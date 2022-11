Hyatt continue sa stratégie de croissance moins capitalistique via son plan d’acquisition de Dream Hotel Group

L’acquisition de cette marque en croissance rapide et spécialisée en plaisirs de la table et vie nocturne va élargir l’offre hôtelière unique de Hyatt

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) et Dream Hotel Group ont annoncé un accord permettant à une filiale de Hyatt d’acquérir la marque d’hôtel lifestyle et la plateforme de gestion de Dream Hotel Group, notamment les marques Dream Hotels, The Chatwal Hotels et Unscripted Hotels, avec des propriétés situées sur des marchés hôteliers les plus exclusifs aux Amériques, en Europe et en Asie.





Cette acquisition de structures légères comprendra un portefeuille de 12 hôtels gérés ou franchisés, ainsi que 24 accords de gestion signés sur le long terme pour des hôtels qui ouvriront plus tard. Au terme de cette acquisition, cette expansion ajoutera plus de 1 700 chambres au portefeuille de Hyatt orienté art de vivre et augmentera de plus de 30 % le nombre de chambres de Hyatt à New York. Avec cette acquisition, Hyatt poursuit sa stratégie de croissance basée sur un modèle moins capitalistique, après ses transactions pour acquérir Two Roads Hospitality en 2018 et Apple Leisure Group en 2021, et plus récemment son accord de collaboration avec la marque allemande Lindner Hotels AG dans le but d’élargir la présence de la marque Hyatt en Europe.

Au terme de la transaction, Hyatt paiera le prix d’achat de base de 125 millions de dollars, plus un montant supplémentaire de 175 millions de dollars sur six ans au fur et à mesure que d’autres propriétés viendront intégrer le portefeuille. Les frais de gestion stabilisés associés au prix d’achat de base de 125 millions de dollars pourraient atteindre environ 12 millions de dollars et, une fois que le prix d’acquisition de 175 millions de dollars sera payé, des frais de gestion stabilisés additionnels d’environ 27 millions de dollars sont également prévus. Le montant de base total de la transaction, en plus du prix d’achat éventuel, représente un multiple d’acquisition attractif à un seul chiffre (haut de la fourchette), du point de vue des bénéfices stabilisés projetés.

Les propriétés Dream Hotel Group sont connues pour leurs offres exceptionnelles de plaisirs de la table et vie nocturne, y compris restaurants tendance, lieux de divertissement et boîtes de nuit exclusives, le tout basé sur des collaborations stratégiques novatrices avec des leaders sectoriels primés. L’acquisition va élargir la présence de Hyatt sur des marchés clés, comme Nashville, Hollywood, South Beach, Durham, et plusieurs autres localités à New York et aussi à Catskills. Les contrats signés ciblent aussi d’autres destinations stratégiques comme Las Vegas, Saint Lucia et Doha.

« Nous avons un grand respect pour ce que le fondateur de Dream Hotel Group, Sant Singh Chatwal, le CEO Jay Stein et leur équipe ont créé. Nous sommes honorés par la confiance que Dream Hotel Group a placée en notre capacité de prendre soin de leurs marques et de continuer à porter haut leur flambeau », a déclaré Mark Hoplamazian, président et CEO, Hyatt. « Nous sommes impatients de poursuivre notre parcours avec plus de 600 nouveaux membres de la famille Hyatt, qui renforceront notre expertise en art de vivre et multiplieront le succès de notre division d’art de vivre toujours engagée. Nous sommes ravis de pouvoir offrir encore plus d’expériences passionnantes et des programmes de célébration à nos invités et membres fidèles, et d’apporter la valeur du réseau Hyatt à un nombre croissant de propriétaires d’hôtels et de développeurs éclairés à travers le monde. »

« Hyatt a une longue expérience dans la préservation du caractère unique d’un hôtel lifestyle, et constitue la nouvelle maison pour nos marques croissantes Dream Hotel Group », a déclaré Sant Singh Chatwal, président du conseil et fondateur de Dream Hotel Group. « Propriétaire des propriétés Dream Hotel Group, je suis impatient de vivre le prochain chapitre de notre parcours et confiant que l’avenir de nos hôtels, propriétaires, clients et collaborateurs sera radieux au sein de la famille Hyatt. »

La transaction devrait être finalisée dans les mois à venir sous réserve des conditions de clôture habituelles. Au terme de la transaction, Hyatt déterminera comment les nouvelles propriétés seront intégrées dans le programme de fidélisation World of Hyatt, offrant ainsi à ses membres plus d’opportunités de séjours et de destinations. Les membres World of Hyatt font partie des voyageurs les plus précieux du secteur, ils dépensent plus et restent plus longtemps, et génèrent ainsi d’importants revenus aux propriétaires des établissements de Dream Hotel Group.

Le fondateur de Dream Hotel Group, Sant Singh Chatwal, poursuivra son engagement en tant que propriétaire de quatre hôtels ouverts et deux futurs hôtels qui devraient intégrer le portefeuille de Hyatt. Le CEO de Dream Hotel Group, Jay Stein, rejoindra Hyatt comme responsable de Dream Hotels afin d’orienter l’intégration des marques de Dream Hotel Group au sein du portefeuille Hyatt, tout en assurant que la particularité de chaque marque sera préservée en s’appuyant sur les capacités de Hyatt à renforcer la performance de la propriété. En outre, le directeur du développement de Dream Hotel Group, David Kuperberg, rejoindra Hyatt comme directeur du développement – Dream Hotels ; le responsable de l’exploitation Michael Lindenbaum rejoindra Hyatt en tant que responsable mondial de l’exploitation – Dream Hotels.

Dans le cadre de la transaction, Moelis & Company LLC a agi en tant que conseiller financier auprès de Hyatt et Latham & Watkins LLP a agi en tant que conseiller juridique.

Le terme « Hyatt » est utilisé dans le présent communiqué pour des raisons de commodité, afin de désigner Hyatt Hotels Corporation et/ou une ou plusieurs de ses sociétés affiliées.

À propos de Hyatt Hotels Corporation

Hyatt Hotels Corporation, dont le siège social se trouve à Chicago, est une entreprise mondiale, chef de file dans le domaine de l’hôtellerie, guidée par son objectif de promouvoir le bien-être de ses clients, afin qu’ils puissent bénéficier d’un environnement chaleureux. En date du 30 septembre 2022, le portefeuille de la Société comptait plus de 1 200 hôtels et complexes all inclusive, répartis dans 72 pays, sur six continents. L’offre de la Société comprend les marques de la Timeless Collection, à savoir Park Hyatt®, Grand Hyatt®, Hyatt Regency®, Hyatt®, Hyatt Residence Club®, Hyatt Place®, Hyatt House®, et UrCove; la Boundless Collection, à savoir Miraval®, Alila®, Andaz®, Thompson Hotels®, Hyatt Centric®, et Caption by Hyatt; l’Independent Collection, à savoir The Unbound Collection by Hyatt®, Destination by Hyatt™, et JdV by Hyatt™; et l’Inclusive Collection, à savoir Hyatt Ziva®, Hyatt Zilara®, Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Secrets® Resorts & Spas, Breathless Resorts & Spas®, Dreams® Resorts & Spas, Vivid Hotels & Resorts®, Alua Hotels & Resorts®, et Sunscape® Resorts & Spas. Les filiales de Hyatt dirigent le programme de fidélisation World of Hyatt®, ALG Vacations®, Unlimited Vacation Club®, les services de gestion de destination Amstar DMC et les services technologiques Trisept Solutions®. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.hyatt.com.

À propos de Dream Hotel Group

Dream Hotel Group est une marque et une société de gestion hôtelière qui se targue de 35 années d’expérience dans l’administration de propriétés dans certains des milieux hôteliers les plus concurrentiels du monde, comme New York, Los Angeles, Miami, Bangkok et plus récemment Nashville. Englobant les marques Dream Hotels, Unscripted Hotels, The Chatwal et les nouvelles marques By Dream Hotel Group, Dream Hotel Group se consacre à trois secteurs d’activités : les marques exclusives ; la gestion hôtelière ; et les plaisirs de la table et la vie nocturne. La société suit la philosophie selon laquelle le design visionnaire, le service et l’expérience de la clientèle doivent tous être offerts dans chaque segment de marché. Dream Hotel Group est déterminé à offrir aux voyageurs un lien authentique avec leur destination de choix grâce à une approche véritablement originale. Pour de plus amples informations sur Dream Hotel Group et ses marques, veuillez visiter www.DreamHotelGroup.com et suivez @dreamhotelgroup sur Twitter et LinkedIn.

Déclarations prévisionnelles

Les déclarations prévisionnelles énoncées dans le présent communiqué de presse, qui ne sont pas des faits historiques, sont des déclarations prévisionnelles au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations comprennent des déclarations relatives à l’acquisition proposée par la société de la marque d’hôtel d’art de vivre et de la plateforme de gestion de Dream Hotel Group, y compris les avantages financiers et opérationnels prévus résultant de l’acquisition, des avantages visiteur et propriétaire découlant de l’acquisition, le nombre de propriétés qui seront ouvertes à l’avenir dans le cadre de l’acquisition, l’incorporation prévue des hôtels acquis dans le cadre de l’acquisition au sein du programme de fidélisation World of Hyatt, le délai prévu pour finaliser l’acquisition, les possibilités ou événements futurs, et comprennent des risques connus ou inconnus qui sont difficiles à prévoir. 