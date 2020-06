FLIR stellt innovatives „380X“-Upgrade für seine Star-SAFIRE-Langstrecken-Bildgebungssysteme vor

Neues Hardware-, Firmware- und Software-Upgrade ist bereit für zukünftige Augmented-Reality/KI-Anwendungen; wird die Arbeitsbelastung der Bediener für eine optimierte Entscheidungsunterstützung reduzieren

ARLINGTON, Virginia–(BUSINESS WIRE)–FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) gab heute die Veröffentlichung des Hardware-, Firmware- und Software-Upgrades Star SAFIRE® 380X bekannt, das erweiterte Bildunterstützungsfunktionen für seine weltweit eingesetzten „Star SAFIRE® 380-HD“- und „380-HDc“-Kardanensysteme unterstützt.





Die Star-SAFIRE-Systeme von FLIR werden von Verteidigungs- und Polizeikräften in mehr als 40 Ländern aufgrund ihrer sichtbaren Ultra-Langstrecken- und Wärmebildfähigkeiten eingesetzt. Die Star-SAFIRE-Systeme von FLIR werden in Starrflügelflugzeugen und -hubschraubern eingesetzt und für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Militär, Suche und Rettung, Grenz- und Küstenüberwachung sowie luftgestützte Strafverfolgung genutzt. Das allumfassende 380X-Upgrade reduziert die Arbeitsbelastung der Bediener und ermöglicht eine schnellere und intelligentere Entscheidungsunterstützung. Es bietet anpassbare Konfigurationen für Multi-Tile-Videomanagement und eine visuelle Benutzeroberfläche sowie Unterstützung für Touchscreen und Streaming-Tablet.

Die neue 380X-Technologie bietet Bedienern Folgendes:

Bessere Klarheit: Bediener können mehr Details mit dem 380X-Deszintillationsfilter sehen, der atmosphärische Effekte entfernt, um feine Details sichtbar zu machen, die sonst schwer zu erkennen sind.

Bediener können mehr Details mit dem 380X-Deszintillationsfilter sehen, der atmosphärische Effekte entfernt, um feine Details sichtbar zu machen, die sonst schwer zu erkennen sind. Verwaltung mehrerer Videos: Diese Funktion ermöglicht die gleichzeitige Anzeige mehrerer Videoquellen, einschließlich aller Kameranutzlasten und des externen Videoeingangs.

Diese Funktion ermöglicht die gleichzeitige Anzeige mehrerer Videoquellen, einschließlich aller Kameranutzlasten und des externen Videoeingangs. Neue Benutzerschnittstelle: Bediener können jetzt in Menüs mit anpassbaren, symbolbasierten Grafiken navigieren, um Eingaben bei Bedarf zu beschleunigen.

Bediener können jetzt in Menüs mit anpassbaren, symbolbasierten Grafiken navigieren, um Eingaben bei Bedarf zu beschleunigen. Verbessertes Targeting: Der Moving Target Indicator (MTI) des Upgrades hilft, Bedrohungen früher und eindeutiger zu erkennen. Zukünftige Verbesserungen umfassen Augmented-Reality-Overlays zur Identifizierung von friedlichen Positionen und von Gebieten ohne Beschuss bzw. mit Beschussbeschränkung.

Der Moving Target Indicator (MTI) des Upgrades hilft, Bedrohungen früher und eindeutiger zu erkennen. Zukünftige Verbesserungen umfassen Augmented-Reality-Overlays zur Identifizierung von friedlichen Positionen und von Gebieten ohne Beschuss bzw. mit Beschussbeschränkung. Augmented Reality (kommt Q2-2021): Künftige AR-Mapping-Overlays werden das Situationsbewusstsein verbessern, Einsätze in der realen Umgebung abbilden, das Verständnis der Benutzer verbessern und bessere, intelligentere Entscheidungen beschleunigen.

„Dieses innovative 380X-Upgrade führt Technologieverbesserungen ein, die die kognitive Belastung reduzieren und das volle Potenzial der künstlichen Intelligenz nutzen werden, um den Missionserfolg der Kunden zu steigern“, sagte Tim Durham, Vice President und General Manager of Sensor Systems bei FLIR. „FLIR konzentriert sich darauf, Leben und Lebensgrundlagen zu retten, und wir sind sehr stolz auf die Leistung und das Vermächtnis unserer Star-SAFIRE-Systeme. Diese neuen Funktionen erweitern ihre Fähigkeiten und werden dazu beitragen, die Belastung der Bediener bei langen und anspruchsvollen Missionen zu verringern.“

Die kardanischen Star-SAFIRE-Systeme bieten eine überlegene Bildstabilisierung und Bildgebungsleistung im Ultra-Langstreckenbereich für Spionage-, Überwachungs- und Ausspähungsmissionen (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance ISR), Such- und Rettungseinsätze (Search and Rescue, SAR), Grenzpatrouillen, Seepatrouillen, Schutztruppen und fortschrittliche Beobachtungsmissionen.

Das 380X-Upgrade ist derzeit für die Star-SAFIRE-380-HD- und 380-HDc-Systeme erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.flir.com/380X.

Über FLIR Systems, Inc.

FLIR Systems wurde 1978 gegründet und ist ein weltweit führendes Industrietechnologieunternehmen mit Fokus auf intelligente Sensorlösungen für Rüstungs-, Industrie- und Gewerbeanwendungen. Die Vision von FLIR Systems ist, als „sechster Sinn der Welt“ zu dienen und Technologien zu entwickeln, die dazu beitragen, dass fundiertere Entscheidungen zum Schutz von Leben und Lebensumfeld getroffen werden können. Weitere Informationen finden Sie unter www.flir.com und folgen Sie @flir.

