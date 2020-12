Harry Potter: Puzzles & Spells verwelkomt de feestdagen met een collectie-evenement met kerstthema, nieuwe magische wezens en social media-verrassingen in de maand december

Zayn Malik toont zijn kenmerkende stijl met speciale avatar en boodschap voor fans van Harry Potter: Puzzles & Spells

Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), een mondiale marktleider op het gebied van interactief entertainment, heeft aangekondigd dat de feestdagen ook zullen worden gevierd in de onlangs uitgebrachte mobiele game Harry Potter: Puzzles & Spells. Spelers van de game, die officieel gelicentieerd is door Warner Bros. Games en is uitgebracht onder het Portkey Games-label, zullen in december worden getrakteerd op kerstfestiviteiten uiteenlopend van speciale, tijdelijke collectie-evenementen tot tal van kerstdecors en -verrassingen.

In het spel kunnen spelers kaarten verzamelen om het nieuwe, voor beperkte tijd beschikbare album ‘Kerstmis in de Wizarding World’ te voltooien om een mythische Eenhoorn te verwerven als hun magische gezelschapswezen. Later in de maand zullen een kerstdecor en kerstweer Zweinstein veranderen in een winters tovenaars-wonderland wanneer spelers vallende sneeuwvlokjes tegenkomen op hun speelbord, die kunnen worden ingewisseld voor beloningen. Om de festiviteiten te laten knallen, zullen onverwacht felgekleurde ‘Wizard Cracker’-bonussen in de puzzels verschijnen. Deze doen spelers een extra juweelruimende explosie cadeau terwijl ze de puzzels in deze magische Match-3-game oplossen.

Zayn Malik, de internationale artiest en bekende Harry Potter-fan, voegt stijl toe aan de festiviteiten. Hij werkte nauw samen met het Zynga-team om nieuwe personalisatie-elementen te creëren voor deze magische Match-3-titel. Om meer levensechte gelaatstrekken na te bootsen voor zijn avatar in Harry Potter: Puzzles & Spells, werkte Zayn aan nieuwe wenkbrauw-, oorbel-, baard- en oogpersonalisaties, die in het nieuwe jaar voor iedere speler in de game beschikbaar zullen zijn. Malik heeft in december al ontwerpen van zijn in-game-avatar gedeeld op zijn eigen social media-kanalen, met een uitnodiging aan zijn fans en mede-gamers om hun eigen gelijkenissen te delen.

Zodra de kalender kerstavond aangeeft, kunnen spelers ook de social media-kanalen van Harry Potter: Puzzles & Spells bezoeken voor meer verrassingen en feestvreugde tijdens de laatste week van het jaar.

“ Het was geweldig om samen met het Zynga-team nieuwe elementen voor de avator-creator te bedenken,” zei Zayn Malik. “ Het idee dat ik naar een geanimeerde versie van mezelf kijk in de game maakt het nog leuker, en met de nieuwe personalisaties die binnenkort worden uitgebracht, kunnen spelers zich meer verbonden voelen bij de game en hun karakters meer op henzelf laten lijken!”

“ Zoals iedere fan van de Harry Potter-boeken en films weet, is Kerst op Zweinstein een hele bijzondere tijd,” zei Yaron Leyvand, Senior Vice President of Games bij Zynga. “ Voor de eerste winterse feestdagen van Harry Potter: Puzzles & Spells wilden we spelers trakteren op een scala aan nieuwe content en kerstbeloningen, die gedurende de maand december zullen worden uitgebracht. We zijn verheugd om de feestdagen met spelers te kunnen vieren, en we hebben volgende jaar nóg meer magische Match-3-evenementen en -activiteiten in petto.”

In Harry Potter: Puzzles & Spells betreden spelers een Match-3-avontuur boordevol spreuken, humor, kleur en karakters uit de Harry Potter-serie. Begeleid door de soundtrack en voice-over-opnames van de originele Harry Potter-films, volgen fans een authentieke, mobiele hervertelling van de reis van Harry door de Wizarding World. Terwijl ze onderweg spreuken en speciale bonussen verdienen, lossen spelers Match-3-puzzels op die zijn bevolkt met springende Chocokikkers, fladderende Gevleugelde Sleutels, strijdende tovenaarsschaakstukken en andere onverwachte obstakels en objecten. In de geest van kameraadschap en vriendelijke competitie van Zweinstein, kunnen spelers zich aansluiten bij clubs of zelf clubs vormen met andere fans om contacten te leggen, samen te werken aan puzzelstrategieën, levens te delen en om prijzen te strijden in exclusieve Club-evenementen.

Harry Potter: Puzzles & Spells is wereldwijd te spelen op iOS- en Android-apparaten, evenals op Amazon Kindle en Facebook. Volg ons voor meer informatie, en om contact te leggen met andere fans, op Facebook, Instagram en Twitter, en bezoek de website van de game op www.harrypotterpuzzlesandspells.com.

Ondersteunend visueel materiaal is beschikbaar via: https://bit.ly/HPPSHoliday

Zynga is wereldleider in interactief entertainment met een missie om de wereld via games te verbinden. Tot op heden hebben meer dan een miljard mensen de franchises van Zynga gespeeld, waaronder CSR RacingTM, Empires & PuzzlesTM, Merge Dragons!TM, Merge Magic!TM, Toon BlastTM, Toy BlastTM, Words With FriendsTM en Zynga PokerTM. Zynga’s games zijn beschikbaar in meer dan 150 landen en kunnen wereldwijd op sociale platforms en mobiele apparaten worden gespeeld. Het bedrijf, opgericht in 2007, heeft zijn hoofdkantoor in San Francisco en verdere vestigingen in de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, India, Turkije en Finland. Ga voor meer informatie naar www.zynga.com of volg Zynga op Twitter, Instagram, Facebook of de blog van Zynga.

Warner Bros. Games, een afdeling van Warner Bros. Home Entertainment, Inc., is een vooraanstaande wereldwijde uitgever, ontwikkelaar, licentiegever en distributeur van entertainmentcontent voor de interactieve markt op alle platforms, inclusief console-, handheld-, mobiel- en PC-gebaseerde games, voor zowel interne als externe gametitels. Meer informatie over Warner Bros. Games is te vinden op https://www.wbgames.com/.

Portkey Games, van Warner Bros. Interactive Entertainment, is het label gewijd aan het creëren van nieuwe ervaringen op het gebied van mobiele en videogames in de Wizarding World, waarbij de speler in het middelpunt van hun eigen avontuur staan. De game is geïnspireerd door de originele verhalen van J.K. Rowling. Portkey Games biedt spelers de mogelijkheid om hun eigen keuzes in de verhaallijn te maken en de sfeer van de Wizarding World te gebruiken om nieuwe en unieke ervaringen te creëren. Het label werd opgericht om gamers en fans nieuwe game-ervaringen te bieden waarmee ze zich kunnen onderdompelen in de magie van de Wizarding World, waar ze hun eigen, magische Wizarding World-verhaal kunnen definiëren.

Dit persbericht bevat toekomstgerichte uitspraken met betrekking tot, onder andere, details van de gameplay, functies van de game en een tijdelijk kerstevenement, evenals de verwachting van aanvullende evenementen en functies in 2021 in Harry Potter: Puzzles & Spells. Toekomstgerichte uitspraken omvatten vaak woorden zoals ‘perspectief’, ‘verwacht’, ‘gepland’, ‘van plan zijn’, ‘zullen’, ‘anticiperen’, ‘geloven’, ‘target’, ‘verwachten’, en andere uitspraken in de toekomende tijd die in het algemeen toekomstgericht zijn. De verwezenlijking of het succes van de zaken zoals beschreven door dergelijke toekomstgerichte uitspraken omvatten belangrijke risico’s, onzekerheden en veronderstellingen. In dergelijke toekomstgerichte uitspraken, die gebaseerd zijn op informatie die ons ter beschikking stond op de datum van dit bericht, moet geen overmatig vertrouwen worden gesteld. Wij gaan geen verplichting aan om dergelijke uitspraken te actualiseren. Meer informatie over deze risico’s, onzekerheden en veronderstellingen is of zal in meer detail worden beschreven in onze publieke deponeringen bij de Securities and Exchange Commission (de “SEC”), waarvan kopieën verkrijgbaar zijn op onze website voor investeerdersrelaties op http://investor.zynga.com of de website van de SEC op www.sec.gov.

WIZARDING WORLD, HARRY POTTER Publishing Rights © J.K. Rowling. HARRY POTTER: PUZZLES & SPELLS, PORTKEY GAMES, WIZARDING WORLD en HARRY POTTER karakters, namen en gerelateerde aanduidingen © en ™ zijn handelsmerken van Warner Bros. Entertainment Inc.™ Zynga Inc. Alle rechten voorbehouden.

WB-SCHILD: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s20)

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

