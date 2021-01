Gra Harry Potter: Puzzles & Spells firmy Zynga debiutuje w Korei Południowej

Zdobywająca liczne nagrody i bijąca rekordy popularności gra mobilna pojawi się w Apple App Store i Google Play w Korei Południowej.

Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), globalny lider rozrywki interaktywnej, ogłosił dzisiaj premierę gry Harry Potter: Puzzles & Spells w Korei Południowej. Ta wielokrotnie nagradzana gra mobilna na oficjalnej licencji Warner Bros. Games i wydana pod szyldem studia Portkey Games po pełnej lokalizacji na język koreański jest teraz dostępna dla graczy w Korei Południowej.

Harry Potter: Puzzles & Spells, która zdobyła nagrodę Google Play 2020 dla najlepszej gry rekreacyjnej oraz Apple App Store Editors’ Choice, jest obecnie dostępna do pobrania za darmo w App Store i Google Play w Korei Południowej. Gracze w tym regionie będą mieć dostęp do wszystkich bieżących i poprzednio opublikowanych treści, w tym ponad 1000 nasyconych magią rozgrywek typu „trzy w rzędzie”, które bazują na historii Harry’ego Pottera i świata magii.

Wraz z premierą gry w Korei Południowej wszyscy gracze zyskają dostęp do nowych opcji dostosowania wyglądu awatara zainspirowanych przez Zayna Malika, artystę muzyka i fana Harry’ego Pottera. Nowo dodane elementy wyglądu awatara, takie jak nowa broda, kolczyk, brwi, fryzury i oczy, powstały w celu stworzeniu awatara Malika w grudniu, a teraz są dostępne w grze dla wszystkich jej użytkowników.

„Gra Harry Potter: Puzzles & Spells zdobyła liczne nagrody i dowody uznania za emocjonującą rozgrywkę i autentyczne przedstawienie ulubionych postaci, miejsc i elementów magicznych, z których słynie seria – powiedział Bernard Kim, prezes ds. publikacji w spółce Zynga. – Gra wnosi również w Świat Magii ducha rywalizacji, ponieważ gracze mogą tworzyć kluby z innymi fanami gry, aby piąć się w górę w globalnych rankingach. Bardzo się cieszymy, że możemy powitać w naszym gronie graczy z Korei Południowej, którzy należą do najbardziej zagorzałych i ambitnych graczy na świecie, aby dołączyli do świata magii, stając się częścią społeczności i rozgrywek klubowych gry Harry Potter: Puzzles & Spells”.

W grze Harry Potter: Puzzles & Spells gracze uczestniczą w przygodzie zapewnianej przez grę typu „trzy w rzędzie” pełnej zaklęć, humoru, barw i postaci z serii Harry Potter. Grę wzbogacono o ścieżkę dźwiękową i nagrania dialogów z oryginalnych filmów Harry Potter, dzięki którym fani mają okazję przeżyć jeszcze raz podróż Harry’ego przez świat magii. Zdobywając zaklęcia i specjalne doładowania, gracze rozwiązują łamigłówki typu „trzy w rzędzie” ze skaczącymi czekoladowymi żabami, trzepoczącymi skrzydlatymi kluczami, walczącymi czarodziejskimi figurami szachowymi i innymi zaskakującymi przeszkodami i przedmiotami. W duchu koleżeństwa i przyjaznej konkurencji rodem z Hogwartu gracze mogą dołączać do klubów, gdzie zyskają możliwość komunikowania się z innymi fanami, współpracy nad strategiami rozwiązywania zagadek czy zdobywania nagród w specjalnych Wyzwaniach Klubowych.

Gra Harry Potter: Puzzles & Spells dostępna jest na urządzenia z systemem iOS i Android na całym świecie, jak również na Amazon Kindle i Facebooku. Aby uzyskać więcej informacji i nawiązać kontakt z innymi fanami, odwiedź profile gry na Facebooku, Instagramie i Twitterze oraz stronę internetową gry www.harrypotterpuzzlesandspells.com.

Uzupełniające materiały graficzne są dostępne na stronie http://bit.ly/HPPS_SouthKoreaLaunch

Zynga

Zynga jest światowym liderem w dziedzinie interaktywnej rozrywki, którego misją jest zbliżanie do siebie ludzi z całego świata za pośrednictwem gier. Już ponad miliard osób miało bezpośrednią styczność z takimi tytułami tej firmy jak CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Merge Dragons!™, Merge Magic™, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With Friends™ czy Zynga Poker™. Gry Zynga dostępne są w ponad 150 krajach świata na wielu platformach społecznościowych i urządzeniach mobilnych. Powstała w 2007 r. spółka ma siedzibę główną w San Francisco i biura w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Indiach, Turcji i Finlandii. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.zynga.com lub na profilach Zynga na Twitterze, Instagramie, Facebooku lub na blogu Zynga.

Warner Bros. Games

Studio Warner Bros. Games, oddział Warner Bros. Home Entertainment, Inc., jest wiodącym na świecie wydawcą, deweloperem, licencjodawcą i dystrybutorem treści rozrywkowych na platformach interaktywnych, w tym na konsole, urządzenia przenośne, mobilne i gry na PC zarówno w zakresie projektów własnych, jak i innych producentów. Szczegółowe informacje na temat Warner Bros. Games znajdują się na stronie https://www.wbgames.com/.

Portkey Games

Portkey Games, podmiot należący do Warner Bros. Interactive Entertainment, to wytwórnia zajmująca się opracowywaniem gier na urządzenia mobilne i stacjonarne osadzonych w Świecie Magii, których inspiracją są powieści autorstwa J. K. Rowling. Portkey Games umożliwia graczom decydowanie o misjach i przygodach, które spotkają ich postać w świecie magii, pozwalając na dokonywanie odkryć i przeżywanie wyjątkowych doznań. Wytwórnia Portkey Games otwiera przed graczami nowe możliwości eksplorowania Świata Magii i przeżywania w nim własnych magicznych przygód.

WIZARDING WORLD, HARRY POTTER Prawa do publikowania © J.K. Rowling. Postaci, nazwy i powiązane oznaczenia HARRY POTTER: PUZZLES & SPELLS, PORTKEY GAMES, WIZARDING WORLD i HARRY POTTER © i ™ Warner Bros. Entertainment Inc. ™ Zynga Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Godło WB ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s20)

