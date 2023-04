Hyatt計畫收購Mr & Mrs Smith，以進一步鞏固其在豪華酒店領域的地位

對全球旅行俱樂部平臺的計畫性收購可為World of Hyatt忠誠度計畫帶來進一步擴張並吸引更多會員的機會

芝加哥–(BUSINESS WIRE)–(美國商業資訊)–Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H)和Mr & Mrs Smith今天宣布達成協議,Hyatt關係企業將收購總部位於倫敦的Mr & Mrs Smith——這是一個能夠直接預訂位於全球旅遊勝地的1500多家精品與豪華酒店的平臺,這些酒店均經過精挑細選且數量不斷增加。Hyatt將以5300萬英鎊的現金對價收購輕資產Mr & Mrs Smith平臺100%的股權。





Hyatt商務長Mark Vondrasek表示:「我們對這項收購計畫感到十分興奮,並期待為全球數百個地區的賓客和World of Hyatt會員提供更多的豪華服務, 其中包括了斐濟、克羅埃西亞、冰島和安吉拉等20多個Hyatt酒店尚未涉足的國家。創辦人Tamara和James Lohan與他們卓越的團隊一起打造了這個全球酒店直接預訂的旗艦平臺,提供獨一無二的住宿體驗,如樹屋、洞穴和水下套房等。重要的是,我們看到了在我們共有的關懷精神之下所產生的相乘效應,我們將齊心協力,秉持著共同的信念,為賓客和World of Hyatt會員帶來全新、難忘的住宿體驗,並將Hyatt酒店帶給世界各地的新賓客。」

對Mr & Mrs Smith的收購計畫可望鞏固Hyatt在豪華酒店領域的領導地位,並進一步加強Hyatt的分銷能力,尤其是在整個歐洲地區,這有賴於Mr & Mrs Smith平台與眾多酒店業主以及超過100萬忠實會員結成的良好關係。此次收購建立在Hyatt過去12個月的轉型成長期之上,其中包括最近完成的對Dream Hotel Group的生活風尚品牌和管理平臺的收購,以及與Lindner Hotels & Resorts 及me and all hotels簽署的30多個加盟連鎖合作協議,同時還伴隨著Hyatt全球投資組合的大幅有機成長。Hyatt快速成長的品牌組合以及能夠滿足多元入住需求的產品不斷增加,使得World of Hyatt忠誠度計畫的會員人數在過去五年中增至三倍多。

根據慣例成交條件,該交易預計將於今年第二季完成。在交易完成後稍晚,Hyatt計畫透過Hyatt.com和World of Hyatt App等分銷通路,推出Mr & Mrs Smith平臺內的酒店直接預訂通道。預計上述措施將有可能在Hyatt直接預訂通路中解鎖超過兩倍數量的全球精品及豪華酒店,同時Hyatt也在探索能夠讓World of Hyatt會員在符合條件的Mr & Mrs Smith系列酒店中賺取並兌換點數的方法。World of Hyatt會員是業界最具價值的旅行者,他們開銷更大且住宿時間更長,為酒店業主帶來高品質收入。

Mr & Mrs Smith的共同創辦人兼執行長Tamara Lohan表示:「我真的很高興,我們能夠找到像Hyatt這樣充滿活力且在國際間享有盛譽的品牌來帶領Mr & Mrs Smith開啟新篇章。長期以來,我們一直欽敬Hyatt,並堅信這是讓我們能在已取得成就的基礎上再創新高的最好選擇。一直以來,我們的願景就是讓Mr & Mrs Smith成為全球酒店愛好者所信任的權威旅行俱樂部。有了Hyatt,我們離實現這一願景更進了一步。在Hyatt的支援下,Mr & Mrs Smith將能夠為我們的會員、酒店經營者和合作夥伴提供更多服務。」

在收購計畫完成後,預計Mr & Mrs Smith的100多名員工將加入Hyatt的商務服務團隊,Tamara Lohan將擔任Mr & Mrs Smith執行長,是Hyatt商務長Mark Vondrasek的下屬,James Lohan將擔任Mr & Mrs Smith的創意長。

在此次交易中,瑞士信貸擔任Hyatt的財務顧問,Linklaters LLP擔任其法律顧問。Rothschild & Co旗下的Arrowpoint Advisory擔任Mr & Mrs Smith的財務顧問,Fieldfisher LLP擔任其法律顧問。

本新聞稿中「Hyatt」一詞是對Hyatt Hotels Corporation和/或其一家或多家關係企業的簡稱。

關於Hyatt Hotels Corporation

Hyatt Hotels Corporation總部位於芝加哥,是全球首屈一指的酒店管理公司,公司始終秉持關愛員工,以便人盡其才的宗旨。截至2022年12月31日,公司的投資組合包括位於六大洲75個國家的1,250多家酒店和全包式物業。公司的服務包含Timeless Collection品牌,包括Park Hyatt®、Grand Hyatt®、Hyatt Regency®、Hyatt®、Hyatt Residence Club®、Hyatt Place®、Hyatt House®和UrCove;Boundless Collection品牌,包括Miraval®、Alila®、Andaz®、Thompson Hotels®、Hyatt Centric®和Caption by Hyatt®;Independent Collection品牌,包括The Unbound Collection by Hyatt®、Destination by Hyatt®和JdV by Hyatt®;以及Inclusive Collection品牌,包括Hyatt Ziva®、Hyatt Zilara®、Zoëtry® Wellness & Spa Resorts、Secrets® Resorts & Spas、Breathless Resorts & Spas®、Dreams® Resorts & Spas、Hyatt Vivid Hotels & Resorts、Alua Hotels & Resorts®和Sunscape® Resorts & Spas。其子公司經營的業務包括World of Hyatt®忠誠度計畫、ALG Vacations®、Unlimited Vacation Club®、Amstar DMC目的地管理服務和Trisept Solutions®科技服務。如欲瞭解更多資訊,請造訪www.hyatt.com。

關於Mr & Mrs Smith

成立於2003年的Mr & Mrs Smith是為酒店愛好者匠心打造的旅行俱樂部,屢獲殊榮的精品和豪華酒店預訂服務致力於搜羅世界上最非凡的酒店體驗。Mr & Mrs Smith目前珍藏了超過1800間酒店和渡假別墅,均經過精心挑選和匿名審查。Smith會員無論何時何地預訂都能獲享最優價格保證、抵達時的免費額外服務以及由內部旅行專家團隊提供的Smith24全天候服務。Mr & Mrs Smith致力於符合環境和社會責任的最高標準,於2022年被正式認定為B型企業(B Corp)。請造訪mrandmrssmith.com瀏覽並預訂。

前瞻性陳述

本新聞稿中關於非歷史事實的前瞻性陳述為《1995年美國私人證券訴訟改革法案》所界定的前瞻性陳述。這些陳述包括了與我們收購Mr & Mrs Smith有關的計畫、策略、前景、完成收購的預期時間表、預期的預訂通道與分銷以及預期的World of Hyatt會員權益。我們的實際結果、績效或成就與這些前瞻性陳述中所明示或暗示的結果、績效或成就之間可能存在重大差異。在某些情況下,您可以從諸如「可能」、「可以 」、「期望 」、「打算 」、「計畫 」、「尋求 」、「預期 」、「認為 」、「估計 」、「預言 」、「潛在 」、「繼續 」、「很可能 」、「將 」、「會 」等詞語的使用,以及這些詞語和類似詞語的變化形式,或這些詞語或類似詞語的否定詞來識別前瞻性陳述。這種前瞻性的陳述必然根據估計和假設,儘管我們和我們的管理層認為這些估計和假設是合理的,但它們本質上是不確定的。可能導致實際結果與當前預期存在重大差異的因素包括但不限於:全球主要市場普遍存在的經濟不確定性,全球經濟狀況惡化或經濟成長水準低下;經濟衰退後經濟復甦的速度和步伐;全球供應鏈限制和中斷,與建築有關的勞動力和材料成本的上升,以及由於通貨膨脹或其他因素造成的成本增加可能無法完全被我們業務收入的增加所抵消;影響奢華酒店、度假村和全包式住宿業的風險;商務、休閒和團體領域的支出水準以及消費者的信心;住宿率和平均每日房價下降;關於未來預訂的能見度有限;關鍵人員流失;國內和國際政治和地緣政治狀況,包括政治動盪或內亂或貿易政策的變化;影響旅行的敵對行動或對敵對行動(包括未來的恐怖襲擊)的恐懼;與旅行相關的事故;地震、海嘯、龍捲風、颶風、洪水、野火、石油洩漏、核事故等天然或人為災害,以及全球大流行病或傳染病的爆發,或對此類爆發的恐懼;新冠肺炎疫情後的復甦速度和穩定性、疫情的長期影響、再次復發或新冠病毒變種的爆發,包括對全球和區域經濟、旅行限制或禁令、旅行需求、短期和團體業務以及消費者信心水準的影響;第三方業主、特許經營者或酒店企業合作夥伴成功應對新冠肺炎疫情、任何其他復發、新冠病毒變種或其他大流行病、傳染病或公共衛生緊急事件所造成影響的能力;我們在酒店成功達成一定水準的營業利潤的能力,這些營業利潤提供有利於我們的第三方業主的業績驗證或保證;酒店翻新和改建的影響;與我們的資本分配計畫、股份購回計畫和股利支付相關的風險,包括購回活動或股利支付的減少、取消或暫停;地產和酒店業的季節性和週期性;分銷安排的變化,例如透過網際網路旅遊仲介機構;客戶品味和偏好的變化;與同仁和工會的關係以及勞動法的變化;第三方業主、特許經營者和酒店企業合作夥伴的財務狀況以及我們與他們的關係;第三方業主、特許經營者或開發合作夥伴可能無法獲得所需的資金來為當前營運提供資金或實施我們的成長計畫;與潛在收購和處置相關的風險,以及我們將已完成的收購與現有業務成功整合的能力,包括我們對Apple Leisure Group和Dream Hotel Group的收購以及各項業務的成功整合;未能成功完成擬議的交易(包括未能滿足成交條件或獲得所需的批准);我們成功執行自身的策略,以擴大管理和特許經營業務,同時在目標時間範圍內以預期價值減少我們的地產資產基礎的能力;我們的地產資產價值下降;我們的管理或特許經營協議的意外終止;聯邦、州、地方或外國稅法的變化;利率、工資和其它營運成本增加;外匯匯率波動或貨幣重組;與引進新品牌概念相關的風險,包括缺乏對新品牌或創新的接受;資本市場的一般波動性以及我們進入此類市場的能力;業界競爭環境的變化,包括由於新冠肺炎疫情、業界整合以及我們經營的市場導致的競爭環境變化;我們成功推進World of Hyatt忠誠度計畫和Unlimited Vacation Club付費會員服務的能力;網路事件和資訊科技故障;法律或行政訴訟的結果;違反與我們的特許經營業務相關的法規或法律;以及在公司遞交給美國證券交易委員會(SEC)的文件(包括我們的Form 10-K年度報告)中討論的其他風險,上述文件可從SEC獲取。上述因素並不涵蓋可能導致實際結果、績效或成就與這些前瞻性陳述中所明示或暗示的結果、績效或成就存在重大差異的所有重要因素。 請勿過度依賴任何前瞻性陳述,因為它僅代表本新聞稿發佈之日的情況。我們不承擔任何義務來公開更新任何前瞻性陳述,以反映實際結果、新資訊或未來事件、假設的變化或影響前瞻性陳述的其他因素的變化,但適用法律要求的情況除外。如果我們更新一個或多個前瞻性陳述,不應推斷我們將對這些或其他前瞻性陳述進行額外更新。

