant Singh Chatwal, e o CEO Jay Stein e sua equipe criaram e somos gratos pela confiança depositada em nós pelo Dream Hotel Group para cuidar de suas marcas e levar seu sucesso adiante no futuro”, afirmou Mark Hoplamazian, presidente e CEO da Hyatt. “Estamos ansiosos para continuar nossa jornada de crescimento com mais de 600 novos membros da família Hyatt, que elevarão ainda mais nossa experiência em estilo de vida e expandirão o sucesso de nossa dedicada divisão de estilo de vida. Estamos entusiasmados em oferecer experiências ainda mais inspiradoras e programação comemorativa para nossos hóspedes e membros de fidelidade e levar o valor da rede Hyatt a um número crescente de proprietários e desenvolvedores de hotéis exigentes em todo o mundo”.

“O Hyatt tem um histórico comprovado de preservar o que torna os hotéis de estilo de vida especiais e é o novo lar ideal para nossas crescentes marcas do Dream Hotel Group”, afirmou Sant Singh Chatwal, presidente e fundador do Dream Hotel Group. “Como proprietário das instalações do Dream Hotel Group, estou ansioso pela próxima parte de nossa jornada e confiante de que há um futuro brilhante para nossos hotéis, proprietários, hóspedes e membros da equipe como parte da família Hyatt”.

Prevê-se que a transação seja concluída nos próximos meses, sujeita às condições habituais de fechamento. Após a conclusão da transação, a Hyatt trabalhará para receber as novas propriedades no programa de fidelidade World of Hyatt, trazendo mais oportunidades de estadia e destinos para sua base de associados. Os membros do World of Hyatt são alguns dos viajantes mais valiosos do setor, que gastam mais e permanecem mais tempo, gerando receita de alta qualidade para os proprietários de posses do Dream Hotel Group.

O fundador do Dream Hotel Group, Sant Singh Chatwal, continuará seu compromisso como proprietário de quatro hotéis abertos e dois futuros que deverão se juntar ao portfólio Hyatt. O CEO do Dream Hotel Group, Jay Stein, ingressará no Hyatt como diretor dos hotéis Dream para orientar a integração das marcas do Dream Hotel Group no portfólio Hyatt, garantindo que o DNA exclusivo de cada marca seja preservado enquanto aproveita os recursos do Hyatt para otimizar o desempenho da propriedade. Além disso, o diretor de desenvolvimento do Dream Hotel Group, David Kuperberg, ingressará no Hyatt como chefe de desenvolvimento – Dream Hotels; o diretor de operações, Michael Lindenbaum, ingressará na Hyatt como chefe global de operações – Dream Hotels.

Referente à transação, a Moelis & Company LLC atuou como consultora financeira da Hyatt e a Latham & Watkins LLP atuou como sua consultora jurídica.

O termo “Hyatt” é usado neste comunicado por conveniência para se referir à Hyatt Hotels Corporation e/ou a uma ou mais de suas afiliadas.

Sobre a Hyatt Hotels Corporation

A Hyatt Hotels Corporation, com sede em Chicago, é uma empresa hoteleira líder global guiada por seu propósito – cuidar das pessoas para que possam ser o seu melhor. Em 30 de setembro de 2022, o portfólio da empresa incluía mais de 1.200 hotéis e propriedades all-inclusive em 72 países em seis continentes. A oferta da empresa inclui marcas da Timeless Collection, incluindo Park Hyatt®, Grand Hyatt®, Hyatt Regency®, Hyatt®, Hyatt Residence Club®, Hyatt Place®, Hyatt House® e UrCove; o Boundless Collection, incluindo Miraval®, Alila®, Andaz®, Thompson Hotels®, Hyatt Centric® e Caption by Hyatt; o Independent Collection, incluindo Unbound Collection by Hyatt®, Destination by Hyatt™ e JdV by Hyatt™; e o Inclusive Collection, incluindo Hyatt Ziva®, Hyatt Zilara®, Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Secrets® Resorts & Spas, Breathless Resorts & Spas®, Dreams® Resorts & Spas, Vivid Hotels & Resorts®, Alua Hotels & Resorts® e Sunscape® Resorts & Spas. As subsidiárias da empresa operam o programa de fidelidade World of Hyatt®, ALG Vacations®, Unlimited Vacation Club®, serviços de gerenciamento de destinos Amstar DMC e serviços de tecnologia Trisept Solutions®. Para obter mais informações, acesse www.hyatt.com.

Sobre o Dream Hotel Group

Dream Hotel Group é uma marca hoteleira e empresa de gestão com uma rica história de 35 anos de gestão de propriedades em alguns dos ambientes hoteleiros mais altamente competitivos do mundo, incluindo Nova York, Los Angeles, Miami, Bangkok e, mais recentemente, Nashville. Com as marcas Dream Hotels, Unscripted Hotels, The Chatwal e as novas marcas do By Dream Hotel Group, o Dream Hotel Group abrange três linhas de negócios: marcas proprietárias, gestão hoteleira e restaurantes e vida noturna. A empresa está comprometida com a filosofia de que o design, o serviço e as experiências inovadoras dos hóspedes devem estar disponíveis em todos os segmentos de mercado. O Dream Hotel Group se dedica a oferecer aos viajantes uma conexão autêntica com o destino escolhido por meio de uma abordagem genuinamente original. Para mais informações sobre o Dream Hotel Group e suas marcas, acesse www.DreamHotelGroup.com e siga @dreamhotelgroup no Twitter e LinkedIn.

Declarações de previsão

As declarações de previsão contidas neste comunicado à imprensa, que não são fatos históricos, são declarações prospectivas conforme o significado da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. Essas declarações incluem declarações sobre a proposta de aquisição da marca e plataforma de gerenciamento de hotel de estilo de vida pela empresa do Dream Hotel Group, incluindo benefícios financeiros e operacionais esperados resultantes da aquisição, vantagens para hóspedes e proprietários decorrentes da aquisição, o número de propriedades que se espera abrir no futuro como parte da aquisição, a incorporação esperada de hotéis adquiridos como parte da aquisição no programa de fidelidade World of Hyatt, o cronograma esperado para a conclusão da aquisição, perspectivas ou eventos futuros envolvem riscos conhecidos e desconhecidos que são difíceis de prever. Como resultado, nossos resultados, nosso desempenho ou nossas conquistas reais podem diferir materialmente daqueles expressos ou implícitos nessas declarações prospectivas. Em alguns casos, você pode identificar declarações prospectivas usando palavras como “pode”, “poderia”, “espera”, “pretende”, “planeja”, “busca”, “antecipa”, “acredita”, “estima”, “prevê”, “potencial”, “continua”, “provável”, “irá”, “seria” e variações desses termos e expressões semelhantes, ou o negativo desses termos ou expressões semelhantes. Tais declarações prospectivas são necessariamente baseadas em estimativas e suposições que, embora consideradas razoáveis por nós e nossa administração, são inerentemente incertas. Os fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes das expectativas atuais incluem, mas não estão limitados a: riscos associados à aquisição do Apple Leisure Group, incluindo a integração bem-sucedida dos negócios do Apple Leisure Group; a duração e gravidade da pandemia de COVID-19 ou qualquer ressurgimento adicional e o ritmo de recuperação após a pandemia ou qualquer ressurgimento adicional; os efeitos de curto e longo prazo da pandemia de COVID-19, inclusive na demanda por viagens, de negócios transitórios e em grupo e níveis de confiança do consumidor; o impacto das ações tomadas por governos, empresas ou indivíduos em resposta à pandemia de COVID-19 ou qualquer ressurgimento adicional nas economias globais e regionais, limitações ou proibições de viagens e atividade econômica; a capacidade de proprietários terceirizados, franqueados ou parceiros de empreendimentos de hospitalidade de navegar com sucesso pelos impactos da pandemia de COVID-19 ou qualquer ressurgimento adicional; incerteza econômica geral nos principais mercados globais e uma piora das condições econômicas globais ou baixos níveis de crescimento econômico; a taxa e o ritmo da recuperação econômica após recessões econômicas; restrições e interrupções globais da cadeia de suprimentos, custos crescentes de mão de obra e materiais relacionados à construção e aumentos nos custos devido à inflação ou outros fatores que podem não ser totalmente compensados por aumentos nas receitas em nossos negócios; riscos que afetam os segmentos de hospedagem de luxo, resort e all-inclusive; níveis de gastos nos segmentos de negócios, lazer e grupos, bem como a confiança do consumidor; quedas na ocupação e diária média; visibilidade limitada em relação a reservas futuras; perda de pessoal chave; condições políticas e geopolíticas domésticas e internacionais, incluindo agitação política ou civil ou mudanças na política comercial; hostilidades ou medo de hostilidades, incluindo futuros ataques terroristas, que afetem as viagens; acidentes relacionados com viagens; desastres naturais ou causados pelo homem, como terremotos, tsunamis, tornados, furacões, inundações, incêndios florestais, derramamentos de óleo, incidentes nucleares e surtos globais de pandemias ou doenças contagiosas, ou medo de tais surtos; nossa capacidade de alcançar com sucesso certos níveis de lucros operacionais em hotéis que possuem testes de desempenho ou garantias em favor de nossos proprietários terceirizados; o impacto das reformas e redesenvolvimentos de hotéis; riscos associados aos nossos planos de alocação de capital, programa de recompra de ações e pagamentos de dividendos, incluindo redução, eliminação ou suspensão da atividade de recompra ou pagamento de dividendos; a natureza sazonal e cíclica dos negócios imobiliários e hoteleiros; mudanças nos acordos de distribuição, como por meio de intermediários de viagens pela Internet; mudanças nos gostos e preferências de nossos clientes; relações com colegas e sindicatos e mudanças nas leis trabalhistas; a condição financeira e nossos relacionamentos com proprietários de propriedades terceirizados, franqueados e parceiros de empreendimentos de hospitalidade; a possível incapacidade de terceiros proprietários, franqueados ou parceiros de desenvolvimento de acessar o capital necessário para financiar as operações atuais ou implementar nossos planos de crescimento; riscos associados a potenciais aquisições e alienações e à introdução de novos conceitos de marca; o momento das aquisições e alienações e nossa capacidade de integrar com sucesso as aquisições concluídas às operações existentes; falha em concluir as transações propostas com sucesso (incluindo a falha em satisfazer as condições de fechamento ou obter as aprovações necessárias); nossa capacidade de executar com sucesso nossa estratégia de expandir nossos negócios de administração e franquia e, ao mesmo tempo, reduzir nossa base de ativos imobiliários dentro dos prazos e valores esperados; declínios no valor de nossos ativos imobiliários; rescisões imprevistas de nossos contratos de administração ou franquia; mudanças na legislação tributária federal, estadual, local ou estrangeira; aumentos nas taxas de juros, salários e outros custos operacionais; flutuações da taxa de câmbio ou reestruturações cambiais; falta de aceitação de novas marcas ou inovação; volatilidade geral dos mercados de capitais e nossa capacidade de acessar esses mercados; mudanças no ambiente competitivo em nosso setor, inclusive como resultado da pandemia de COVID-19, consolidação do setor e dos mercados em que atuamos; nossa capacidade de aumentar com sucesso o programa de fidelidade World of Hyatt e o programa de associação paga Unlimited Vacation Club; incidentes cibernéticos e falhas de tecnologia da informação; resultados de processos judiciais ou administrativos; violações de regulamentos ou leis relacionadas ao nosso negócio de franquia; e outros riscos discutidos nos arquivos da empresa junto à SEC, incluindo nosso relatório anual no Formulário 10-K, cujos arquivos estão disponíveis na SEC. Todas as declarações prospectivas atribuíveis a nós ou a pessoas agindo em nosso nome são expressamente qualificadas em sua totalidade pelas declarações cautelares estabelecidas acima. Alertamos você para não depositar confiança indevida em quaisquer declarações prospectivas, que são feitas apenas na data deste comunicado à imprensa. Não assumimos ou assumimos qualquer obrigação de atualizar publicamente qualquer uma dessas declarações prospectivas para refletir os resultados reais, novas informações ou eventos futuros, mudanças nas suposições ou mudanças em outros fatores que afetem as declarações prospectivas, exceto na medida exigida pelos regulamentos aplicáveis lei. Se atualizarmos uma ou mais declarações prospectivas, não devemos inferir que faremos atualizações adicionais com relação a essas ou outras declarações prospectivas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contacts

Para mais informações, entre em contato com:

Hyatt:

Franziska Weber



[email protected]

Contato de investidores:

Noah Hoppe



[email protected]

Grupo Dream Hotel:

Katie Fontana



[email protected]