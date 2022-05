Grâce au ReadSpeaker VoiceLab, Sonos Voice Control a trouvé sa voix

Sonos fait appel à l’expertise inégalée de ReadSpeaker dans le domaine des voix dédiées pour améliorer l’expérience des utilisateurs de Sonos Voice Control (SVC)

BOSTON, Massachusetts–(BUSINESS WIRE)–ReadSpeaker, le fournisseur indépendant le plus plébiscité de solutions vocales numériques à destination des marques du monde entier, a annoncé aujourd’hui que Sonos, leader mondial de l’expérience audio, a confié au ReadSpeaker VoiceLab la création d’une voix personnalisée pour son assistant vocal, Sonos Voice Control. Sonos a choisi le VoiceLab, l’équipe de production de voix dédiées de ReadSpeaker, pour son expérience et son expertise reconnues dans la synthèse vocale de pointe mettant en œuvre l’intelligence artificielle.

Les marques grand public cherchent à développer leurs propres assistants vocaux pour offrir à leurs clients et utilisateurs des expériences automatisées, à la fois engageantes, personnalisées et cohérentes avec leur personnalité. Celles qui optent pour une stratégie visionnaire et qui ont à cœur de protéger la vie privée des consommateurs, à l’instar de Sonos, comprennent à quel point une voix numérique peut contribuer à doper leur activité, et ce, tout en les aidant à répondre aux attentes et aux besoins changeants des utilisateurs.

Le ReadSpeaker VoiceLab a géré le processus de développement, assurant notamment la réalisation des enregistrements avec Giancarlo Esposito, le traitement des données enregistrées, l’entraînement des modèles DNN (Deep Neural Network) avec ces données, la gestion du contrôle qualité, le déploiement ainsi que toutes les étapes d’assurance qualité requises. Dans la mesure où les enregistrements vocaux impliquent un niveau de technicité élevé pour la création d’une voix personnalisée – la capture de la parole repose en effet sur un procédé privilégiant le style et une articulation précise, avec une extrême constance – les experts du ReadSpeaker VoiceLab ont travaillé en étroite collaboration avec Giancarlo Esposito à chaque étape du processus.

L’un des grands défis posés par le développement de cette voix personnalisée était la capacité à comprendre et à prononcer un contenu textuel propre au secteur de la musique. Autre besoin critique : l’assistant devait être capable de lire les informations sur les albums ou les différents titres de l’artiste dans une multitude de langues. L’équipe du VoiceLab a donc collaboré étroitement avec Sonos et Giancarlo Esposito pour optimiser la synthèse vocale dans un domaine aussi vaste que varié.

Sonos Voice Control ouvre la voie à une expérience vocale inédite : l’utilisateur peut contrôler son système Sonos et sa musique de façon rapide et précise via une solution mains libres, sans la moindre crainte à l’égard du respect de sa vie privée ; une qualité qui s’inscrit au cœur même de la conception du produit. Ainsi, Sonos Voice Control permet à l’utilisateur de commander son système Sonos au simple son de sa voix et ainsi de contrôler sa musique plus facilement que jamais. Sonos Voice Control fonctionne avec n’importe quelle enceinte à commande vocale et peut traiter les demandes entièrement via l’appareil. Pas le moindre élément audio ni la moindre transcription ne sont transférés dans le cloud, et stockés, écoutés ou lus par qui que ce soit. Sonos Voice Control sera disponible aux États-Unis à partir du 1er juin et, en France, plus tard cette année. Il pourra être utilisé avec tous les produits Sonos à commande vocale. À sa sortie, Sonos Voice Control sera compatible avec Sonos Radio, Apple Music, Amazon Music, Deezer et Pandora. Il prendra en charge d’autres services et sera proposé dans d’autres pays par la suite.

« Plusieurs raisons nous ont conduits à choisir ReadSpeaker pour la voix personnalisée de notre système Sonos Voice Control. L’une d’elles, particulièrement importante pour nous, était leur capacité à collaborer étroitement avec nos équipes, de la phase de développement jusqu’au déploiement », commente Joseph Dureau, Vice-Président Voice Experience chez Sonos. « ReadSpeaker emprunte une approche innovante de la voix personnalisée, une approche axée sur une participation au projet de bout en bout. Et c’est exactement ce dont nous avions besoin. L’équipe de linguistes dédiée de ReadSpeaker a d’ailleurs joué un rôle essentiel tout au long du projet. »

« De plus en plus, les entreprises prennent conscience qu’une voix personnalisée assure des interactions qui ne sont pas seulement engageantes, mais qui, comme un logo visuel, favorisent la reconnaissance de la marque, et ce, de façon constante et sur l’ensemble des points de contact. Notre VoiceLab développe des voix sur mesure, capables de créer des expériences uniques, en cohérence avec la personnalité de la marque », explique Roy Lindemann, responsable marketing/commercial de ReadSpeaker pour la région EMEA. « Que ce soit pour effectuer leurs achats ou choisir leur prochaine playlist, de plus en plus de consommateurs interagissent avec des voix numériques au quotidien. Pour les marques, disposer d’une voix dédiée, clairement associée à leur identité, devient un enjeu stratégique pour offrir à leurs clients une expérience personnalisée, de haute qualité, en temps réel. En collaborant avec Sonos, nous aidons une nouvelle fois une marque à faire rayonner sa voix, et ce de manière innovante et captivante. »

Regardez la vidéo sur les coulisses du développement de la voix personnalisée de SVC en cliquant ici : https://www.youtube.com/watch?v=vwJ8Ub10arQ

Pour plus d’informations sur le ReadSpeaker VoiceLab, consultez la page www.readspeaker.ai/solutions/custom-text-to-speech-tts-voices/.

À propos de ReadSpeaker :

ReadSpeaker est le fournisseur indépendant le plus plébiscité de solutions vocales numériques à destination de marques, d’institutions et d’organisations du monde entier. Fort d’une expérience de plus de 20 ans, ReadSpeaker propose des solutions de synthèse vocale exploitant l’intelligence artificielle et met à disposition toute son expertise technique pour rendre le contenu numérique plus accessible et ouvrir la voie à des interactions plus conviviales et plus engageantes grâce à la technologie. S’appuyant sur un portefeuille de plus de 110 voix de synthèse naturelles et expressives dans plus de 35 langues, les solutions flexibles de ReadSpeaker vocalisent tout type d’application et d’appareil via des technologies cloud ou locales. ReadSpeaker a pour engagement indéfectible de protéger la confidentialité des données et a déjà mis la puissance de la synthèse vocale au service de plus de 10 000 applications dans le monde.

readspeaker.ai, la marque ReadSpeaker dédiée à la conception de voix numériques, aide les agences, intégrateurs et développeurs à améliorer l’expérience client et à développer leur chiffre d’affaires avec des interactions qui ne sont pas seulement engageantes, mais qui favorisent également la reconnaissance de la marque, et ce, de façon constante et sur l’ensemble des points de contact. Pour obtenir plus d’informations, rendez-vous sur readspeaker.ai et suivez la société sur Twitter et LinkedIn.

