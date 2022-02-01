Hyatt计划收购Mr & Mrs Smith，进一步巩固在豪华酒店领域的地位

计划收购全球旅游俱乐部平台，扩展World of Hyatt忠诚计划并欢迎更多成员加入

芝加哥–(BUSINESS WIRE)–(美国商业资讯)–Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H)和Mr & Mrs Smith今天宣布达成协议，Hyatt的一家附属公司将收购总部位于伦敦的Mr & Mrs Smith。Mr & Mrs Smith是一个提供直接预订服务的平台，可预订位于全球旅游胜地的超过1500家精品和豪华酒店。Hyatt将以5300万英镑的现金对价收购轻资产Mr & Mrs Smith平台100%的股权。





Hyatt首席商务官Mark Vondrasek表示：“我们对这次收购计划感到十分振奋，并期待在数百个地区——包括斐济、克罗地亚、冰岛和安圭拉等目前没有Hyatt酒店进驻的20多个国家/地区——为客人和World of Hyatt会员带来更多的豪华住宿选择。创始人Tamara和James Lohan以及他们的出色团队已打造一个可直接预订全球酒店的旗舰平台，提供独一无二的住宿体验，如树屋、洞穴和水下套房等。重要的是，我们看到了在我们共有的关怀精神之下所产生的协同效应。我们将齐心协力，秉持着共同的信念，为客人和World of Hyatt成员带来全新、难忘的住宿体验，并将Hyatt酒店带给世界各地的新客人。”

对Mr & Mrs Smith的收购计划预计将进一步巩固Hyatt在豪华酒店领域的领导地位。通过与更多酒店业主达成合作并与超过100万名忠实的Mr & Mrs Smith会员建立联系，将进一步增强Hyatt的分销能力，尤其是在欧洲地区。这一收购是Hyatt在过去12个月内实现的变革性增长的一部分，该增长包括最近完成的对Dream Hotel Group生活品牌和管理组合的收购，与Lindner Hotels ＆ Resorts和me and all hotels签署超过30份特许经营协议，以及Hyatt全球投资组合的实质性有机增长。由于Hyatt不断扩大的品牌组合和越来越丰富的住宿选择，World of Hyatt忠诚度计划的会员数量在过去五年增长了三倍以上。

收购预计将在今年第二季度完成，取决于惯例的交易条件。收购完成后，Hyatt计划通过其分销渠道（包括Hyatt.com和World of Hyatt应用）向Mr & Mrs Smith平台内的酒店提供直接预订通道。预计此举会在Hyatt的直接预订渠道内解锁超过两倍数量的全球精品和豪华酒店资源，而Hyatt正在探索如何让World of Hyatt会员能够在Mr & Mrs Smith旗下符合条件的酒店内获得积分并兑换积分。World of Hyatt会员是酒店行业中具有很高价值的旅行者，他们消费金额更高、停留更久，能够为酒店业主带来高质量的收入。

Mr & Mrs Smith联合创始人兼首席执行官Tamara Lohan分享道：“很高兴我们找到了一个像Hyatt这样富有活力且深受全球信赖的品牌，以引领Mr & Mrs Smith进入我们的下一发展篇章。我们一直十分钦佩和尊重Hyatt，并坚信这是让我们能在已取得成就的基础上再创新高度的理想选择。我们一直以来的愿景是让Mr & Mrs Smith成为全球酒店爱好者所信任的权威旅行俱乐部。有了Hyatt，我们离实现这一愿景更近了一步。凭借Hyatt的支持，Mr & Mrs Smith将能够为我们的会员、酒店经营者和合作伙伴提供更多服务。”

收购计划完成后，预计将有100多名Mr & Mrs Smith的同事加入Hyatt商务服务团队，其中包括：Tamara Lohan将出任Mr & Mrs Smith的首席执行官，向Hyatt首席商务官Mark Vondrasek汇报，而James Lohan则将担任Mr & Mrs Smith的首席创意官。

在此次收购中，Credit Suisse担任Hyatt的财务顾问，Linklaters LLP担任其法律顾问。Rothschild ＆ Co旗下的Arrowpoint Advisory担任Mr & Mrs Smith的财务顾问，而Fieldfisher LLP则担任其法律顾问。

本公告中的“Hyatt”一词仅为方便起见而使用，以指Hyatt Hotels Corporation及其一个或多个附属公司。

关于Hyatt Hotels Corporation

Hyatt Hotels Corporation总部位于芝加哥，是全球领先的酒店管理公司，公司始终秉持关爱员工，以便人尽其才的宗旨。截至2022年12月31日，公司的投资组合包括位于六大洲75个国家/地区的1250多家酒店和全包式物业。公司的服务包含永恒经典系列(Timeless Collection)品牌，包括Park Hyatt®、Grand Hyatt®、Hyatt Regency®、Hyatt®、Hyatt Residence Club®、Hyatt Place®、Hyatt House®和UrCove；创意无限系列(Boundless Collection)品牌，包括Miraval®、Alila®、Andaz®、Thompson Hotels®、Hyatt Centric®和Caption by Hyatt®；独立品牌系列(Independent Collection)品牌，包括The Unbound Collection by Hyatt®、Destination by Hyatt®和JdV by Hyatt®；以及畅享度假系列(Inclusive Collection)品牌，包括Hyatt Ziva®、Hyatt Zilara®、Zoëtry® Wellness & Spa Resorts、Secrets® Resorts & Spas、Breathless Resorts & Spas®、Dreams® Resorts & Spas、Hyatt Vivid Hotels & Resorts、Alua Hotels & Resorts®和Sunscape® Resorts & Spas。Hyatt子公司经营的业务包括World of Hyatt®忠诚度计划、ALG Vacations®、Unlimited Vacation Club®、Amstar DMC目的地管理服务和Trisept Solutions®技术服务。如需了解更多信息，请访问www.hyatt.com。

关于Mr & Mrs Smith

Mr & Mrs Smith成立于2003年，是专为酒店爱好者匠心打造的旅游俱乐部，屡获殊荣的精品和豪华饭店预订服务致力于提供世界上最非凡的酒店体验。该公司的收藏中已经有超过1800家酒店和度假别墅，全部由专业人员挑选，并经过匿名评价。Smith会员无论何时何地预订都能享受到最优惠的价格、抵达时的免费额外福利和内部旅行专家团队提供的的Smith24全天候服务。Mr & Mrs Smith致力推动最高的环境和社会责任标准，于2022年正式获得共益企业(B Corp)认证。请访问mrandmrssmith.com了解更多并进行预订。

前瞻性陈述

本新闻稿中关于非历史事实的前瞻性陈述为《1995年美国私人证券诉讼改革法案》中所界定的前瞻性陈述。这些陈述涉及我们的计划、策略、展望、收购Mr & Mrs Smith的计划以及预计完成此收购所需的时间、预期的开放订房与订房分配以及预期的World of Hyatt会员福利。我们的实际结果、绩效或成就与这些前瞻性陈述中所明示或暗示的结果、绩效或成就之间可能存在重大差异。在某些情况下，您可以通过使用诸如“可能”、“可以”、“期望”、“打算”、“计划”、“寻求”、“预期”、“认为”、“估计”、“预言”、“潜在”、“继续”、“很可能”、“将”、“会”等词语以及这些词语和类似词语的变体或这些词语或类似词语的否定词来识别前瞻性陈述。此类前瞻性陈述必然基于估计和假设，尽管我们和我们的管理层认为这些估计和假设是合理的，但它们具有本质上的不确定性。可能导致实际结果与当前预期存在重大差异的因素包括但不限于：全球主要市场普遍存在的经济不确定性，全球经济状况恶化或经济增长水平低下；经济衰退后经济复苏的速度和步伐；全球供应链限制和中断，与建筑有关的劳动力和材料成本的上升，以及由于通货膨胀或其他因素造成的可能无法完全被我们业务收入的增加所抵消的成本增加；影响奢华酒店、度假村和全包式住宿行业的风险；商务、休闲和团体领域的支出水平以及消费者的信心；入住率和日均房价下降；关于未来预订的可见性有限；关键人员流失；国内和国际政治和地缘政治状况，包括政治动荡或内乱或贸易政策的变化；影响旅行的敌对行动或对敌对行动（包括未来的恐怖袭击）的恐惧；与旅行相关的事故；自然或人为灾害（例如地震、海啸、龙卷风、飓风、干旱、洪水、野火、石油泄漏、核事故等自然或人为灾害，以及全球大流行病或传染病的爆发），或对此类爆发的恐惧；新冠疫情后恢复的步伐和一致性，以及疫情的长期影响、额外的疫情产生或新冠变种，包括全球和地区经济活动、旅行限制或禁令、旅行需求、短期和团体业务，以及消费者信心水平；第三方业主、特许经营者或酒店合资伙伴成功应对新冠疫情、任何额外的疫情产生、新冠变异或其他大流行、疫情或其他健康危机的能力；我们在酒店成功实现一定水平的营业利润的能力，这些营业利润提供有利于我们的第三方业主的业绩验证或保证；酒店翻新和改建的影响；与我们的资本分配计划、股份回购计划和股息支付相关的风险，包括回购活动或股息支付的减少、取消或暂停；地产和酒店业的季节性和周期性；分销安排的变化，例如通过互联网旅游中介机构；客户品味和偏好的变化；与同仁和工会的关系以及劳动法的变化；第三方业主、特许经营者和酒店企业合作伙伴的财务状况以及我们与他们的关系；第三方业主、特许经营者或开发合作伙伴可能无法获得为当前运营提供资金或实施我们的增长计划所需的资本；与潜在收购和处置以及我们将已完成的收购与现有业务成功整合的能力，包括我们收购Apple Leisure Group和Dream Hotel Group以及成功整合每个业务的情况；未能成功完成拟议的交易（包括未能满足成交条件或获得所需的批准）；我们成功执行自身的战略，以扩大管理和特许经营业务，同时在目标时间框架内以预期价值减少我们的地产资产基础的能力；我们的地产资产价值下降；我们的管理或特许经营协议的意外终止；联邦、州、地方或外国税法的变化；利率、工资和其它运营成本增加；外汇汇率波动或货币重组；与引入新品牌概念相关的风险，包括缺乏对新品牌或创新的接受；资本市场的一般波动性以及我们进入此类市场的能力；本行业竞争环境的变化，包括由于新冠肺炎疫情、行业整合以及我们经营的市场导致的竞争环境变化；我们成功推进World of Hyatt忠诚度计划和Unlimited Vacation Club付费会员服务的能力；网络事件和信息技术故障；法律或行政诉讼的结果；违反与我们的特许经营业务相关的法规或法律以及我们的特许经营业务和国际业务；以及在公司提交给美国证券交易委员会(“SEC”)的文件（包括我们的Form 10-K年度报告及Form 10-Q季度报告）中讨论的其他风险，这些文件可从SEC获得。这些因素不一定是导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的结果、业绩或成就有重大差异的所有重要因素。请您不要过度依赖任何前瞻性陈述，因为它仅代表本新闻稿发布之日的情况。我们不承担任何义务来公开更新任何前瞻性陈述，以反映实际结果、新信息或未来事件、假设的变化或影响前瞻性陈述的其他因素的变化，但适用法律要求的情况除外。如果我们更新一个或多个前瞻性陈述，不应推断我们将对这些或其他前瞻性陈述进行额外更新。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Hyatt媒体联系人：

Franziska Weber



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Hyatt投资者联系人：

Noah Hoppe



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Mr & Mrs Smith媒体联系人：

Helen Bailey



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