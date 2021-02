HITN Estrena Un Documental Exclusivo Sobre La Vida Y Obra Del Dr. Fauci

HITN, en colaboración con The Associated Press y South Florida PBS, produjo un documental original de una hora sobre el Dr. Anthony Fauci. ‘Fauci: Cazador de Virus’ abarca desde sus humildes principios en Brooklyn, hasta convertirse en la voz líder entre los expertos en salud mundiales.





BROOKLYN, Nueva York–(BUSINESS WIRE)–HITN TV se asoció con The Associated Press y South Florida PBS para producir el documental especial de una hora, ‘Fauci: Cazador de Virus’, que se estrena exclusivamente en idioma español en HITN TV el lunes 15 de marzo a las 10pm EST/7pm PST con retransmisiones el jueves, 18 de marzo a las 8pm EST/5pm PST y domingo, 20 de marzo a las 11am EST/8am PST. Los usuarios de HITN GO van a tener la oportunidad de verlo con antelación el miércoles 10 de marzo.

‘Fauci: Cazador de Virus’ presenta un análisis único y completo sobre la vida del doctor Anthony Fauci, el experto nacional por excelencia en enfermedades infecciosas y una de las principales figuras en la extraordinaria batalla contra el COVID-19. Durante su carrera, el Dr. Fauci asesoró a siete presidentes consecutivos, incluyendo al actual presidente Joe Biden. Desde 1984, El Dr. Anthony Fauci ha estado en primera línea combatiendo las principales epidemias.

Las publicaciones y estudios de investigación realizados por Fauci tuvieron un papel decisivo para esclarecer la importancia del HIV y sus variadas consecuencias en la sociedad actual. Fauci, un implacable indagador de verdades científicas e información objetiva, se dedicó a investigar extensamente brotes posteriores de virus como el SARS, influenza aviar, H1N1 (también conocida como la gripe porcina), Zika, Ebola, y más recientemente, COVID-19.

‘Fauci: Cazador de Virus’ introduce la faceta profesional de Fauci con testimonios de aquellos cercanos a él a través de los años, incluyendo renombrados expertos como el Dr. John I. Gallin, Director Ejecutivo y Científico del Centro Clínico de Institutos Nacionales de la Salud (NIH); el Dr. Michael Osterholm, Director del Centro de Investigación y Política de Enfermedades Contagiosas (CIDRAP), y Victoria Harden, retirada Directora de la Oficina de Historia del NIH y del Museo Stetten, parte de NIH.

El documental también examina la vida personal de Fauci con entrevistas únicas que ofrecen un vistazo del hombre detrás de su trabajo: desde sus inicios creciendo en el apartamento arriba de la farmacia de su padre, llevando prescripciones a clientes enfermos y descubriendo su vocación en el ámbito medico, a eventualmente graduarse primero en clase en la Universidad Médica de Cornell, hasta desarrollarse como médico clínico, alimentando su búsqueda por la perfección. Un comprometido hombre de familia, Fauci siempre volvió a casa a cenar con su esposa e hijos, incluso cuando enfrentaba una carga horaria de más de 80 horas semanales.

“‘Fauci: Cazador de Virus’ es una producción excepcional que el Health Channel de South Florida PBS pudo realizar gracias a nuestro Comité Ejecutivo y sólidas asociaciones con The Associated Press y HITN. No podríamos estar más emocionados por el estreno y el interés que hemos recibido de todas las otras estaciones de PBS en el país”, dijo Dolores Sukhdeo, presidenta y CEO de PBS en el sur de Florida.

“Estamos orgullosos de colaborar en este proyecto con South Florida PBS y HITN”, dijo Michael Fabiano, vicepresidente de AP Productions. “El Dr. Fauci ha tenido una vida increíble, ahora sirviendo a su séptimo presidente. El impacto de su servicio público ha sido significativo.”

A sus 80 años, el doctor Anthony Fauci es considerado una fuente de inspiración, especialmente en las comunidades más jóvenes, que buscan seguir sus pasos y convertirse en los grandes doctores e investigadores del mañana.

“Estamos encantados de haber creado esta fantástica cooperación con instituciones icónicas para traer la increíble vida y carrera del Dr. Fauci a las familias de habla hispana. Creemos que este importante documental inspirará y contribuirá de forma duradera en la próxima generación de científicos e innovadores,” dijo Guillermo Sierra, Director de Televisión y Servicios Digitales en HITN.

‘Fauci: Cazador de Virus’ se encuentra entre las producciones originales más anticipadas del año para HITN, formando parte de su expansivo contenido educativo, y continuo reconocimiento de las figuras y voces más influyentes dentro de las comunidades a las que sirve.

‘Fauci: Cazador de Virus’ es producido por HITN en conjunto con The Associated Press y South Florida PBS. Se transmitirá en cadena nacional en los Estados Unidos por HITN en idioma español y por las estaciones afiliadas de PBS. Asimismo, el programa está disponible para distribución internacional.

Para saber más sobre este estreno exclusivo, visite https://hitn.tv/fauci.

Sobre HITN:

HITN-TV es la compañía líder de medios en idioma español enfocada hacia la programación educativa y cultural para toda la familia. Alcanza a mas de 44 millones de hogares en los Estados Unidos y Puerto Rico por DIRECTV, AT&T TV, DISH Network, Verizon FiOS TV, Comcast Xfinity, Charter Spectrum, Mediacom, CenturyLink Prism y Altice, Liberty Cable & Claro (Puerto Rico). Descargue la App “HITN GO” en cualquier dispositivo, disponible en Apple, Android, Apple TV y Roku® con suscripción. Para más información, visite www.hitn.org y sigua @HITNtv en plataformas sociales.

Sobre South Florida PBS:

SOUTH FLORIDA PBS es la compañía pública de medios más grande de Florida, incluyendo las estaciones publicas WXEL-TV, transmitiendo a Palm Beach y Treasure Coast y WPBT2, transmitiendo a Miami-Dade y los condados de Broward, y el Health Channel, el único canal dedicado a la salud 24/7 en todo el país. SOUTH FLORIDA PBS conecta a organizaciones e instituciones a través de la región y preserva la historia del sur de Florida. Pavimentando el camino en la sociedad global, la programación de SOUTH FLORIDA PBS está comprometida en crear y presentar artes únicas, educar y cuidar el patrimonio cultural, contando diferentes historias de interés local, regional y nacional a través de variadas plataformas digitales. Algunas de nuestras producciones galardonadas incluyen Kid Stew, Changing Seas, Art Loft and Your South Florida de James Patterson. Para más información, visite https://www.southfloridapbs.org

Sobre The Associated Press



The Associated Press es una organización independiente de noticias a nivel global dedicada al informe factual. Fundada en 1846, AP sigue siendo hoy la fuente más confiable de noticias rápidas, precisas y objetivas en todos los formatos. Es, además, el proveedor esencial de tecnología y servicios vitales para el negocio de las noticias. Más de la mitad de la población mundial ve reportajes producidos por AP cada día. Para conectarse de manera online, visite www.ap.org

