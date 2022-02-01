Forsta推出Digital Diaries移动应用，在桌面、智能手机和平板电脑设备上实现无缝的消费者旅程和消费者画像捕捉

全球定性体验和研究应用——Forsta HX（人类体验）平台的一部分——支持超过25种语言，在美国、英国、欧洲、中东、中国和澳大利亚设有本地市场服务器

纽约、伦敦和悉尼–(BUSINESS WIRE)–(美国商业资讯)–行业领先的全球市场研究和消费者体验(CX)技术供应商Forsta今天宣布推出Digital Diaries移动消费者画像应用，旨在成规模地获得可指导实践的定性见解。新的移动应用支持iOS和Android设备，是对Forsta现有桌面版消费者旅程和消费者画像解决方案的补充。Forsta HX（人类体验）平台的用户可以使用该应用。Forsta HX平台收集和分析数据，并帮助洞察力专家将发现的问题转化为可分享的行动，为决策提供依据并推动增长。

Forsta首席产品官Brian Bhuta表示：“Digital Diaries实现了对消费者的深入了解。而这种了解只能通过与消费者的一对一互动来实现，即消费者以日常生活中熟悉的自然方式来分享他们的反馈，如在他们的手机上使用短信、社交媒体和其他数字沟通形式。Forsta HX平台之所以成为消费者体验和市场研究行业强大、创新和全面的洞察力技术解决方案，也得益于Digital Diaries、Digital Communities以及我们其他先进的定性工具。”

企业可以利用Forsta的Digital Diaries应用来跟踪单个消费者的旅程，例如店内购物体验，并对他们每一步的选择进行深入了解。洞察力专家可以在消费者旅程中随时重新创建面对面的聚焦小组，通过实时小组讨论、数字投票、照片和视频上传等增强型功能收集更多细节。品牌可以对新动向进行概念测试，如包装重新设计或店内展示，其中包括其他方式无法实现的重要环境。

战略创新机构IS IT A BIRD的顾问Emil Buch Jacobsen表示：“Forsta Digital Diaries为我们提供了市面上用户友好程度首屈一指的软件，使我们能够通过参与者的智能手机进行定性的数字研究，重点是从远程发掘行为和需求。”

对于消费者和研究参与者来说，Forsta的Digital Diaries如今可以在笔记本电脑、智能手机和平板电脑设备上实现无缝体验，而不受制于WiFi连接。这鼓励对活动、想法和其他定性反馈进行更详细、更准确的描述，并在消费者方便的时候进行分享。”

消费者体验项目负责人、社区经理和研究人员可以通过实时跟进问题或提示来回应消费者的反馈，并将数据可视化，如生成热力图和词云图。

Digital Diaries移动消费者画像应用可在Forsta的环境或白标环境下使用。如需了解更多信息，请点击此处。

关于Forsta

Forsta为一个体验和研究技术平台提供技术支持。该平台收集和分析数据，并将结果转化为可分享的行动，为决策提供依据并推动增长。Forsta的技术加上其专家顾问团队，可帮助企业更好地了解其受众的完整人类体验(HX)。Forsta在2021年Gartner®消费者之声魔力象限(Gartner® Magic Quadrant™ for Voice of the Customer)中被评为领导者。如需了解更多信息，请访问www.forsta.com。

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