Hyatt nomeia líder para a região Europa, África e Oriente Médio

Javier Águila do Apple Leisure Group vai suceder Peter Fulton

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–A Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) anunciou hoje uma mudança em sua equipe de liderança que vai posicionar a marca Hyatt para crescimento estratégico contínuo na região Europa, África e Oriente Médio (EAME).





Javier Águila foi nomeado o próximo presidente do grupo para a região EAME após a aposentadoria planejada de Peter Fulton, que possui uma impressionante carreira de 39 anos no Hyatt. Águila e Fulton vão trabalhar juntos durante uma transição tranquila e bem planejada, e Águila assumirá oficialmente o cargo nos próximos meses.

“A família Hyatt é muito grata à liderança de Peter e ao impacto positivo de toda uma carreira de quase quatro décadas e em três regiões globais. Em seu mais recente cargo de presidente do grupo para as regiões EAME e Sudoeste Asiático (SWA), assumido por Peter em 2013, ele presidiu a excelência operacional e um crescimento inédito na região”, afirmou Chuck Floyd, presidente global de operações do Hyatt.

Águila é um sucessor interno e vem do Apple Leisure Group (ALG), adquirido pelo Hyatt em 2021. Mais recentemente, ele atuou como presidente do AMResorts Europe e de estratégia global do grupo ALG. Águila passou a integrar o ALG em 2019 como parte da aquisição do Alua Hotels & Resorts, que Águila fundou e liderou como diretor executivo. Águila proporciona um amplo conjunto de experiências e perspectivas, fundamentadas por uma trajetória de mais de 20 anos em hospitalidade, turismo, participações privadas e consultoria estratégica.

“A nomeação de Javier é outro importante marco na concretização da visão conjunta do Hyatt e do ALG”, acrescentou Floyd. “Acrescentar o ALG a nosso portfólio aumentou em 60% a presença da marca europeia do Hyatt, e tenho certeza de que Javier é o candidato ideal para dar continuidade à trajetória positiva na região e liderar a equipe para novas conquistas.”

Essa transição ocorre com um realinhamento geográfico planejado para a região, que vai mover a supervisão do subcontinente indiano para a liderança de David Udell, presidente do grupo para a Ásia-Pacífico e baseado em Hong Kong. A vasta experiência de Udell na liderança da região Ásia-Pacífico desde 2014 prepara o Hyatt para o crescimento contínuo no subcontinente indiano.

O Hyatt relatou recentemente seu quinto ano consecutivo do maior crescimento líquido de quartos do setor, com um pipeline global de 113 mil quartos, o que equivale a aproximadamente 40% da base atual de quartos do Hyatt.

O termo “Hyatt” nesta versão é usado por conveniência para se referir a Hyatt Hotels Corporation e/ou uma ou mais de suas afiliadas.

Sobre a Hyatt Hotels Corporation

Sediada em Chicago, a Hyatt Hotels Corporation é uma importante empresa global de hospitalidade orientada por seu propósito de cuidar das pessoas para que elas possam revelar sua melhor essência. Em 31 de março de 2022, o portfólio da empresa incluía mais de 1.150 propriedades hoteleiras e all-inclusives em 71 países e seis continentes. A oferta da empresa inclui as marcas Park Hyatt®, Miraval®, Grand Hyatt®, Alila®, Andaz®, The Unbound Collection by Hyatt®, Destination by Hyatt™, Hyatt Regency®, Hyatt®, Hyatt Ziva™, Hyatt Zilara™, Thompson Hotels®, Hyatt Centric®, Caption by Hyatt, JdV by Hyatt™, Hyatt House®, Hyatt Place®, UrCove e Hyatt Residence Club®, além das marcas de resort e hotel da AMR™ Collection, grupo que inclui Secrets® Resorts & Spas, Dreams® Resorts & Spas, Breathless Resorts & Spas®, Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Vivid Hotels & Resorts®, Alua Hotels & Resorts® e Sunscape® Resorts & Spas. Subsidiárias da empresa operam o programa de fidelidade World of Hyatt®, ALG Vacations®, Unlimited Vacation Club®, os serviços de gestão de destinos Amstar DMC e os serviços de tecnologia Trisept Solutions®. Saiba mais em www.hyatt.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contacts

Franziska Weber



Hyatt



[email protected]