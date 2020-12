Hra Harry Potter: Puzzles & Spells nabídne o zimních prázdninách speciální vánoční akci, nové kouzelné postavy a celý prosinec se na sociálních sítích dočkáme skvělých překvapení

Zayn Malik ukazuje podpis se speciálním avatarem a oznámením pro fanoušky hry Harry Potter: Puzzles & Spells

Společnost Zynga Inc. (index Nasdaq: ZNGA), světová jednička v interaktivní zábavě, představila nové sváteční akce pro zimní prázdniny ve své nedávno vydané mobilní hře Harry Potter: Puzzles & Spells. V této hře, která je oficiálně licencována od studia Warner Bros. Games a která byla vydána pod značkou Portkey Games, tak hráči celý prosinec mohou využívat speciálních časově omezených akcí, které nabízí například sbírání speciálních předmětů či kartiček nebo různé sváteční dekorace či překvapení.

Hráči mohou ve hře sbírat kartičky a pokud se jim podaří v omezeném čase získat všechny kartičky do alba „Christmas in the Wizarding World (Vánoce ve světě čar a kouzel)“ , získají bájného jednorožce jako své kouzelné zvířátko. Ke konci měsíce se Bradavice obléknou do zimních barev a hráči si budou moci na vlastní kůži užít padající sněhové vločky, které mohou sbírat a získávat za ně odměny. Navíc, mají hráči možností získat speciální vylepšení „Wizard Cracker (Kouzelnický bonbón)“, který náhodně vypadává do jednotlivých logických hádanek a umožňuje hráčům rychleji dokončit některé úrovně této spoj 3 hry díky speciálním funkcím, jako je například odstranění některých drahokamů bombou či jiným způsobem.

Zayn Malik, známý světový umělec a oddaný fanoušek Harry Pottera s týmem firmy Zynga úzce spolupracoval a vytvořil pro tuto spoj 3 hru speciální grafické styly a prvky. Zayn například vylepšil svůj avatar ve hře Harry Potter: Puzzles & Spells a vytvořil nové obočí, oči, plnovous a náušnice, které budou všem hráčům k dispozici přímo ve hře, a to již od nového roku. V prosinci Malik svá vylepšení pro svůj herní avatar představil na svých sociálních sítích a vybídl fanoušky a ostatní hráče, aby se podělili o své vlastní výtvory.

Na sociálních sítích hry Harry Potter: Puzzles & Spells hráči s blížícím se Štědrým večerem najdou i další překvapení a akce, které potrvají až do konce roku.

„Velmi jsem si spolupráci s týmem firmy Zynga užil a jsem rád, že jsem mohl přispět novými prvky pro úpravu svého avataru ve hře,“ řekl Zayn Malik. „Když se podívám na můj herní avatar, mám pocit, jako kdybych viděl sám sebe, a díky tomu si hru více užiji. Navíc díky tomu, že tyto nové možnosti úprav avatarů budou již brzy ve hře přístupné, mají všichni hráči příležitost si své avatary upravit tak, aby se jim více podobali, což jim umožní lépe se zapojit do hry!“

„Jak všichni fandové knih a filmů o Harry Potterovi ví, Vánoce v Bradavicích jsou velice speciálním obdobím,“ řekl Yaron Leyvand, viceprezident společnost Zynga pro herní projekty. „Proto jsme v době prvních zimních prázdnin po vydání hry Harry Potter: Puzzles & Spells chtěli nabídnout hráčům nový obsah a odměny, které představujeme po celý prosinec. Těšíme se na oslavu vánočních svátků s našimi hráči a i v příštím roce jim nabídneme další speciální akce a aktivity, které jim zpříjemní hraní této „spoj tři logické“ logické hry.“

Ve „spoj tři“ hře Harry Potter: Puzzles & Spells se hráči vydávají do světa čar, kouzel, humoru a barev a setkají se se svými oblíbenými postavami ze série o Harry Potterovi. Hra obsahuje hudbu a hlasy herců z původních filmů o Harry Potterovi a hráči Harryho doprovází na jeho cestě světem čar a kouzel. Hráči v této „spoj tři“ hře řeší logické hádanky, postupně se učí nová kouzla a získávají další výhody a setkají se skákajícími čokoládovými ropuchami a okřídlenými klíči, které tak důvěrně znají z knih a filmů o této kouzelnické postavě. Navíc si mohou zahrát kouzelnické šachy, překonávat další neočekávané překážky a získávají zajímavé předměty. V duchu kamarádství a přátelského soupeření v Bradavicích mohou hráči zakládat kluby nebo se do nich přidávat, spolupracovat s ostatními fanoušky, sdílet životy a získávat skvělé ceny ve speciálních klubových událostech (Club Events).

Hru Harry Potter: Puzzles & Spells lze hrát na zařízeních s operačním systémem iOS a Android a také na zařízeních Amazon Kindle nebo na Facebooku. Sledujte naše sociální sítě Facebook, Instagram a Twitter a navštivte herní webové stránky www.harrypotterpuzzlesandspells.com, kde najdete aktuální informace o hře a získáte možnost komunikovat s ostatními hráči a fanoušky.

Grafiku, videa a další propagační materiály ke hře si můžete stáhnout na webové stránce: https://bit.ly/HPPSHoliday

O společnosti Zynga



Zynga je světová jednička v oblasti interaktivní zábavy a jejím posláním je spojovat svět prostřednictvím her. Více než miliarda lidí hraje různé hry od firmy Zynga, jako jsou například CSR RacingTM, Empires & PuzzlesTM, Merge Dragons!TM, Merge Magic!TM, Toon BlastTM, Toy BlastTM, Words With FriendsTMnebo Zynga PokerTM. Hry od společnosti Zynga jsou dostupné ve více než 150 zemích a lze je hrát na sociálních sítích nebo mobilních zařízeních po celém světě. Zynga byla založena v roce 2007 a sídlí v San Francisku. Kromě toho má další pobočky ve Spojených státech amerických, Kanadě, Velké Británii, Irsku, Indii, Turecku a Finsku. Více informací najdete na webových stránkách www.zynga.com nebo se se společností Zynga spojte na sociálních sítích Twitter, Instagram či Facebook anebo prostřednictvím blogu.

O společnosti Warner Bros. Games



Warner Bros. Games, divize společnosti Warner Bros. Home Entertainment, Inc., je předním celosvětovým vydavatelem, developerem, poskytovatelem licencí a distributorem obsahu pro interaktivní zábavu na všech platformách, včetně konzolí, kapesních, mobilních a PC her. Firma se zabývá jak vývojem vlastních her, tak distribucí herních titulů třetích stran. Další informace o firmě Warner Bros. Games najdete na webové stránce https://www.wbgames.com/.

O značce Portkey Games



Značka Portkey Games od společnosti Warner Bros. Interactive Entertainment nabízí nové herní zážitky v oblasti mobilních her a videoher, které hráče vtáhnou do vlastních dobrodružství světa čar a kouzel inspirovaných původními příběhy J. K. Rowlingové. Hráči her Portkey Games mají možnost zvolit si vlastní příběh a vstoupit do kouzelnického světa a prožívat nové a jedinečné věci. Značka vznikla proto, aby hráčům a fanouškům nabídla nové herní zážitky, které jim umožní nechat se pohltit světem čar a kouzel, kde si mohou vytvářet svůj vlastní kouzelný příběh.

Výhledová prohlášení



Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení týkající se mimo jiné hry Harry Potter: Puzzles & Spells, nabízených akcí, funkcí, časově omezené nabídky pro vánoční prázdniny a také nových funkcí, které do hry plánujeme přidávat v roce 2021. Výhledová prohlášení často obsahují různé tvary slov, jako jsou například “výhled”, “předpoklad”, “plánovat”, “zamýšlet”, “být”, “předvídat”, “věřit”, “cíl”, “očekávat”, apod., včetně prohlášeních v budoucím čase, která jsou obecně považována za výhledová prohlášení. Dosažení cíle nebo úspěšné naplnění skutečností uvedených v těchto výhledových prohlášeních podléhá významným rizikům, nejistotám a předpokladům. Na taková výhledová prohlášení, založená na informacích, které máme k dispozici ke dni vydání této tiskové zprávy, se nelze spoléhat. Nepřijímáme žádnou povinnost aktualizovat taková prohlášení. Další informace o těchto rizicích, nejistotách a předpokladech jsou nebo budou podrobněji popsány v našich veřejných zprávách pro Komisi pro cenné papíry (dále jen “SEC”), jejichž kopie lze získat na našich webových stránkách pro vztahy s investory na adrese http://investor.zynga.com nebo přímo na webových stránkách Komise pro cenné papíry (SEC) www.sec.gov.

Vydavatelská práva WIZARDING WORLD (SVĚT ČAR A KOUZEL), HARRY POTTER jsou majetkem J. K. Rowlingové. Postavy, jména a indicie související s tituly HARRY POTTER: PUZZLES & SPELLS, PORTKEY GAMES, WIZARDING WORLD a HARRY POTTER jsou ochrannými známkami společnosti Warner Bros. Entertainment Inc. TM Zynga Inc. Všechna práva vyhrazena.

WBIE LOGO, WB SHIELD: TM & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s20)

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

