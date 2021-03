GoTrust’s Idem-sleutel is de eerste USB/NFC-veiligheidssleutel die op alle gebruikersapparatuur werkt, waaraan een FIDO2-veiligheidsniveau 2 zal worden verleend

De Idem-sleutel biedt het hoogste niveau van veiligheid voor toegang tot de gevoelige Tsjechische openbare overheidsdiensten

IRVINE, Californië–(BUSINESS WIRE)–GoTrustID Inc. (GoTrust) heeft vandaag bekendgemaakt dat hun Idem-sleutels geüpgraded zijn van FIDO2-veiligheidsniveau 1 naar veiligheidsniveau 2-certificering voor wachtwoordloos inloggen voor apparatuur, applicaties en clouddiensten. De Idem-sleutels hebben USB-A-, USB-C- en NFC-interfaces. Alle GoTrust Idem-sleutels werken met telefoons van Windows, MAC, Chromebook, iOS en Android. De Idem-sleutel kan ook worden gebruikt voor fysieke toegang.





Een enthousiaste klant voor de GoTrust-niveau 2 Idem-sleutel is de mojeID-identiteitsdienst geboden door CZ.NIC. Geautoriseerd door het Tsjechische ministerie van binnenlandse zaken kan mojeID toegang krijgen tot online overheidsdiensten. Er staan momenteel 700.000 gebruikers geregistreerd bij mojeID.

Voortgaand op deze weg zullen gebruikers van mojeID om toegang te verkrijgen tot meer gevoelige sites die het hoogste niveau van zekerheid vereisen (level of assurance, LoA), zoals het openen van een bankrekening, of in de toekomst mogelijk het overbrengen van eigendom in een eigendomsregister, een FIDO2-veiligheidsniveau 2-token moeten gebruiken met een veiligheidselement gecertificeerd door FIPS/CC. Het enige dergelijke token dat momenteel op de markt is dat op elk gebruikersapparaat werkt is de GoTrust Idem-sleutel. “We zijn zeer verheugd dat we exact het token hebben gevonden dat we nodig hadden om een hoge LoA-accreditatie te krijgen,” lichtte Ondřej Filip, CEO bij CZ.NIC toe. “De samenwerking met GoTrustID Inc. is vanaf het begin perfect en we bewonderen hun beslissing om door het L2-certificatieproces te gaan.”

Het verzenden van de Idem-sleutels naar CZ.NIC is al begonnen en zal naar verwachting snel groeien, omdat de vraag naar de hoogste LoA-diensten toeneemt.

