Gravity veröffentlicht neues RPG „Ragnarok: Labyrinth“ weltweit am 23. März

– Ragnarok: Labyrinth ist für Spieler weltweit gedacht. Es gibt Spielelemente, die anders sind als bei bisherigen IP-basierten Ragnarok-Spielen.





– Das Spiel wird für die Spieler weltweit 11 verschiedene Sprachoptionen bieten.

SEOUL, Südkorea–(BUSINESS WIRE)–Gravity Co., Ltd. (NASDAQ: GRVY) hat am 23. März weltweit das neue Rollenspiel Ragnarok: Labyrinth veröffentlicht, mit Ausnahme von Taiwan, Hongkong, Macao, China und Japan.

Ragnarok: Labyrinth ist ein Rollenspiel, das mit dem Ragnarok-IP von Gravity entwickelt wird, mit beeindruckenden Levels und Monstern aus der Ragnarok-Welt. Außerdem wird es bei Ragnarok: Labyrinth einzigartige neue Labyrinth-Dungeons geben.

Gravity hat vor, den Spielern Spielelemente zu liefern, die für Ragnarok: Labyrinth einzigartig sind und sich von den Elementen der bisherigen IP-basierten Ragnarok-Spiele unterscheiden. Über „Sharevice“, einem einzigartigen Feature von Ragnarok: Labyrinth können die Spieler Charaktere entwickeln, indem sie sie mit anderen Spielern teilen.

„Wir haben bei der Entwickelung dieses Spiels Unterschiede zu anderen Spielen mit dem Ragnarok-IP eingebaut. Für ein bequemes Spielerlebnis wurde bei Ragnarok: Labyrinth auf einfache Charakterentwicklung geachtet. Es wurden außerdem verschiedenste Inhalte wie Labyrinth und PVP eingeführt, um ein interaktives, angenehmes Spielerlebnis zu gewährleisten“, sagte John Lee, Projektmanager für das Spiel.

Nach der Veröffentlichung des Spiels in fünf Ländern Südostasiens im Oktober 2020 kam Ragnarok: Labyrinth im Google Play Store in Thailand auf Platz drei der beliebtesten Spiele und auf Platz sieben der am besten verkauften Spiele.

Um die Benutzerzugänglichkeit zu verbessern, wurde Ragnarok: Labyrinth mit 11 Sprachoptionen auf den Markt gebracht: Koreanisch, Englisch, Chinesisch (traditionell, vereinfacht), Tagalog, Thai, Indonesisch, Malaiisch, Französisch, Deutsch, Spanisch und Portugiesisch. Ragnarok: Labyrinth kann man im Google Play Store und im Apple App Store herunterladen.

Das Ragnarok-IP gilt als Vorzeige-IP von Gravity. Bis Dezember 2020 wurden weltweit 100 Millionen kumulierte Downloads von nur zwei Spielen verzeichnet: Ragnarok Online, ein PC-Spiel, und Ragnarok M, ein mobiles MMORPG.

Offizielle Website von Gravity: http://www.gravity.co.kr/kr

Ragnarok: Labyrinth: https://labyrinthragnarok.com/

Über Gravity

Gravity wurde im April 2000 in der Frühzeit der südkoreanischen Online-Gaming-Branche gegründet und war im goldenen Zeitalter der Online- und mobilen Spiele führend. Gravity ist die einzige Spielefirma in Südkorea, die direkt am NASDAQ notiert ist.

Gravity hat auf Grundlage der Ragnarok-IPs in Südkorea und im Ausland Spiele verschiedener Genres betreut, darunter Ragnarok Online, ein PC-MMORPG mit der größten Nutzerbasis der Welt, Ragnarok M: Abyss Awakening und Assault! Ragnarok, zwei mobile MMORPGs, und Ragnarok Tactics, ein mobiles Strategie-RPG. Gravity hat auf dem südkoreanischen Markt vor kurzem Ragnarok Origin, ein mobiles MMORPG, veröffentlicht, und ist auf dem besten Weg, in den beiden wichtigsten Gaming-Märkten hohe Verkaufsränge zu erreichen.

Auf Grundlage seines starken globalen Netzwerks, das dank des Erfolgs von Ragnarok Online aufgebaut werden konnte, fördert Gravity auch das weltweite Verlagsgeschäft für Entwicklung und Vertrieb einer Reihe von Plattform- und Genre-Spielen sowie von Spielen mit Ragnarok-IPs.

