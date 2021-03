Gravity lança globalmente novo Ragnarok de RPG: Labyrinth em 23 de março

– Ragnarok: O Labyrinth é direcionado a usuários globais com elementos de jogo diferentes dos jogos Ragnarok existentes baseados em IP.





– O jogo oferecerá suporte a usuários em todo o mundo com 11 opções de idiomas diferentes.

SEUL, Coreia do Sul–(BUSINESS WIRE)–A Gravity Co., Ltd. (NASDAQ: GRVY) lançou o novo jogo Ragnarok: Labyrinth globalmente em 23 de março; excluindo Taiwan, Hong Kong, Macau, China e Japão.

Ragnarok: Labyrinth é um jogo de RPG desenvolvido usando Ragnarok IP da Gravity com fases memoráveis ​​e monstros do mundo Ragnarok. Além disso, o Ragnarok: Labyrinth também incluirá novas masmorras de labirinto exclusivas.

A Gravity planeja atingir os usuários com elementos de jogabilidade exclusivos do Ragnarok: Labyrinth dos jogos baseados em IP Ragnarok existentes. ‘Sharevice’, um recurso exclusivo do Ragnarok: o Labyrinth permitirá que os usuários desenvolvam personagens, compartilhando-os com outros usuários.

“Desenvolvemos este jogo para ser diferente de outros jogos usando o Ragnarok IP. Para garantir uma experiência amigável, o Ragnarok: Labyrinth foi desenvolvido com o simples crescimento de caracteres em mente. Além disso, uma variedade de conteúdo, como Labyrinth e PVP, foram introduzidos para garantir uma experiência de jogo interativa e agradável”, disse John Lee, gerente de projeto do título.

Após o lançamento do jogo em cinco países do sudeste asiático em outubro de 2020, o Ragnarok: Labyrinth foi classificado como o terceiro jogo mais popular e o sétimo jogo mais vendido na Google Play Store na Tailândia.

Para melhorar a acessibilidade do usuário, o Ragnarok: Labyrinth foi lançado com 11 opções de idiomas: Coreano, inglês, chinês (tradicional, simplificado), tagalo, tailandês, indonésio, malaio, francês, alemão, espanhol e português. O Ragnarok: Labyrinth pode ser baixado na Google Play Store e na Apple App Store.

O Ragnarok IP é considerado o carro-chefe da Gravity e, em dezembro de 2020, registrou 100 milhões de downloads cumulativos globais de apenas dois jogos: O Ragnarok Online, um jogo para PC, e o Ragnarok M, um MMORPG móvel.

Site oficial da Gravity: http://www.gravity.co.kr/kr

Ragnarok: Labyrinth: https://labyrinthragnarok.com/

Sobre a Gravity

Fundada em abril de 2000, durante os estágios iniciais da indústria de jogos online coreana, a Gravity lidera a era dourada dos jogos online e móveis. A Gravity é a única empresa de jogos na Coreia que está listada diretamente na NASDAQ.

A Gravity tem produzido jogos de vários gêneros na Coreia e no exterior com base nos IPs do Ragnarok, como Ragnarok Online, um MMORPG para PC com a maior base de usuários do mundo, o Ragnarok M: Abyss Awakening e Assault! Ragnarok, que são MMORPGs móveis, e Ragnarok Tactics, um RPG de estratégia móvel. Tendo lançado recentemente o Ragnarok Origin, um MMORPG móvel no mercado coreano, a Gravity está no caminho certo ao subir para uma alta classificação de vendas nos dois principais mercados de jogos.

Com base em sua poderosa rede global estabelecida por meio do sucesso do Ragnarok Online, a Gravity também está promovendo o negócio de publicação global para desenvolver e distribuir uma variedade de jogos de plataforma e gênero, bem como jogos usando IPs Ragnarok.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contacts

Gravity Co., Ltd.



John Sangyoub Lee



+82-2-2132-7511



[email protected]